Naše »mise« a překladatelé

Afghánistán – úspěch, nebo tragédie? Z hlediska naší vlasti to druhé. Akce NATO bez požehnání Rady bezpečnosti OSN skončila neúspěchem. A naše role v ní? Byla podřadná, ale i to se počítá. Byli jsme »pejskem« našeho největšího bratra, kterému za »cukřík« dělá křoví. Nebyli jsme jediní. To nás může utěšovat. Ale nikdo nás nenutil. Bylo to naše rozhodnutí. Mnoho dalších států Severoatlantického paktu se akce neúčastnilo. Bylo to také jejich rozhodnutí. Neměly tedy ani své mrtvé, kterým by na letišti mohl polní kurát odříkat svou promluvu. Ta role nás však stála nejen životy našich vojáků, ale i množství peněz, které vlastně byly »vyhozeny oknem«. Hledejte je! Byly. Nejsou. Zbyly jen objednávky na nové zbraňové systémy, které byly přesně směrovány na afghánský terén. Možná, že se někdy využijí, ale v písku třeba Sýrie či v pralesích střední Afriky to nebude. Mají jiné parametry. Možná je tedy použijeme při přírodních katastrofách, ale to jim bude k ničemu namontovaná smrtící válečná technika.

Jenže tady nejde jen o nás. V Afghánistánu jsme nechali desítky našich spolupracovníků, Afghánců. Pokud se bude chovat Tálibán tak, jak se choval, když po odchodu ruských vojsk, kdy spolupracovníky prezidenta Nadžíbulláha hrůzně likvidoval, pak lze počítat, vyhraje-li boj o Afghánistán, že je čeká podobný osud. Když už jsme se chtěli stát ochotnými »pejsky« Spojených států, pak musíme nést důsledky našeho rozhodnutí. A mezi těmi důsledky je i zachovat si tvář vůči našim překladatelům a dalším spolupracovníkům a jejich rodinám.

Zatím důsledky naší váhavosti mohou být tragické. Proto je třeba hledat rychlé řešení. V takovýchto případech žádná země se neřídí důsledně svými zákony, tedy ani Česká republika by neměla upřednostňovat nějaké papírové bariéry. Cestou by mohlo být, kromě přesunu k nám, i to, že vyjednáme možnost jejich usídlení v jiné, nám vstřícnější muslimské zemi. To, že u nás žije nemálo Afghánců ještě z dob předlistopadové éry, kterým nebyla dána možnost se vrátit domů, anebo jim tam hrozila smrt, víme. Jsou už našimi občany a přizpůsobili se podmínkám našeho života. To nám budiž příkladem.

Milan ŠPÁS