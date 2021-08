Copak musíme žebrat o svůj život?!

Zatímco se jedni hašteří o to, do jaké míry je vakcinace a další opatření proti covidu omezováním osobní svobody, a jiní dokonce pořádají demonstrace s tím, že jde o fašizující opatření, a do jaké míry jsou na distribuci vakcín ekonomicky závislí příslušní vládní politici, neboli lobbisti určitých producentů a distributorů tohoto léku, se jaksi zapomíná, že existují i lidé, kteří bojují o svůj život v souvislosti s jinou nemocí – rakovinou.

Jedna moje známá je právě touto smrtelnou nemocí postižena. Navzdory absolvované terapii se u ní vyskytly život ohrožující metastázy. A tady je kámen úrazu. Tuto léčbu v jejím případě u nás poskytují pouhá dvě mimopražská pracoviště, z pochopitelných důvodů neuvádím, o která konkrétně jde. Pro tuto léčbu však nemají smlouvu se zdravotní pojišťovnou, u níž je moje známá pojištěna!!! Zda se obě strany nějakým způsobem nakonec na financování (a nejde vůbec o zanedbatelnou částku, jedná se řádově o mnoho desítek tisíc) příslušné léčby dohodnou a nešťastná žena svůj závod se smrtí vyhraje, je vedlejší. Je pravda, že by se má známá mohla převést k jiné pojišťovně, ale pak vzhledem k termínům by mohlo vzniknout nebezpečí z prodlení. Každopádně je přímo trestuhodné, že není uzákoněno, aby každá ze zdravotních pojišťoven působících – a zdatně vydělávajících - na území České republiky, měla za povinnost mít takovéto případy ve svém portfoliu. Jak je možné, že člověk, který si celý život poctivě platí zdravotní pojištění, je nakonec přinucen přímo žebrat o svůj život?…

Proto plně souhlasím s názorem, aby se znovu obnovil monopol na zdravotní pojištění. A všechny ty svoje kecičky o svobodném podnikání si tzv. liberální strany mohou strčit za klobouk, protože zdraví máme jen jedno, stejně tak máme pouze jeden život, a proto by měla být i jedna zdravotní pojišťovna. A zdraví by nemělo být kšeftem!!! Ať jde o covid, slepé střevo nebo rakovinu!...

A když už jsem začal tím covidem. Mohl by někdo z odpovědných vysvětlit, jak jsou ošetřena »lidská práva« člověka, kterému lékaři kvůli možným neblahým zdravotním důsledkům nedoporučují očkování proti koronaviru, a tím pádem se nemůže vykázat certifikátem o očkování? To se z něho také stane občan druhé kategorie?

Miroslav KANTEK