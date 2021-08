Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Kongresmanka protestuje na schodech Kapitolu

Demokratická členka amerického Kongresu Cori Bushová přespává na schodech zákonodárného sboru na protest proti ukončení moratoria, kvůli němuž nemohli nájemníci přijít o střechu nad hlavou kvůli neplacení nájemného. Ochrana, přijatá loni v září vzhledem k pandemii, skončila o půlnoci místního času a podle Bushové tak hrozí ztráta bydlení milionům Američanů.

»Je neděle dvě hodiny ráno,« napsala Bushová na Twitteru ráno SELČ. »Nespali jsme od čtvrtka,« dodala s tím, že po vypršení moratoria se USA nachází ve stavu nouze. »Jedenácti milionům lidí nyní hrozí, že kdykoli přijdou o domov. Sněmovna se musí znovu sejít a tuto krizi ukončit,« pokračuje příspěvek. Moratorium zavedlo loni Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Nejvyšší soud však letos rozhodl, že překročilo své pravomoci a vyhlásil konec zákazu vyhoštění s 1. srpnem. Administrativa prezidenta pak až ve čtvrtek vyzvala Kongres, aby schválil prodloužení moratoria, ten se však v pátek nedokázal dohodnout. Zákonodárci se následně rozjeli na dovolené - začaly sedmitýdenní parlamentní prázdniny. Bushová se ale zavázala, že z Washingtonu neodjede, dokud se situace nevyřeší. Sama má totiž zkušenosti s vyhoštěním z domova kvůli neschopnosti platit nájemné. Před Kapitolem se k ní připojily některé další demokratické zákonodárkyně náležející k tzv. progresivnímu křídlu strany, např. senátorka Elizabeth Warrenová a kongresmanka Ilhan Omarová.

»Sama jsem byla vyhozena z domova třikrát. Vím, jaké to je, když musíte žít v autě se svými dvěma dětmi,« napsala Bushová v pátečním dopise zákonodárcům, v němž je vyzývala k další aktivitě. »Teď, když jsem členkou Kongresu, odmítám nečinně přihlížet, zatímco milionům lidí hrozí stejné trauma, které jsem prožila já,« dodala. Vyzvala Bílý dům a šéfy obou komor Kongresu, aby společně věc co nejrychleji vyřešili. Biden v pátečním vyjádření naznačil, že za cestu z možné krizové situace považuje rychlé přerozdělení 46 miliard dolarů (988 miliard Kč), které Kongres vymezil na podporu osob ohrožených ztrátou bydlení kvůli pandemii. Peníze se jen pomalu dostávají k nájemníkům kvůli přebujelé administrativě. Prezident místní úřady vyzval, aby federální pomoc co nejrychleji dostaly k žadatelům.

Bushová v protestu pokračuje a vyzývá své příznivce k připojení se. Vedení Sněmovny reprezentantů úmysl mimořádně zasednout nenaznačilo. Senát sice jednal, sešel se ale kvůli projednání infrastrukturního balíku. Podle Centra pro rozpočtové a politické priority má zpoždění při placení nájmu kolem 10 milionů Američanů, 3,6 milionu nájemníků odhaduje, že jim hrozí vystěhování do dvou měsíců.

