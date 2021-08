V Agrofertu rostou velké peníze na poli

Sezona slunce a únavy z horka se projevuje různě. V médiích plní první stránky útěk krokodýla a na politickém kolbišti projevy premiéra v »Čau lidi«. Obě mediální témata mají podobnou relevanci a úroveň kvality. Prostě okurková sezóna. Nebudu zde rozebírat chudáka krokodýla, který z hladu utekl majiteli a schoval se do sklepa, nejsem ani zoolog, ani veterinář a ani ochránce práv zvířat. Jsem politik, a tedy se snažím chránit práva lidí. Tedy alespoň těch, co o to ještě stojí.

Když se podíváme na výtvor marketingu pana Prchala, týkající se Zákona o podporovaných zdrojích energie, je jasné, jak zněl úkol. Výhodně prodat práci ministra a ještě přes množství samochvály zakrýt vlastní zájmy. A to ne ledajaké, ale formující dotační politiku České republiky směrem k agrobyznysu. A kdopak je u nás široko daleko asi největším agrárním podnikatelem?

O co v »Čau lidi« vlastně šlo? Pan Babiš se bil v prsa a na konto vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) poznamenal, že se mu povedl skvělý kousek, neboť konečně zarazil solární tunel. A jaká je pravda? Opatření proti solárnímu tunelu vládní návrh neřešil a naopak připravil prostor pro další tunel, tentokrát biopalivo. Pravdou je, že až poslanci navrhli sazbu odvodu »Solární daň« 10 % a 20 % a za KSČM jsem navrhnul dokonce daň 15 % a 25 % pro solární barony od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010. Co nám však úmyslně pan premiér zatajil, je sazba podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů vzniklých od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015. Pro biomasu 9,5 % a bioplyn 10,6 % (pro vodu, vítr a geotermální energii je 7 %; slunce 6,3 %)a tento rozptyl bude jasně směrovat finance do nejvýnosnějšího oboru. A kdo ovládá zdroje paliva, bude mít pohádkový život ne solarbarona, ale minimálně agroknížete.

To se už vůbec raději nerozčiluji nad ústupky ministerstva v oblasti efektivity spalováním biohmoty, kdy »díky« dotované elektřině proletí komínem více biopaliva, místo modernizace spalovacího procesu. A jako třešnička na dortu působí snaha ministra a poslanců ANO opět zvednout podíl přimíchávání biopaliv první generace do nádrží našich motoristů. KSČM dlouhodobě odmítá pěstovat na úrodné půdě plodiny sloužící k výrobě biopaliva. Pokřivenou logiku umělého dotačního zisku na úkor našich potravin a na úkor našeho spotřebního trhu odmítáme.

Takže »Čau lidi«, a možná se více ptejte, než poslouchejte, a vězte, že jen silné zastoupení KSČM v parlamentu je zárukou prosazení levicových řešení problémů dneška. KSČM - hradba evropskému šílenství.

Leo LUZAR, místopředseda Poslaneckého klubu KSČM