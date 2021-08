»Sudetoněmecký« výklad československé a české historie jako základ česko-německého dialogu?

Česká republika má se svým sousedem Spolkovou republikou Německo standardní vzájemně pospěšné sousedské vztahy, potvrzené smlouvami, které vycházejí z uspořádání Evropy po druhé světové válce dohodnuté spojeneckými mocnostmi v Závěrečném protokolu Postupimské konference, která se uskutečnila v braniborské Postupimi nedaleko Berlína ve dnech 17. 7. až 2. 8. 1945.

Bohužel, do těchto standardních mezistátních sousedských vztahů stále častěji zasahují současné německé občanské spolky, které jsou pohrobky bývalé československé politické Sudetoněmecké strany (SdP) (Sudetendeutsche Partei), která vznikla v roce 1935, a její předchůdkyně Německé národně socialistické strany dělnické (DNSAP). Ta vznikla v Rakousko-Uhersku v roce 1919 a působila v Československu do roku 1933, kdy po nástupu Adolfa Hitlera k moci v sousedním Německu byla zakázána. DNSAP od samého počátku svého vzniku neuznávala začlenění pohraničního pásma zemí Koruny české (České království, Moravské markrabství a Slezské vévodství) do československého státu, ani existenci tohoto státu vyhlášeného 28. října 1918.

Sudetoněmecká strana se rozhodným způsobem podílela na tom, že v Mnichově byla v září 1938 přijata dohoda představitelů čtyř zemí (Německa, Itálie, Francie a Velké Británie), na jejímž základě bylo Československo přinuceno vydat Německu své pohraniční území v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, což následně 14. března 1939 vedlo k rozpadu Československa jako státního útvaru oddělením Slovenska a dne 15. března 1939 k obsazení zbytku Čech a Moravy nacistickým Německem a vyhlášení německého protektorátu »Protektorat Böhmen und Mähren« dne 16. března 1939 jako součásti nacistické »Velkoněmecké třetí říše«.

Od října 1939 a později - i po 15. březnu 1939, bývalí českoslovenští občané německé národnosti žijící do té doby na území Čech a Moravy, včetně pohraničního území, se hromadně zbavovali československého občanství a hlásili se k občanství německému. Vstupovali do ozbrojených složek nacistického Německa, včetně složek policejních, nevyjímaje gestapo. V těchto složkách se pak podíleli na potlačování české, československé protiněmecké rezistence.

Situace, jaká byla v Československu po druhé světové válce, byla i v ostatních státech sousedících s Německem, a proto na Postupimské konferenci bylo rozhodnuto o transferu německých státních příslušníků a obyvatel německé národnosti z těchto států na území Německa nebo Rakouska, aby se zabránilo budoucím národnostním, ale zejména územním sporům. Obyvatelé německé národnosti z pohraničních území Čech a Moravy byli transferováni do Německa a do Rakouska.

V Německu, ale i v Rakousku se bývalí občané Československa německé národnosti, kteří tam po druhé světové válce byli transferováni, začali sdružovat do tzv. krajanských spolků. A přestože byli vládami těchto států odškodňováni, tak se v těchto spolcích začali zabývat možností opětovného získání svého majetku zanechaného v Československu zpět do svého vlastnictví.

Snahy nejsou nové

Tyto snahy začaly nabývat na intenzitě zvláště po roce 1990 pod hlavičkou tzv. Sudetoněmeckého krajanského sdružení (Sudetendeutsche Landsmannschaft - SL), které o sobě tvrdí, že zastupuje Němce transferované do Německa z pohraničního území bývalého Československa. Sudetoněmecké krajanské sdružení (SL) je členskou organizací Svazu vyhnanců, který sdružuje všechny organizace Němců transferovaných do Německa z východní Evropy a všech republik bývalého Sovětského svazu.

Snahou Sudetoněmeckého krajanského sdružení je dosáhnout pro své členy navrácení jejich majetku, případně vyplacení náhrad za tyto majetky, které jim byly zabaveny po druhé světové válce na základě retribucí podle Postupimských dohod z 2. 8. 1945, a zrušení prezidentských dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše z roku 1945-1946, které byly prováděcími pokyny pro realizaci transferu Němců do Německa nebo do Rakouska po druhé světové válce.

Tato snaha SL není nijak nová a v různých obměnách se objevuje od jeho založení. Po čase, když představitelé SL pochopili, že se svou snahou neuspějí ani po roce 1990 - neboť Postupimskou dohodu nikdo ze současných politiků států, jejichž představitelé ji tehdy podepsali, měnit ani rušit nebude, počali měnit svou strategii a obrátili pozornost na Českou republiku, neboť zde vypozorovali možnost ovlivnit české politiky tak, aby to byli oni sami, kteří přijdou s iniciativou na zrušení prezidentských dekretů z let 1945 a 1946, prezidenta ČSR Edvarda Beneše.

Proto představitelé SL začali zvát české politiky na tzv. Sudetoněmecká krajanská setkání, kde je provokativně oceňují tzv. nejvyšším oceněním SL »Cenou Karla IV.« nazvanou podle českého a římského krále, císaře Svaté říše římské Karla IV., který nebyl Němcem, ale z otcovy strany (český král Jan Lucemburský) Lucemburkem a z matčiny strany (Eliška Přemyslovna) Čechem.

SL napovídá, co má dělat česká vláda

Protože před sněmovními volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které mají proběhnout počátkem října letošního roku, nazrál čas na uskutečnění záměru SL, kterým je zejména zrušení dekretů prezidenta ČSR z let 1945 a 1946, prohlásil nejvyšší představitel SL na nedávném sjezdu v Mnichově, že následující sjezd SL (v roce 2022) by se mohl uskutečnit v Česku, jakmile proti tomu Praha nebude mít námitky (rozumějme: nová vláda ČR vzešlá z parlamentních voleb v říjnu 2021). Dále k tomu mimo jiné dodal, že sjezd v ČR uspořádají v okamžiku, kdy Česko vyšle signál, že takové setkání bude v pořádku tj. sjezd SL bude v ČR uspořádán tehdy, když suverénní vláda ČR vyšle občanskému spolku v Německu signál, že takový sjezd může být v ČR uskutečněn. Také lze tomu rozumět tak, že sjezd občanského spolku SL by mohl být v ČR uskutečněn na pozvání vlády České republiky. Sudetští Němci prý v klidu vyčkají na další vývoj.

Jinými slovy německý občanský spolek SL prostřednictvím médií napovídá budoucí vládě České republiky, co má udělat pro to, aby se v roce 2022 mohl uskutečnit sjezd SL v České republice.

Nezbývá nám tedy nic jiného než vyčkat, co budoucí vláda České republiky vykoná, nebo nevykoná pro to, aby vyhověla nebo nevyhověla požadavkům německého občanského spolku Sudetoněmecké krajanské sdružení, aby SL mohl uskutečnit svůj další sjezd v České republice.

Jaroslav VODIČKA