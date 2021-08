Ilustrační FOTO - Pixabay

Řada vysokoškoláků balancuje na hranici chudoby

Studenti vysokých škol to určitě nemají jednoduché. Až 12 000 mladých v ČR si na studia na vysoké škole a na živobytí musí vydělávat z větší části či úplně samo. Rodina je nepodporuje. Podle expertky KSČM na problematiku školství, exposlankyně Marty Semelové, je nerovnost v přístupu ke vzdělání v ČR opravdu velký problém.

O výsledcích analýzy informovali zástupci projektu Neviditelní, na kterém spolupracují Spotřebitelské fórum, Centrum ekonomických a tržních analýz CETA a poskytovatel nebankovních úvěrů Provident Financial. Podle údajů ministerstva školství začátkem roku chodilo na vysoké školy 190 200 Čechů a Češek, dalších 61 200 studovalo dálkově.

Podle autorů si až 12 000 vysokoškoláků bez podpory rodiny musí na studia a živobytí vydělávat. Někteří kvůli rostoucím výdajům za bydlení, jídlo a pomůcky »balancují na hranici chudoby«.

»Nerovnost v přístupu ke vzdělání je v ČR opravdu problém. Velkou roli zde sehrává sociálně ekonomická situace rodiny,« okomentovala výsledky analýzy pro náš list Semelová. Připomněla, že Česká republika patří mezi sedm zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), kde je tato závislost největší a v posledních letech se stále zvyšuje. Podle Semelové se projevuje na všech stupních škol, včetně vzdělání předškolního.

»Rodina s více dětmi se často musí rozhodovat, které z nich pošle po ukončení základní školy studovat. Na studium na střední či vysoké škole nemají pro všechny peníze. O šancích na vzdělání významně rozhoduje také sociální původ. V ČR vystuduje vysokou školu jen 3,6 procent dětí rodičů bez středoškolského vzdělání,« uvedla Semelová.

Expertka KSČM na problematiku školství, exposlankyně Marta Semelová.

Je podle ní pravda, že i v dřívějších dobách si studenti středních a vysokých škol přivydělávali na různých brigádách a platili si z toho dopravu, koleje, menzu, prázdniny, dnes je ale situace složitější. »Mnozí studenti, aby vůbec mohli studovat, jsou přímo nuceni při studiu pracovat, jinak by to finančně nezvládli. Přestože studium na veřejných vysokých školách je formálně bezplatné, měsíční výdaje studenta v prezenční formě se podle výsledků šetření pohybují kolem 8500 Kč – strava, ubytování, doprava, poplatky za telefon a internet, učebnice a skripta. Každý šestý student vysoké školy se tak potýká s vážnými finančními problémy,« dodala komunistická expertka.

Studenti v tísni mohou mít »zásadní problém«

Z analýzy vyplývá, že práce studentů bývá na úkor studia. Část lidí pak školu nedokončí. »Připraví se tak o možnost v budoucnu vykonávat kvalifikovanější a lépe placenou práci,« uvedli zástupci projektu. Na webu autoři napsali, že člověk s nedokončeným studiem pak vydělává v průměru o 114 500 korun ročně míň a stát přichází o 92 600 korun na daních a odvodech.

Podle zjištění má obtížná situace vliv na volbu oboru. Jedna ze studentek v rozhovoru řekla, že by ráda studovala medicínu, vybrala si ale méně časově náročnou sociologii.

Možnosti výdělku studentům omezila epidemie. Mívali totiž často brigádu v cestovním ruchu či gastronomii, museli si tedy hledat jinou práci. Podle Kryštofa Kruliše ze Spotřebitelského fóra například doučovali děti na on-line výuce či překládali texty.

Kvůli uzavření škol a studiu na dálku se mladí z kolejí a privátů vraceli domů. Pokud se podle autorů v příštím semestru obnoví běžná výuka, ale pracovní příležitosti zůstanou omezené, mohou mít studenti v tísni »zásadní problém«. Při přidělování kolejí by škola měla finanční situaci žadatelů zohledňovat, přiznávání sociálních stipendií by se mělo zjednodušit, stát by měl zvýhodnit spoření na studium či zaměstnávání na flexibilní úvazky, radí autoři analýzy.

Výrazný vliv sociálního zázemí studentů

Semelová poukázala také na výrazný vliv sociálního zázemí studentů. »Studenti, jejichž rodiče dosáhli nejvýše na středoškolské vzdělání s výučním listem, by si bez vlastní práce nemohli studium dovolit dokonce ve třetině případů, u rodičů s maturitou ve čtvrtině případů. U studentů s výrazně podprůměrným sociálním postavením rodiny musí k financování studia pracovat dokonce 60 procent z nich. Přitom náplň práce často nesouvisí s oborem studia. To se odráží na studijních výsledcích, případně na předčasných odchodech ze školy. Je to škoda pro ně samotné i pro společnost,« uvedla. »Bakalářské studium předčasně ukončuje asi třetina studentů. Daňové poplatníky to stojí zhruba 12 miliard korun ročně. Důvody jsou pochopitelně různé, nicméně jedním z nich je i ten, na který jsem poukázala,« shrnula Semelová.

Podle autorů projektu v ČR může být celkem až 1,3 milionu lidí, kteří se kvůli znevýhodněním dostávají do finančních potíží a nedosáhnou na pomoc od státu či na cenově výhodnější půjčky. Nemohou třeba sehnat místo, berou podřadnější práci, mají nepravidelný příjem. Centrum CETA prozkoumalo dostupné ekonomické a sociologické studie a stanovilo 13 ohrožených skupin »neviditelných«. Mezi ně autoři řadí vedle studentů z chudých rodin ještě samoživitelky, mladé rodiny s dětmi, pracovníky v šedé ekonomice, nedobrovolně nezaměstnané nad 50 let, postižené, chudé domácnosti, veterány, farmáře, pracovníky neziskových organizací, seniory, menšiny a malé podnikatele.

(jad)