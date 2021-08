Rozhovor Haló novin s Blankou Vaňkovou, kandidátkou KSČM ve volbách do Sněmovny v Olomouckém kraji

Systém vymáhání dluhů potřebuje změnu

Co byste chtěla v případě zvolení ve svém volebním obvodu změnit, s jakými prioritami jdete do voleb za KSČM?

Prioritou jsou pro mě oblast nezaměstnanosti, systém dávek, nedostatek bydlení, dluhové zatížení rodin, ale i dalších oblasti, které s uvedenou problematikou souvisejí a jsou provázané (např. vyplnění volného času dětí, kdy rodiny mnohdy nemají dostatek finančních prostředků na jejich zajištění, problémy s dostupností kvalitní zdravotní péče, dopravní obslužností a rozdílností těchto témat v rámci regionů).

Mohla byste pojmenovat, co vnímáte jako současné největší problémy Olomouckého kraje?

Dlouhodobě se Olomoucký kraj potýká s nezaměstnaností, kdy např. okres Jeseník je postižen více než jiné regiony, s tím souvisí i dopravní obslužnost kraje, hlavně co se týká klíčových komunikací. Proto se některé regiony ocitají v sociálním vyloučení, propad lidí je stále větší.

KSČM má ve svém volebním programu také konec soukromých exekutorů. Jak byste řešila dluhovou problematiku a prevenci před upadáním do »dluhových pastí«?

Mnoho lidí se podle mého názoru dostalo do dluhových pastí kvůli neregulovanému trhu s úvěry, predátorským praktikám úvěrových společností i našemu systému vymáhání. Jako krok v řešení tohoto problému vidím prosazení územní příslušnosti (teritoriality) exekutorů. Tedy zavedení principu jeden dlužník – jeden exekutor. V mnoha případech dlužníci nemají ani představu, kdo jejich dluh vymáhá. Prioritou je také úprava práv, povinností a také odměn exekutorů. Další možností je také zvážení zestátnění exekučního vymáhání, které by omezilo konkurenci a vysoký zisk exekutorských úřadů. Cílem exekucí by mělo být vymožení původní dlužné částky. Dlužníkům se ale tyto částky navyšují o nadbytečné a neefektivní výdaje, které v samotném vymáhání naopak způsobují, že se dlužníci placení vyhýbají a raději se uchylují k nelegální práci.

Koronavirová krize opět zvýšila nezaměstnanost, jaká opatření na podporu zaměstnanosti byste podpořila (např. kurzarbeit apod.)?

Krize v rámci COVID-19 postihla snad všechny oblasti života běžného člověka. V rámci pomoci lidem se zvládnutím této těžké situace bych se přikláněla k tomu, že pokud je člověk ohrožen nemocí COVID-19, ať již sám, či karanténou, měl by mít možnost čerpat nemocenské dávky ve výši sto procent svého předchozího příjmu. Pokud v rodině onemocní oba rodiče a jejich příjem se rapidně sníží, dostávají se poté až na hranici chudoby. V této nelehké situaci jim poté nikdo nepomůže, navíc se může tento propad opakovat vícekrát. Tato skupina lidí je poté opět ohrožena dluhovou pastí.

Na druhé straně existuje i početná skupina lidí práci se vyhýbajících, příživníků. Jak bychom si s nimi mohli poradit?

Je velmi těžké motivovat lidi, kteří nechodí do zaměstnání, k tomu, aby bylo pobírání dávek méně výhodné, než je příjem ze zaměstnání (a to i nyní, při zvýšení minimální mzdy). Současný systém je ale opačný. Pokud chce člověk pracovat a mzda je např. v rodině nižší než dávky, nebo je v rodině exekuce, která se započítává do příjmů rodiny, tak nelze předpokládat, že lidé budou pracovat. Řešením je podle mého názoru změna systému, který ale zahrnuje dvě oblasti. Je to oblast sociálních dávek a změna jejich rozdělování. Druhou oblastí je dluhové zatížení lidí, kdy i přesto, že by chtěli tito lidé chodit do práce, tak po exekučních srážkách nejsou schopni zajistit platby nákladů na nájemné a další běžné potřeby, a proto se uchylují k nelegální práci, která z dlouhodobého hlediska nemá přínos ani pro samotné dlužníky a ani pro naši ekonomiku.

Zvláště zranitelnou skupinou jsou senioři, zvláště ti ve vyšším věku. Co byste zlepšila v sociální péči o tyto občany?

Ano, tato skupina je nejohroženější a také nejzranitelnější. Již nyní je jasné, že péče o tyto lidi je nedostatečná, kapacita pobytových zařízení je plná. Proto již nyní je velmi žádoucí navyšování pobytových zařízení pro seniory a to s ohledem na to, že se podíl lidí, kteří budou v budoucnu odcházet do důchodu, neustále zvyšuje.

Jaké další výzvy ze sociální problematiky byste v případě zvolení chtěla ve Sněmovně řešit?

Je to více oblastí, které se ale navzájem prolínají, jde o nezaměstnanost, systém dávek, nedostatek bydlení, řešení dluhů a exekučního vymáhání.

Jiří NUSSBERGER