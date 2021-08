Demonstranti proti sudeťáckému »lžipochodu« s transparenty FOTO – Václav ŽALUD

Čeští vlastenci proti sudeťáckému »lžipochodu«

S podmínkou vítali v sobotu v Brně členové českých vlasteneckých organizací účastníky pochodu potomků po 2. světové válce odsunutých brněnských a sudetských Němců a jejich českých kamarádů zejména z řad členů a příznivců KDU-ČSL a ČSSD.

Stovka účastníků pochodu z Pohořelic do starobrněnského augustiniánského opatství k ukončení festivalu Meeting 2021 na protest proti odsunu brněnských Němců v květnu r. 1945 do Rakouska se setkala s protestním shromážděním proti tzv. Pouti smíření 2021. V Brně před Mendlovým náměstím je členové českých vlasteneckých organizací vítali s transparenty a praporem Klubu českého pohraničí. Např. s nápisem: »Přišli jste se omluvit za vlastizradu ČSR a zločiny svých předků? Pak vítejte! Jinak se otočte a vraťte se ‚domů do Říše‘«.

Němcům už se omluvili

Už proto, že čs. představitelé se Němcům za poválečný odsun sudetských Němců z Československa z rozhodnutí spojeneckých vítězných mocností už oficiálně omluvili. Avšak dosud třeba představitel Sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernd Posselt (který letos v Brně na Pouti smíření chyběl) a představitelé Německa se Čechům oficiálně neomluvili ani náhodou za vyhnání 250 000 českých obyvatel z českého pohraničí sudety a wehrmachtem v r. 1938 a pak dalších 100 000 Čechoslováků z vnitrozemí. Ani za zabití 360 000 Čechů a Slováků v době hitlerovského Protektorátu Böhmen und Mähren. Nevadí jim vraždy Čechoslováků Ordnery a Freikorpsy. Nevadí jim, že jeden milion sto šedesát dva tisíce a šest set sedmnáct sudetských Němců dostalo od Hitlera medaili za zločin loupeže čs. pohraničí. Tedy statisticky každý třetí dospělý sudet byl vyznamenán Hitlerem za válečný zločin vůči ČSR.

Členové brněnské Městské rady Klubu Českého pohraničí, Kruhu vyhnaných z pohraničí, Vlasteneckého družení antifašistů, Levicového kruhu žen, Výboru národní kultury, KSČM, Matice Čech, Moravy a Slezska, Společnosti česko-kubánského přátelství a jiných vlasteneckých organizací z Brna až po Moravskou Třebovou se ani letos nedočkali alespoň formální omluvy za zločiny jejich předků. Třeba za hrdelní zločiny, kterých se dopouštěli v brněnských Kounicových kolejích na svých sousedech, které tam popravili oběšením nebo zastřelením. A na jejich umírání se chodili vášnivě dívat fanatické německé matky se svými dětmi jako na divadlo po zakoupení vstupného. Těla popravených byla spalována a jejich popel používali nacističtí prominenti k hnojení svých zahrad. Celkem zde zabili asi 800 českých vlastenců. Někdy se udává i počet 1300 obětí.

Nelze měnit příčinu za následek

»Pokud chceme - a my určitě ano - žít v dobrých sousedských vztazích, pak je třeba tuto kapitolu dějin uzavřít. Není to však možné jednostranným gestem brněnských konšelů, kteří se na názor dosud žijících pamětníků a příbuzných obětí německého fašismu a nacismu neptali,« uvedli účastníci protestního shromáždění vůči tzv. Pouti smíření 2021. Vyjádřili též svůj nesouhlas s dezinterpretací tzv. »vyhnání« či »pochodu smrti« brněnských Němců v r. 1945. »Omluva patří obětem německého fašismu a ne jejich katům! Nelze měnit příčinu za následek. Brněnští konšelé se sudetským Němcům už omluvili, dočkáme se omluvy i od potomků bývalých československých Němců také my?« tázali se zástupci českých vlasteneckých organizací.

Protestního shromáždění proti tzv. Pouti smíření 2021 se zúčastnil i předseda Městského výboru KSČM v Brně Martin Říha. Naší redakci řekl: »Jako každý rok jsme byli připraveni k obhajobě historické pravdy. Letos jim akce moc nevyšla, účast byla velmi skromná oproti rokům minulým. Nás ale neubylo a stojíme hrdě na obraně vlasti a naší svobody, která byla vykoupena krví našich předků.«

Účastníky poutě německo-českého smíření pozdravili svými projevy a »smiřování« ocenili mj. český exministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD), náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník nebo první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (oba KDU-ČSL). »Milé krajany« z Německa a Rakouska brzy uvítá také Praha. V sobotu 7. srpna 2021 bude od 11 do 19 hodin česko-německý piknik na Vyšehradě v režii Sdružení Ackermann-Gemainde.

Svůj k svému

Jiří Jaroš Nickelli ze Společnosti Ludvíka Svobody Brno komentoval pochod z Pohořelic do Brna (proti směru někdejšího pochodu odsunutých brněnských Němců do Rakouska) takto: »Sudeti a čeští kolaboranti pod záštitou Magistrátu města Brna (před volbami!!!) uspořádali pochod z Pohořelic do Brna, zakončený v areálu Augustiniánů pod praporem Evropské unie! ‚Svůj k svému‘, pohrobci nacistů a tzv. sudetoněmců se šli tzv. ‚smiřovat s Čechy v Brně‘, které představovali exponenti stran demobloku a radniční funkcionáři. Letos jim koronavirus nepřál, nemohli sehnat do houfu povinně školní třídy (tím je o hanbu méně).

Vlastenecké organizace vyslaly své zástupce k protestu proti ‚lžipochodu‘ opředenému poválečným mýtem od zrádce ČSR a protivníka prezidenta republiky Eduarda Beneše, tedy od Wenzela Jaksche, který jako první v dějinách vymyslel dodnes hojně tradovaný pohořelický mýtus o desetitisících zavražděných sudetoněmců. Tuto blbost vyvrátili a za nesmysl označili již roku 1946 zástupci Spojenecké kontrolní komise.

Manifestující volali na sudety hesla typu: Heim ins Reich, Vaši předci vraždili naše lidi, Jděte zpátky a Pryč se sudety z Česka. Manifestanti dodrželi zásady slušného chování a drželi se instrukcí policie, které lze poděkovat za ochranu,« uvedl Jaroš Nickelli.

