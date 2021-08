Ilustrační FOTO - Pixabay

Praktické lékařství aneb Lékař 21. století

Praktický lékař by měl být základním kamenem v péči o naše zdraví. Proto je velmi důležité mít dobrého lékaře, kterému důvěřujeme a který se umí o své pacienty postarat s rozhledem, nejnovějšími informacemi a postupy, ale také s notnou dávkou empatie. Mnohým také vyvstává otázka, zda lze v některých případech klasickou léčbu nahradit jinými prostředky, od bylinek až po doplňky stravy. I proto se dnes u některých praktických lékařů můžete setkat například s kombinací západní a východní medicíny. Jak vybrat, případně změnit praktického lékaře a na co se zaměřit?

Jak si vybrat vhodného praktika?

V první řadě by měl mít lékař ordinaci v blízkosti vašeho bydliště – oceníte to ve chvíli, kdy je vám špatně. Důležité je také to, zda má lékař smlouvu se zdravotní pojišťovnou, u které jste pojištěni – v případě poskytnutí tzv. nutné a neodkladné zdravotní péče (péče zachraňující život a zdraví) vás ale musí ošetřit každý lékař, tedy i ten, který smlouvu s vaší pojišťovnou nemá. Pokud o lékaře stojíte – máte na něj dobrá doporučení od rodiny či známých, můžete změnit svou pojišťovnu.

Dobrý praktik je také vykonavatelem návštěvní služby – pokud z důvodu zdravotních obtíží nejste schopni dostat se k němu sami, navštíví vás doma v předem určených hodinách.

Pokud ale uvažujete o změně svého lékaře, řešte to v momentě, kdy se cítíte zdraví, ne v době akutního problému. Před registrací byste měli samozřejmě lékaře osobně navštívit.

Dobrý lékař má rozhled

Praktický lékař by měl být všestranný – průběžně si doplňuje vzdělání i z jiných oborů, má přehled o současných léčebných metodách. Lékař by měl být tím, kdo poradí čemu věřit, a co je jen reklama. V ideálním případě by měl být lékař schopen se ke všemu vyjádřit a moudře poradit, říká úvodem MUDr. Rodion Schwarz, praktický lékař pro dospělé z Přílepské ordinace, a pokračuje: »Na naší klinice k tomu směřujeme, neboť kombinujeme kromě medicíny západní, alopatické, i medicínu východní, fytoterapii, používáme konopné tinktury, akupunkturu. Musím však podotknout, že vždy za odborného vedení lékaře, který všem procedurám dělá supervizi a je vzdělaný v těchto léčebných postupech. Naopak vždy zbystřím, když k nám přicházejí pacienti, co dostali zázračné kapky či podstoupili jiné metody léčby bez správné diagnostiky a odborného vedení, v nejhorším případě jim klasickou léčbu ‚terapeut‘ vymluvil.«

Lékař, léčitel a šarlatán

Mezi lékařem, léčitelem a šarlatánem je značný rozdíl. »Mám takový příklad, který pacientům říkám, aby pochopili smysl, proč kombinujeme a proč je nutné odborné vedení: Představte si, že před vás dají kousek dortu. Dle toho kousku si vytvoříte nějaký obrázek, jak by ten dort mohl vypadat, ale skutečnost je taková, že pouze cukrář ví, jak dort vypadá. Z čeho je složený a jak se peče. Stejně tak je to i u diagnostiky a správné léčby. To, že si pacient přečte nebo vyslechne kusé informace a někdo ho přesvědčí o podobě dortu, ještě neznamená, že tomu tak skutečně je. Pouze erudovaný, vystudovaný lékař či terapeut je schopný klienta správně diagnostikovat a léčit,« upozorňuje lékař.

Komplexní přístup

Praktický lékař je nejen váš lékař, ale i amatérský psycholog. Měl by si vás pamatovat, znát vaši rodinnou a pracovní situaci alespoň v hrubých obrysech a vědět, co se mu snažíte při popisu obtíží říci. Měl by tak být schopen pomoci i ve složitých životních situacích – řada nemocí začíná v hlavě, správný praktik to ví a zajímá se o vás komplexně.

Dobrý praktický lékař by měl být znalý vaší zdravotní historie – každý člověk je originál, a pokud lékař zná nejenom vaše neduhy, ale jejich historii, může lépe volit léčbu. Dokáže koordinovat vaše zdraví, respektive léčbu – namísto bezhlavého obíhání specialistů dokáže lépe posoudit, co může být zdrojem vašich obtíží, a na tuto oblast se zaměří.

Samozřejmostí by mělo být příjemné prostředí, profesionální a lidský přístup lékaře i sestry a vaše vzájemné sympatie. A nezapomínejte svému praktickému lékaři dodávat veškerou zdravotní dokumentaci o své osobě od specialistů.

Lékař jako člověk, který léčí a pomáhá bližním

O lékaři vypovídá léčba i láska a pomoc bližním. »Býti lékařem je nutno projevovati nejen slovy a účinnou léčbou, ale především účinnou láskou a pomocí bližním,« říká s úsměvem Rodion Schwarz. »Je pravda, že v našich krajích jsme zahlceni administrativou, ale záleží hodně i na organizaci a plánování práce. Na pacienty si najdu klidně i 30 minut. Velkým pomocníkem nám je Emmy, naše virtuální sestra, která řídí objednávání pacientů, pomáhá s řešením mnohých požadavků online. V čekárně je potom příjemná, klidná atmosféra, protože každý ví, že je objednaný na čas a my jako personál mu ten čas budeme věnovat,« uvádí dále.

Co a kdy nabízí dobrý praktický lékař:

Dobrý praktický lékař vám vyjde časově vstříc.

V neakutních případech vás objedná na konkrétní hodinu, abyste nemuseli v čekárně čekat dlouho.

Běžně nabízí odpolední ordinační hodiny.

Komunikaci může zjednodušit elektronicky.

Stále častější službou navíc jsou internetové stránky, kde naleznete aktuální upozornění např. na nepřítomnost nebo rady pro zdraví (např. o opatřeních během chřipek atd.).

Pan farář, pan učitel a pan doktor

Dříve byly v každé obci tři nejváženější osoby pan farář, pan učitel a pan doktor. Za doktorem chodili lidé z dalekých krajů pro radu i pro pomoc. I dnes je patrné, že si lékařů působících na odlehlých místech velmi cení. »V čem odlehlejším kraji lékař působí, tím více si jej lidé váží. Zdá se mi, že ve velkých městech a příměstských aglomeracích se to vytrácí. Nejvíce jsem tento pocit zažil na misi v Africe, kde jsem byl jediný lékař na ostrově s 11 000 populací,« uvádí doktor Schwarz, praktický lékař pro dospělé z Přílepské ordinace a pokračuje: »Lidé v těchto oblastech jsou také mnohem pokornější a vděčnější. Neviní lékaře, když některý pacient zemře. Berou to jako součást života. Bez nás by zemřelo lidí mnohem víc. Oni to vědí. V místech podobných tomuto vám ještě víc dojde, jak důležitou úlohu a jak nezastupitelným článkem v týmu hraje také zkušená sestra.«

Skutečný příběh lékaře 21. století

Je důležité si uvědomit, že není člověka, který by nechtěl žít ve štěstí a spokojenosti. »Při mé práci jsem měl opakovaně možnost vidět mnohé tváře bytostného zla lidské existence na africkém kontinentě. Viděl jsem v bolestech a beznaději umírat mladé ženy a muže, řady obchodů za sebou s rakvemi při pobřeží Viktoriina jezera, ženy nabízející své vyhublé, zpustošené tělo za jídlo pro sebe a své děti, slumy plné bídy v Nairobi či děti s jejich nafouklými, prázdnými bříšky,« mluví o hrůzách Rodion Schwarz a dodává: »Naučil jsem se brát život vážně, pocítit jeho váhu, připustit si jej jako celek, přiznat si i jeho stíny. Vše to přichází jedině z vědomí dobrého a zlého, z úspěchů i omylů, z říše inteligence a zónbláznovství a nevědomosti.«

Nejzásadnější zkušenost lékařské praxe

Lidské životy jsou plné různých příběhů. Některé končí šťastně, na vyprávění dalších se těžko hledají slova. Obdobný příběh má i praktický lékař pro dospělé. »Na ostrově jsme se s kolegou medikem seznámili s místním kapitánem jménem Suleiman, který vozil bohaté turisty po Viktoriině jezeře. Jednoho krásného dne se objevil ve dveřích kliniky a v náruči držel svého 9letého syna. Než jej stačil položit na nemocniční postel, chlapec přestal dýchat. Měli jsme jen holé ruce, fonendoskop a jeden starý ambuvak na prodýchávání. Masírovali jsme mu srdce 40 minut, ze zoufalství jsem mu nakonec píchl injekci adrenalinu přímo do jeho malého srdce. Bohužel chlapec i tak zemřel. Vyšel jsem v slzách ven a nevěděl, jak mu to mám říct. Stal opodál se svou ženou v 9. měsíci těhotenství. Tehdy jsem se poprvé rozplakal. Oni ne. Odnesli jej zabaleného v pestrobarevné africké látce domů pohřbít,« vzpomíná Rodion Schwarz.

Ilustrační FOTO - Pixabay

»Za pár týdnů po této události, uprostřed tropické africké noci, mi zaklepal na okno náš hlídač s tichým šepotem: Daktári, máme tady pacientku, potřebuje vaši pomoc. Bylo mi tehdy pouhých dvacet pět, pět měsíců po ukončení studia medicíny. Rozespalý jsem se dobelhal ke klinice a v pološeru lampy zalepené hmyzem jsem spatřil ženu Sulejmana, jak se drží za břicho. Měla zrovna kontrakce. Ráno přišel na svět krásný kluk. Až s odstupem jsem zjistil, že rodiče mu dali jméno po mně – Rodion Junior. A tehdy jsem se rozplakal podruhé,« vypráví lékař 21. století, MUDr. Rodion Schwarz.

Moudré myšlenky starých Egypťanů

Netolerance a agresivita vede k životu plnému utrpení. »Člověk se postupně naplňuje bolestí a snaží se hledat řešení. Přestane-li se chovat agresivně, nalezne klid. Staří Egypťané těžké chvíle svého života chápali jako nutnost na své cestě k poučení a získání klidu a harmonie. Člověk musí prožít zlost, nenávist a odplatu, aby byl schopen ocenit její skutečnou hodnotu,« říká lékař. »Naučíme-li se být flexibilní a dokážeme-li ocenit to, co máme, najednou zjistíme, jak dobře se máme. Měli bychom přijmout život, respektovat lidi kolem nás, poděkovat za šanci prožít život a uvědomit si, že jsme byli stvořeni k lásce,« uzavírá MUDr. Rodion Schwarz, praktický lékař pro dospělé z Přílepské ordinace.

Helena KOČOVÁ