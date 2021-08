Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Turecký útok z nenávisti. Proti Kurdům

Neznámí ozbrojenci v pátek zavraždili sedm členů kurdské rodiny ve městě Konya v centrální části Turecka. Podle médií vtrhli do jejich domu se zbraněmi a stavení následně zapálili. Činitelé organizací na ochranu lidských práv mluví o útoku z nenávisti, turecké úřady ovšem tvrdí, že šlo o vyřizování dlouhodobých sporů mezi dvěma místními rodinami bez rasistického podtextu, napsala AFP.

Někteří členové napadené rodiny utrpěli těžká zranění již při podobném incidentu v květnu. Podle jednoho z napadených rodinných příslušníků byli tehdejšími útočníky turečtí nacionalisté, kteří křičeli, že nechtějí, aby v jejich sousedství žili Kurdové. Guvernér provincie Konya v médiích řekl, že úřady pachatele co nejrychleji chytí a předvedou před soud. Předchozí výpady vůči kurdské rodině ale přehlíželi policisté i místní soudy, což dalo pachatelům pocit beztrestnosti, řekl právník obětí, podle nějž se všichni členové rodiny báli v poslední době o život. »Je to bezpochyby rasistický útok. Soudy a úřady nesou část odpovědnosti za to, co se stalo,« řekl v místní televizi Arti TV.

Turecký ministr vnitra Süleyman Soylu nicméně prohlásil, že se podle jeho názoru jednalo o tragické vyústění dlouholeté nevraživosti mezi dvěma rodinami. Odsuzovat zločin jako rasistický je podle něj provokací. »Tento útok nemá nic společného s turecko-kurdskou otázkou,« tvrdil médiím. »Spojovat jej s touto otázkou je stejně nebezpečné jako samotný útok,« řekl. Podle prokurdské Lidově demokratické strany (HDP) je však vražda z města Konya součástí nedávné rostoucí vlny protikurdského násilí v Turecku. »Nenávistné a provokativní projevy těch u moci jsou nejvíce zodpovědné za tento masakr,« řekl v pátek jeden z předsedů HDP Mithat Sancar.

V provincii Konya je to druhý podobný útok v tomto měsíci. V jedné z místních vesnic zabil 21. července jeden z obyvatel svého kurdského souseda, na něhož podle některých svědků krátce předtím křičel »Kurdy tady nechceme!«. Úřady provincie Konya poté odmítly, že se jedná o rasistický zločin. Motivem útoku byl podle nich spor, který způsobil zatoulaný kus dobytka. Turecké úřady dlouho vystupují proti HDP a snaží se ji zakázat. Tvrdí, že udržuje úzké vztahy se Stranou kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci. Podle turecké prokuratury neexistuje mezi oběma organizacemi rozdíl, proti tomu se však HDP hlasitě ohrazuje.

(ava, čtk)