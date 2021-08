Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Kapitol. Strach o život, duševní strádání

Boje tělo na tělo jako ze středověké bitvy, urážky a výhrůžky, strach o vlastní život a problémy s duševním zdravím. Tyto své zkušenosti v minulém týdnu před výborem amerického Kongresu popsala čtveřice policistů, kteří byli mezi těmi, kdo sídlo zákonodárného sboru chránili 6. ledna při útoku příznivců tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Jeden z předvolaných strážců zákona odsoudil vyjádření některých republikánských politiků, kteří tehdejší násilné události při volební schůzi Kongresu nyní zkreslují a zlehčují.

»Mám pocit, jako bych absolvoval cestu do pekla a zpátky. Ale příliš mnoho lidí mi teď tvrdí, že peklo neexistuje, nebo že to peklo vlastně nebylo tak špatné. Ta lhostejnost vůči mým kolegům je hanebná,« prohlásil příslušník washingtonské policie Michael Fanone, přičemž zvýšil hlas a udeřil rukou do stolu. »Moje kariéra u policie mě připravila na to vyrovnat se s některými aspekty téhle zkušenosti. Ale nic, opravdu nic mě nepřipravilo na to konfrontovat naše zvolené zástupce, kteří neustále události toho dne popírají,« pokračoval ve svém úvodním proslovu. Slyšení s Fanonem a jeho třemi kolegy otevřelo činnost zvláštního výboru Sněmovny reprezentantů pověřeného vyšetřením událostí 6. ledna – vedle policejního vyšetřování, které probíhá. Demokratická šéfka sněmovny Nancy Pelosiová zvláštní výbor jmenovala poté, co republikáni v Senátu zablokovali návrh na utvoření nepolitické vyšetřovací komise.

Každý telefon, každý rozhovor…

Sněmovní slyšení mohou trvat řadu měsíců a očekává se snaha předvolat mnoho dalších svědků včetně členů Trumpovy administrativy nebo i některých republikánských zákonodárců, kteří byli během nepokojů v Kapitolu s Trumpem v kontaktu. Bývalí vládní pracovníci v tomto směru podle zpráv amerických médií dostali od federálního ministerstva spravedlnosti povolení svědčit. »Musíme vědět, co se tady v Kapitolu stalo. Také musíme vědět, co se dělo každou minutu toho dne v Bílém domě. Každý telefonát, každý rozhovor. Každé jednání před útokem, během něj a po něm,« řekla v den zahájení činnosti výboru kongresmanka Liz Cheneyová. Ona a další Trumpův kritik Adam Kinzinger jsou jedinými dvěma republikány v devítičlenném vyšetřovacím panelu.

Jako středověká bitva

První předvolaní svědci lednový střet s Trumpovými příznivci popisovali jako traumatický zážitek, který zanechal jizvy na fyzickém i psychickém zdraví zasahujících policistů. Fanone i strážník Aquilino Gonell vzpomínali, jak je výtržníci nazývali »zrádci« a mluvili o tom, že se svými zkušenostmi se dodnes vypořádávají. Policista tmavé pleti Harry Dunn zase líčil zklamání z toho, že při obraně Kapitolu kromě násilí čelil také rasistickým urážkám, což prý do té doby jako policejní důstojník na Kapitolu nikdy nezažil. »To, čemu jsme ten den byli vystaveni, bylo jako něco ze středověké bitvy. Bojovali jsme tělo na tělo ve snaze zabránit invazi násilného davu do Kapitolu,« vzpomínal Gonell. Mluvil mimo jiné o tom, jak výtržníci křičeli »poslal nás Trump«, nebo o nebezpečné tlačenici u jednoho ze vstupů do budovy Kongresu. »Cítil jsem, jak ztrácím kyslík, a vzpomínám si, že jsem si říkal: ‚Tak takhle umřu, při obraně tohohle vstupu,‘« uvedl.

Návštěva turistů…

K washingtonskému Kapitolu se 6. ledna dostavily tisíce příznivců končícího prezidenta, který nikdy neuznal volební porážku a před formálním schválením výsledku vyzval stoupence k protestu u sídla Kongresu. Stovkám z nich se podařilo proniknout dovnitř poté, co nepřipravená policie nedokázala udržet obranné linie, a volební schůze zákonodárců musela být na několik hodin přerušena, její účastníci evakuováni. Čtyři lidé na místě zemřeli, jeden z policistů umřel o den později v nemocnici a dalších asi 140 si z bojů odneslo zranění. Trump a někteří další republikáni brzy začali nepokoje líčit jako relativně nevinný incident a šířit divoké spekulace o tom, co jej způsobilo. Kongresman Andrew Clyde v květnu uvedl, že záběry s lidmi pronikajícími do Kapitolu vypadají jako »normální návštěva turistů«, senátor Ron Johnson se rovněž v květnu nechal slyšet, že »to byl celkově vzato poklidný protest«. Zároveň se objevily konspirační teorie, že násilí pomohli vyvolat levicoví agitátoři či dokonce agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

Bolest na videu

»Nebyla to antifa, nebylo to Black Lives Matter (hnutí Na černošských životech záleží), nebyl to FBI, byli to jeho (Trumpovi) podporovatelé, které ten den ke Kapitolu poslal,« reagoval na zavádějící tvrzení strážník Gonell. »Jestli takhle vypadají američtí turisti, tak chápu, proč cizí země americké turisty nemají rády,« uvedl v této souvislosti čtvrtý předvolaný policista Daniel Hodges. Ten po boku Fanoneho a Gonella čelil rozzuřenému davu ve vstupní chodbě na západní straně Kapitolu, kde byl na videu zachycen, jak po střetu s útočníkem křičí bolestí. O účastnících násilného protestu v Kapitolu před výborem Hodges mluvil jako o »bílých nacionalistech« a »teroristech«.

V souvislosti s nepokoji už americké úřady vznesly obvinění proti více než 500 lidem, od běžných Trumpových fanoušků až po přední členy krajně pravicových milicí. Přímo 6. ledna bezpečnostní složky zadržely poměrně málo účastníků a vyšetřovatelé pak začali podezřelé dohledávat po celých Spojených státech amerických. Nedávno v rozsáhlé kauze padl první trest za závažný trestný čin: Muž z Floridy, který na začátku roku pronikl až do zasedacího sálu Senátu, dostal osm měsíců odnětí svobody.

(ava, čtk)