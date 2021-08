»Spanilá jízda« Cichanouské

V množství informací se dlouho neudržela zpráva o tom, že Světlana Cichanouská, byla přijata v USA samotným prezidentem Bidenem a že mu předala seznam běloruských podniků, které by měly být potrestány sankcemi. Nepřipadá vám to podobné tomu, co předvádějí v europarlamentu zástupci Pirátů?

Cichanouská! Sama se prohlásila běloruskou prezidentkou. Kdo je to Světlana Cichanouská? Devětatřicetiletá učitelka a překladatelka, která po odmítnutí úřady kandidatury na prezidenta jejího manžela se údajně rozhodla sama kandidovat. Prý to byla ona, říká, a s ní tzv. demokratický svět, co svolal desetitisíce lidí v loňském červenci na protivládní demonstrace. Jenže tým, který pracoval pro jejího muže, se také hlásí za svolavatele. Zajímavé ovšem je i to, že blogger, údajný novinář, který byl v Bělorusku zadržen v odkloněném letadle, se přiznal k jejich svolávání ze svého varšavského exilu. Prý dostával pokyny odjinud. A ona, tedy Cichanouská, sama? Nabídla jen tvář protilukašenkovskému hnutí. Pak chytře odešla do Litvy, i když se tomu říká úprk, a své lidi, muže a děti, nechala doma. Spojené státy a značná část členských zemí Unie, včetně nás, ji, poté, co se sama prohlásila za »skutečnou prezidentku Běloruska«, okamžitě uznaly a Minsk potrestaly dalšími sankcemi. Proto byl v Litvě namísto oficiálního praporu na mistrovství světa v hokeji z rozhodnutí vedení města Rigy stažen běloruský prapor a nahrazen údajně historickým, a to přes protest mezinárodní hokejové federace.

Cichanouská nyní jezdí po světě, přijímá dary, nechá se oslavovat a kdosi jí platí apanáž. Bělorusko to nebude, to je jisté. Mohla by přispívat i Česká republika, protože při návštěvě paní »prezidentku« přijali nejen vedoucí představitelé našeho parlamentu, ale dokonce i prezident Zeman. Kam přijede, tam žádá o podporu opozice (pochopitelně nejen slovní, ale zřejmě i finanční) a přesvědčuje, aby byli potrestáni nejen vedoucí činitelé její vlasti, ale i státní podniky Běloruska, ať již sankcemi nebo přímým zákazem kupovat jejich zboží, tedy, aby poškodila nejen svou rodnou zemi, ale i lidi, kteří v ní žijí a v těchto továrnách či nalezištích surovin pracují. Nebýt Ruska, které je významným odběratelem běloruských výrobků či potravin, mohl by tento plán způsobit zemi veliké problémy. A jak víme z Venezuely a Kuby, prudce by se kvůli americkým a jiným sankcím snížila zdejší slušná životní úroveň.

Kapitalismus horující pro svobodné podnikání, jak ukazuje i příklad Běloruska, se ho najednou pokouší narušit. Najednou? Nikoli. Aby jeden mohl prorazit, musí porazit – a to jakýmkoli způsobem – toho druhého. Není opravdu zločinu, kterého by se nedopustil pro vyšší zisk. A Bělorusko zatím nedává naději všemocnému zahraničnímu kapitálu, aby uzmul kus jeho národního bohatství. Cichanouská a její ambice se k naplnění jeho cílů hodí.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov