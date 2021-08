Jde o Koudelku

Podpora pravicové opozice v naší Poslanecké sněmovně zachovat na další období ve funkci šestapadesátiletého ředitele BIS pluk. Michala Koudelku má své důvody. Koudelka je totiž nejen jednoznačně proamerický, ale i prounijní, je svázán s orgány, které »řídí« západní politiku a dělá přesně to, co potřebuje či si přeje americká CIA, neřku-li plní její, říkejme tomu »přání«. Proto se nedivme, že pravicová opozice tlačí na jeho znovujmenování do funkce na další období. Zda bude jmenován, či nikoli, nám zatím Babiš nesdělil. Prý až v průběhu srpna bude tento bod ve vládě projednáván. Je pod silným tlakem. Nebude-li Koudelka znovu potvrzen, silně naruší své velmi dobré vztahy se Spojenými státy, a dokonce nepřímo podkopá kauzu Vrbětice, které je Koudelka otcem, a jeho vláda z předvolebního pragmatismu si ji vzala za svou, a tak velmi tvrdě poškodila naše vztahy s Ruskem. Na rozdíl od Babiše, kterému jde o pokračování kariéry, prezident Zeman by Koudelku rád viděl mimo tuto službu. Nedivím se mu. Je těžko odhadnutelné, kam až nás zpravodajské služby zavedou. Odhadnutelné je jen to, komu budou fandit a pro koho budou vytvářet kauzy, které budou tzv. nezpochybnitelné a žádná vláda je nemůže neakpcetotvat.

Kdo je onen šestapadesátiletý Michal Koudelka? Absolvent stavební fakulty pražského ČVUT, který brzy po převratu zapomněl na výsledky svých studií a vrhl se na zpravodajskou dráhu v BIS. Začal na úseku boje s terorismem, ale neuspokojovalo ho to, a tak přešel na kontrašpionáž. Jeho aktivita byla brzy zúročena. Stal se vedoucím tohoto oddělení. Do funkce ředitele byl jmenován premiérem Sobotkou. To již měl za sebou školení u britské tajné služby MI6 a u kanadské kontrarozvědky CSIS. Zajímavé jsou jeho názory. Podle něj ruské tajné služby se snaží »zničit EU a NATO. Pokud chtějí zničit tyto dvě instituce, chtějí zničit i Česko, jež je jejich součástí«. A Čína? Číňané se prý zajímají »o vojensko-technologické informace a snaží se ovlivňovat českou politickou scénu«. Proto je třeba dát pozor na čínskou menšinu u nás, která spolupracuje s čínskými tajnými službami.

Pak tu je jeho vztah k českým národním dějinám a jejich výkladu na školách. Podle něj jde o sovětskou interpretaci, proto je třeba jejich výklad změnit. A obava z islámského terorismu? Toho bychom se na rozdíl ruských a čínských aktivit bát neměli. Názor na dějiny narazil, ale nevzdal se ho. Prý jeho písemné vyjádření nebylo příliš šťastné, přiznal později, ale »podstata zůstává«.

Jde pochopitelně jen o zveřejněné myšlenky Michala Koudelky. Je zpravodajec. Většina názorů musí zůstat skryta. Nepochybuji, že jsou kompatibilní s americkou CIA. Proto také dostal, jako jeden z mála (nebo byl jediným?) zahraničních šéfů zpravodajských služeb, její nejvyšší vyznamenání. Přitom akce BIS za jeho velení často postrádaly »dokonalost«. Stačí si připomenout »akci ricin« a nesplněné požadavky prezidenta Zemana, či dokonce průhlednou »akci Vrbětice«, jež ovlivnila naše vztahy s Ruskem a vyřadila ruský Rosatom z kandidátů na dostavbu Dukovan. Je však »jejich«, proto takový zájem o jeho další jmenování.

Jaroslav KOJZAR