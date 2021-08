Ilustrační FOTO - Haló noviny

Tenisový víkend: zlato a stříbro!

Tokio aspiruje na to, že se stane nejúspěšnější olympiádou v naší historii. Po víkendu už má česká výprava osm cenných kovů, z toho hned čtyři zlata!

O tom, že dvě medaile v sobotu a v neděli přibudou, bylo jasno předem. Český tenis měl totiž zastoupení ve finále ženské dvouhry i čtyřhry. Šlo jen o to, jakou hodnotu »placky« budou mít. A pochopitelně jsme pošilhávali po tom, zda dojde k rozšíření řad sportovců, které můžeme titulovat jako olympijské vítěze. Po prvním týdnu tokijských her si tuto čest vybojovali podruhé v kariéře judista Lukáš Krpálek a poprvé sportovní střelec Jiří Lipták a vodní slalomář Jiří Prskavec. Tenisoví fanoušci byli o uplynulém víkendu nalepeni na televizních obrazovkách, zda na ně nenaváže i některá ze zástupkyň v bílém sportu. Markétě Vondroušové to ještě v sobotním finále dvouhry proti Švýcarce Belindě Bencicové nevyšlo, v neděli už ale zlato zacinkalo! Postaraly se o to v deblu turnajové jedničky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Bencicová po boku krajanky Golubicové tentokrát tahala za kratší konec, a tak onen očekávaný česko-švýcarský souboj, který ne náhodou připomínal slavné fedcupové bitvy, skončil v Tokiu nerozhodně.

Česká radost by se dala krájet! »Na začátku turnaje od nás zlato všichni očekávali, ale bylo to hrozně těžké. Musely jsme zvládnout složité zápasy. Jsem na nás pyšná. Mám radost, že můžeme přivézt zlato domů,« radovala se Siniaková a Krejčíková doplnila: »Upínaly jsme se ke společnému cíli a jsme rády, že jsme splnily svůj úkol. Po deseti natřískaných dnech máme zlato. Najednou mám na krku tohle zlato, které je strašně těžké. Dokázaly jsme to!«

Největší singlový úspěch

Olympijská debutantka Vondroušová se i přes finálovou porážku postarala o největší singlový úspěch českého tenisu. Jediné tenisové zlato získal ještě v československých dobách Slovák Miloslav Mečíř, vítěz dvouhry při návratu tohoto sportu do olympijského programu v Soulu 1988.

Pod pěti kruhy dosud čeští či českoslovenští tenisté vybojovali dvě zlaté, čtyři stříbrné a osm bronzových medailí. Dvě deblová stříbra vybojovaly Jana Novotná a Helena Suková (Soul a Atlanta 1996), třetí přidaly před devíti lety v Londýně Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou.

Jako outsider…

Češky patřily k favoritkám turnaje i ve dvouhře. Vondroušová ale byla z kvarteta s Karolínou Plíškovou, Petrou Kvitovou a Barborou Krejčíkovou poslední v řadě, o které se uvažovalo, že by mohla dosáhnout na stupně vítězů. »Jela jsem jako outsider a je z toho stříbro,« smála se.

Porážky Vondroušová většinou obrečí. I tentokrát to na 42. hráčku světa šlo, ale udržela se. »Říkala jsem si, že musím vypadat dobře na ceremoniálu, že nebudu po téhle prohře smutná, protože je to fakt velký úspěch. V Paříži jsem byla smutná hrozně a nějak jsem si to neužila. Na olympiádu chci vzpomínat v hezkém a nejsem smutná, že mám stříbro,« dodala.

Zásobárna hvězd

Česká republika se může pyšnit mimořádnou zásobárnou tenisových talentů. Dokladem toho je neuvěřitelná věc: na třech posledních velkých turnajích této sezony vždy byla ve finále dvouhry Češka, paradoxně pokaždé jiná. V Paříži na grandslamovém Roland Garros Barbora Krejčíková, ve Wimbledonu Karolína Plíšková a na olympijských hrách nyní Markéta Vondroušová. A to je ještě třeba připočíst, že na Australian Open 2021 dokráčela Karolína Muchová do semifinále…

