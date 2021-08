S Mirkou tady bude líp

Jak jsme se mohli dozvědět, paní senátorka Němcová zvažuje svou opětovnou kandidaturu na prezidentku republiky. Pokud by byla vybrána, pak by po Marii Terezii byla první ženou na českém »trůně«. Jestliže by pak opravdu byla zvolena, byl by to začátek dalšího vzestupu. Třeba do čela NATO nebo Unie. Protože prezidentka je pro ni jistě jen přestupní stanice. Na rozdíl od kněžny Drahomíry by nevládla za nikoho, za žádného Václava či Boleslava, ale za sebe. Bývalá okresní statistička a po převratu majitelka knihkupectví, se dala na politickou dráhu a byla v ní úspěšná, i když její kamarádi z ODS ji do vlády raději nepustili a občas se pro ni ani nepřinutili hlasovat.

Netolerantní, vládychtivá žena hlásala v jeden čas to, co premiér Nečas, tedy boj se zneužíváním svého postavení, s korupcí. Měla přece také »čisté ruce«. Stejně však jako Nečas se jaksi od toho odchýlila. Ne, nešlo o shromažďování kabelek. Ale své služební auto poskytla např. jako osobní dopravní prostředek svému synovi. I s řidičem, jistě. To tehdy byla ve funkci předsedkyně Poslanecké sněmovny a směřovala do funkce, tedy alespoň si to myslela, předsedkyně vlády. Miloš Zeman byl proti. Zhatil tak její plány, a tím si vysloužil od knihovnice Němcové velkou nenávist. Dokonce snad na roveň její nenávisti na komunisty, a to je co říct. Zeman však bude končit a znovu kandidovat nemůže. Kdo jiný než ona by měl převzít jeho křeslo a »narovnat« vztahy uvnitř země. Pak přece navždy bude bílá znamenat čistotu, rudá »hrůzné komunisty«, růžová nic neznamenající a stále všehoschopné sociální demokraty a černá třeba Piráty. S těmi by se ovšem dalo žít. S ANO, které nemá svou barvu a občas se zabarví všelijak, nikoli. Ona bude ovšem bílá a modrá. Modrá jako pták vznášející se v prostoru. Prostě »na ptáky jsou krátcí«.

Je třeba ji jen zvolit. Musí pouze najít stejný druh voličů, který ji dostal do Senátu. Jistě se najdou. Jen heslo je třeba vymyslet. Něco na způsob »Republika je konečně naše«. Pomohu jí. Mohlo by to být třeba »Kdo nevolí modře, patří jen do modráků, a proto volte mě«, nebo »Modrý je mír a sláva, to jsem já, Miroslava«. Proto přímo s důvěrou, pojďme za prvním… ne, tak to není. Správně je: »Proto všichni společně, pojďme s Mirkou na třešně, nevolme ty burany, Babiše a socany. A konečně je to venku, volme Mirku prezidentku. Hurá, hurá, třikrát hip. S Mirkou tady bude líp«.

Jiří VÁBR