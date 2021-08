Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Vodík má cenou brzy konkurovat naftě

Cena jízdy na nízkouhlíkový vodík v autech by mohla do roku 2027 klesnout na úroveň použití motorové nafty. To odpovídá asi 3,5 eura (89,70 Kč) za kilogram vodíku. Osobní auto s palivovými články potřebuje na ujetí 100 kilometrů asi 0,8 kg vodíku. Již zhruba o tři roky dříve má vodík začít naftě konkurovat v místech, kde se bude vyrábět.

Vyplývá to z Vodíkové strategie ČR, kterou minulý týden schválila vláda. Stát zároveň počítá s tím, že by minimálně do roku 2030 podporoval vývoj a výrobu technologií pro vodíkovou mobilitu, pořizování a provozování vozidel ze strany provozovatelů veřejné dopravy, státní správy a samospráv či podnikatelských subjektů a budování související plnící infrastruktury.

Osobní automobil na vodíkové palivové články v současnosti na českém trhu nabízí pouze Toyota, která je propagátorem nasazování této technologie v dopravě. Druhá generace jejího modelu Mirai ujede na jednu nádrž více než 650 km, přičemž doba jejího naplnění je okolo pěti minut. Svůj model Nexo chce zřejmě od podzimu v České republice prodávat i Hyundai. V palivových článcích vzniká přeměnou vodíku elektrická energie, přičemž z výfuku vytéká jen čistá voda.

V první fázi vodíkové strategie do roku 2026 se chce stát zaměřit na dotační podporu výstavby vodíkových čerpacích stanic. První by se měly otevřít již letos a do roku 2030 by jich mělo fungovat až 80. Náklady na tyto stanice budou kumulovaně zhruba 3,5 miliardy korun.

Podle aktualizovaného Národního plánu čisté mobility by mělo v ČR v roce 2030 jezdit 40 000 až 50 000 osobních aut na vodík a téměř tisícovka vodíkových autobusů.

(ici)