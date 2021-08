Tabulka s částí eposu psaná v akkadštině. FOTO - Wikimedia commons

Tabulka s eposem o Gilgamešovi se vrátí domů

Americký federální soud posvětil zabavení 3500 let staré tabulky s částí eposu o Gilgamešovi. Artefakt by se tak mohl vrátit do země svého původu - do dnešního Iráku, napsala AFP. Historický předmět zakoupili v roce 2014 majitelé obchodního řetězce Hobby Lobby a umístili ho v Muzeu bible ve Washingtonu. Úřady uvádějí, že tabulka se před tím do země dostala nelegálně.

»Zabavení představuje důležitý milník na cestě k navrácení tohoto vzácného a starobylého mistrovského díla světové literatury do země jeho původu,« řekla americká prokurátorka Jacquelyn Kasulisová. Epos o Gilgamešovi je jedním z nejstarších literárních děl. Vznikl ve druhém tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii, která se rozkládala zhruba na území současného Iráku.

Střídání majitelů

Vzácný předmět se podle úřadů dostal do Spojených států amerických v roce 2003 poté, co ho v Londýně koupil obchodník se starožitnostmi od jordánského obchodníka se starověkými artefakty z Blízkého východu. Do USA pak tabulku přivezl nelegálně a prodal ji s falešnými dokumenty, napsal server BBC News. Poté, co tabulka několikrát změnila majitele, ocitla se v roce 2014 na aukci, kde ji za 1,67 milionu dolarů (přes 35 milionů korun) koupila rodina Greenů, vlastnící obchodní řetězec Hobby Lobby.

Gilgameš jako hrdina, Louvre. FOTO - Wikimedia commons

Green se nezapletl poprvé

Ten ji poté umístil v Muzeu bible v hlavním městě Spojených států amerických, ve Washingtonu. Vedení muzea předsedá a financuje ho šéf řetězce, miliardář Steve Green. Není to přitom poprvé, co se společnost Hobby Lobby zapletla do obdobného případu. V roce 2017 musela zaplatit pokutu a vrátit celé tisíce uměleckých děl nelegálně získaných z Iráku. Společnost se zabavením tabulky s částí Eposu o Gilgamešovi souhlasila, uvedly nyní americké úřady.

Artefakt z muzea zabavilo americké ministerstvo spravedlnosti už v roce 2019, od té doby usilovalo o jeho formální vlastnictví prostřednictvím zákonů o propadnutí, aby ho mohlo vrátit právoplatným majitelům, poznamenala agentura AFP.

(čtk)