Patria o muerte

S velkým znepokojením mnozí sledují to, co se odehrává v současnosti na Kubě. Jedni očekávají rozklad režimu, a jiní zcela vážně nehodlají odstoupit z revolučních pozic, které zde zanechal Fidel Castro, Ernesto Che Gevara nebo Camil Cienfuegos. Mnozí z nás, co obdivujeme, fandíme kubánské revoluci, jejím velitelům a přejeme si, aby Kuba dosáhla zrušení amerických sankcí, jež trvají víc než pět desítek let, máme obavy z toho, jestli na Kubě skutečně nemůže dojít k likvidaci pořád nedokončené revoluční cesty.

Sami víme, jak sofistikované mají Američané různé mechanismy na rozklad moci a likvidaci režimů v různých státech světa. Naše zkušenost je hořká, neboť jsme naivně věřili lidem, kteří se tvářili, že jsou věrni socialistickým a komunistickým myšlenkám, a pak bylo všechno jinak a vše socialistické a komunistické bylo popliváno a označeno za tyranii, což trvá dodnes.

Možná ke mně budou mnozí kritičtí, a nebudu si namlouvat, že vše se dá uhájit. V posledních letech na Kubě pozorujeme určité zákonité změny. Prvním krokem bylo, že Kuba po smrti Fidela Castra znovu obnovila diplomatické styky s USA. Dále, že se spustily nějaké procesy zejména v kulturní oblasti. Úspěšný koncert Rolling Stones v hlavním městě Havaně. Postupně zaváděný, byť pomalý internet. Zakládání různých spolků a hnutí, které jsou z podstaty pátou kolonou. Například Kubánci odění do bílých šatů (jedná se tedy o vyznavače santeríe, kteří právě přijali svého svatého) nebo undergroundový Jazzový klub najednou zakazovaných umělců, ale i nevědomá mládež, která nosí trička s nápisem »Miluji Ameriku«.

Ano, tyto procesy naznačují, že ke změnám dojde, a o tento bod se teď přetahuje USA s jinou velmocí. Která je mnohem silnější, ale není destruktivní jako americká politika, a tou je Čína. Dnes nezachrání Kubu revoluční duch (i když svůj velký význam má pořád), ale zachrání ji geopolitické zájmy Číny. Zpřísněné sankce USA vůči Kubě, která si jejich vinou nemůže koupit ani základní léky, plus pandemie covidu situaci ještě přiostřuje, s čímž USA počítají.

Kuba se tedy bude postupně měnit, s tím prostě dnes musíme počítat, a nebude mít takového revolučního ducha. Nicméně je to hodnota revoluce, kterou by neměla Kuba ani krátkodobě vyčerpat, ani nechat rozplynout, má neuvěřitelný význam jak pro samotnou Kubu, tak pro celé lidstvo a budoucnost. Takže pořád platí, a možná víc než kdy jindy za poslední dobu, ono základní heslo kubánské revoluce - »Patria o muerte«.

Roman BLAŠKO