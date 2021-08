Ilustrační FOTO - Pixabay

Ministerstvo chce zatraktivnit práci hygieniků

Ministerstvo zdravotnictví chce zrušit zvláštní platové tabulky lékařů na krajských hygienických stanicích. Změna má vylepšit jejich personální situaci, některé mají problém sehnat nové zaměstnance. Novela vládního nařízení je v současné době připomínkovaná a následně ji projedná vláda.

V době pandemie dostaly hygienické stanice zhruba 134 nových tabulkových míst, v Praze a Středočeském kraji byl ale problém místa obsadit.

»Pandemie COVID-19 nám jasně ukázala, jak důležitá je stabilní síť krajských hygienických stanic a jak nepostradatelní jsou lékaři orgánu ochrany veřejného zdraví, kteří v nich pracují. Tito odborníci si zaslouží za svoji práci adekvátní ohodnocení. Proto doporučíme vládě, aby se jejich platovými podmínkami zabývala. Věřím, že se nám tím zároveň povede na klíčová místa získat více lékařů,« uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Zaměstnanci hygien spadají pod služební zákon. Nově by mohl mít služební možnost určit platový tarif v mimořádné výši díky tomu, že budou pracovní místa v oboru služby Zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví zařazená mezi obory, kde mohou být služební místa označená jako klíčová. To se v současné době týká jen oborů jako IT, finance, audit, zadávání veřejných zakázek, právo nebo legislativa.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková úpravu vítá, nemělo by však podle ní jít o jedinou změnu. »Opakovaně jsem kritizovala přístup této i minulých vlád k ochraně veřejného zdraví. Pravicové vlády tento důležitý obor cíleně devastovaly a současná vláda by nebýt pandemie nedělala i nadále nic pro nápravu. Nyní konečně, i když pozdě, přichází s navýšením mezd pro lékaře v hygienické službě tak, aby byla oblast ochrany veřejného zdraví pro ně atraktivnější,« řekla Marková našemu listu. Je ale také podle ní potřebné zvážit, zda je nutné setrvávat u služebního zákona a zamyslet se nad tím, jak získat více mediků právě pro tento obor.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Obor mediky neláká

Návrh už ministerstvo projednalo s hygienickými stanicemi, zástupci ministerstva práce a sociálních věcí i náměstkem ministra vnitra pro státní službu.

V současné době jsou lékaři pracující v orgánech ochrany veřejného zdraví zařazení do jedenácté až šestnácté platové třídy, které se ještě dál dělí podle doby praxe v oboru. Po nástupu mají plat 36 770 až 52 630 měsíčně, nad 60 000 korun se dostanou v nejvyšší třídě po devíti letech, nad 70 000 po 27 letech praxe. Přitom průměrný plat lékaře v akutní lůžkové péči byl loni podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 88 312 korun, zdravotní sestry 47 498 korun. Průměrná mzda loni činila 34 835 korun.

Epidemie COVID-19 ukázala na to, že v minulosti byla hygienická služba na okraji zájmu. V roce 2009 přišly krajské hygienické stanice o téměř polovinu svých pracovních míst. V současné době tam pracuje asi 2200 lidí, z toho lékařů asi dvě stovky.

Před pandemií neměli medici ani příliš zájem obor studovat, vyučuje se na osmi fakultách. Loni v červnu zástupci 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy uvedli, že ročně ukončí studium jeden či dva lékaři zaměření na hygienu.

(jad)