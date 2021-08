Důsledky nejen zdravotní

Zásahy Nevyššího správního soudu do rozhodnutí vlády nebo ministerstva zdravotnictví týkajícího se pandemie budou mít velmi negativní důsledky. Je jistě možné vyčítat cokoli opatřením, která Babišova vláda přijímala, pochopitelně i právní nedostatky. To jako lékařka potvrzuji. Situace totiž někdy vyžadovala rychlá rozhodnutí, ne vždy domyšlená. To je také nutné dát na misku vah. Zkušenosti s něčím podobným nebyly. I ti, co vymýšleli opatření, se museli rozhodovat za pochodu. Právníci, soudci měli a mají vždy nepoměrně víc času na rozmyšlení se o svých zásazích. Pokud jde o rozhodování soudů, známe případy, kdy soudy rozhodovaly a rozhodují i řadu let. Nemusí pospíchat. V tomto případě bylo však nutné spěchat, čímž neomlouvám některá zmatečná rozhodnutí. Ale že důvodem zásahu Nejvyššího správního soudu je třeba nedostatečné zdůvodnění, mi připadá hnidopišské. Těm, kdo o nařízení rozhodli, šlo přece o zdraví všech, tedy i těch soudců, a šlo o rychlost.

Poslední zásah znamenající zrušení nařízení o povinném nošení roušek v obchodech, dopravních prostředcích, všude – tedy třeba i v nemocnicích, mi připadá jako pokus destabilizovat společnost. Co bude následovat? Ráda bych se mýlila, ale naprostá nedůvěra občanů v jakékoli rozhodnutí, a dokonce i občanská neposlušnost. To pravděpodobně ovlivní případné podzimní rozšíření koronaviru, pokud k třetí vlně opravdu dojde. Diskuse o tom, kdo co zavinil, nebude mít žádný smysl, protože soudci jsou přece nezávislí, a dokonce stojí, jak si zřejmě myslí, nad vládou. Nemají žádnou odpovědnost, vinna bude výkonná moc. Je před volbami, tento přístup se hodí, protože nahrává sjednocující se pravicové opozici. Ale i kdyby opozice opravdu zvítězila, bude těžké společnost přesvědčit o tom, že přijatá opatření je třeba dodržovat. Tak dojde k ústupu ve prospěch té nejmilitantnější části společnosti a covid vlastně dostane zelenou. Lékaři, nemocniční personál, policisté, hasiči, učitelé a vůbec všichni, kteří budou bojovat s další vlnou nemoci, budou na pokraji svých sil. A právníci z Nejvyššího správního soudu? Budou si v klidu listovat ve svých sbírkách zákonů.

Taťáňa JIROUSOVÁ