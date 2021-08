Sport a politika

Už tomu zde (a především v diskusi na iHalo.cz) byl věnován značný prostor. Letní olympijské hry hostila v roce 1980 poprvé a naposledy země socialistického bloku. Moskva chtěla uspořádat největší sportovní událost v historii, ale musela přijmout neúčast 65 zemí, které se nezúčastnily na protest proti vojenské agresi Sovětského svazu v Afghánistánu. SSSR s dalšími zeměmi východního bloku v odvetu zakázal účast svých sportovců na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1984.

Ale ono to začalo už o několik let dříve, a věřím, že si na to mnozí sami pamatují, nebo to alespoň někde četli. Už při losování kvalifikace na X. mistrovství světa ve fotbale v roce 1974, z níž mělo vzejít 16 účastníků, bylo určeno, že vítěz 9. kvalifikační skupiny v Evropě se utká s nejlepším týmem třetí skupiny jihoamerické. Na evropské půdě si SSSR poradil s Francií a Irskem, v jihoamerické zóně Chile až ve třetím rozhodujícím zápase zdolala Peru.

První zápas 26. září 1973 v moskevských Lužnikách skončil 0:0 a všem bylo jasné, že odveta se nemůže v plánovaném termínu 24. října na Estadio Nacionále uskutečnit, protože v ochozech ještě pobývali uvěznění občané a na hrací ploše patrolovali vojáci se samopaly. Až 7. listopadu armáda odvezla všechny internované a stadion vyklidila. FIFA čtyři dny poté vyzvala SSSR, aby se s Chile domluvil na odvetném zápase. Sovětský fotbalový svaz obratem odpověděl, že požaduje, aby se tento zápas hrál ve kterékoli jihoamerické zemi, nikoli však v Chile, kde hráči sovětského týmu neměli zajištěnou bezpečnost, rozhodně ne pak na Estadio Nacional v Santiagu, kde ještě pár dní předtím byli mučeni a zabíjeni lidé. Zatímco SSSR opakovaně odmítal hrát »…na půdě, která byla de facto koncentračním táborem«, FIFA, a především její předseda sir Stanley Rous se odvolávali na apolitičnost fotbalové organizace. Proto 21. listopadu 1973 vyběhla na trávník stadionu v Santiagu jedenáctka chilských fotbalistů, pozdravila diváky, na zapískání rakouského sudího Linemayra provedla výkop a po 30 vteřinách demonstrativně dopravila míč do branky. Rozhodčí sepsal zápis a podstoupil vše disciplinární komisi FIFA.

Kongres nejvyššího fotbalového orgánu se konal 5. ledna 1974, výrok komise zněl jednoznačně: rozhodla ve prospěch Chile poměrem hlasů 14:2 – fakt, že SSSR k zápasu nenastoupil, a tím pádem jej bylo nutno kontumovat, byl nezpochybnitelný…

Sport a politika. Rozhodně by se to nemělo míchat. A teď si všichni maxmiliánové, donaldové, jarprchalové a jim podobní, diskutujte…

Zbyšek KUPSKÝ