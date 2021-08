Ilustrační FOTO - Pixabay

Ve volnočasových střediscích loni poprvé za 15 let ubylo dětí

Počet dětí zapsaných do kroužků ve volnočasových střediscích v uplynulém školním roce poprvé za posledních 15 let klesl. Loni se do kroužků přihlásilo zhruba 261.000 zájemců, tedy o 15,7 procenta méně než rok předtím. Počet účastníků v kroužcích se dostal pod úroveň ze školního roku 2012/2013. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství. Kvůli epidemii covidu-19 se kroužky od března 2020 řadu týdnů nemohly prezenčně konat. Na vrácení peněz měli rodiče nárok jen v případě, že jim středisko nenabídlo žádnou náhradu.

Ve 333 střediscích volného času se podle ministerstva v uplynulém školním roce konalo 26.969 kroužků. Počet zájmových útvarů se meziročně snížil o 10,4 procenta. Množství přihlášených v nich se zmenšilo z 310.043 na 261.268. "Počet účastníků poprvé za sledované období klesl, oproti loňskému roku činí tento pokles 15,7 procenta," uvedl úřad ve výroční zprávě resortu za rok 2020, kterou má ČTK k dispozici.

Ve statistikách ministerstva dostupných na webu jsou údaje od roku 2005/2006. Počet dětí v kroužcích podle nich do školního roku 2019/2020 stále rostl. Z původních 217.734 stoupl do školního roku 2019/2020 o dvě pětiny. Před 15 lety bylo v ČR 299 středisek volného času, které nabízely 18.989 zájmových útvarů. Loni bylo center 334 a zájemci v nich mohli chodit do 30.096 kroužků.

Méně než v uplynulém školním roce bylo účastníků naposledy ve školním roce 2011/2012, a to 254.789. O rok později jich bylo už 268.379, tedy o přibližně 7000 víc než v uplynulém školním roce. Zároveň přitom ale fungovalo 310 středisek volného času, což bylo proti loňsku o 23 méně. Méně bylo i kroužků. Průměrný počet přihlášených na jednu volnočasovou aktivitu tak byl tehdy větší.

Kvůli epidemii covidu-19 se loni na jaře, na podzim a v zimě kroužky mohly konat po řadu týdnů jen na dálku. Ne vždy je bylo možné takto nahradit, proto ministerstvo upravilo vyhlášku týkající se jejich placení. Podle ní se má poplatek za kroužek úměrně snížit, pokud se v kalendářním měsíci omezí provoz střediska na dobu delší než pět dnů. Platba se ovšem neupravuje v případě, že středisko nahradí kroužek jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce.

Předseda Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže a ředitel Domu dětí a mládeže hlavního města Prahy Libor Bezděk letos v lednu uvedl, že volnočasová střediska zaznamenala za předešlý rok propad tržeb asi o 16 milionů korun. Jejich obrat činil zhruba 30 milionů korun. Snížily se ale i náklady na provoz zařízení, takže ztráty podle něj zatím tak výrazné nejsou. Významný úbytek tržeb očekával ještě do konce června, protože střediska musela vracet peníze za kroužky, které se kvůli opatřením proti covidu-19 neuskutečnily.

(čtk)