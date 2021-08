Dluhy jsou ve věznici velké téma

V Haló novinách dne 22. července t. r. vyšel článek se shora uvedeným titulkem. Spíše mne zaujaly odpovědi na otázky Haló novin, na které odpovídal JUDr. Stanislav Grospič. S první odpovědí lze souhlasit. Jen připomínám, že když byl člověk ve výkonu trestu odnětí svobody, tak do roku 1989 musel povinně pracovat. Samozřejmě, že tam byly výjimky, např. zdravotní stav a podobně. Dnes je bohužel situace úplně jiná. I v normálním životě člověk není povinen pracovat, ale je to jeho právo. A toto se analogicky objevilo i po převratu. Aby se prý zdemokratizovalo vězeňství. Čili není povinnost pracovat. Jako dříve, tak i nyní vězni mohou po splnění určitých podmínek pracovat i mimo věznici. Rozdíl je v tom, že podniky dříve zaměstnávaly vězně bez problémů. Dnes si firmy vybírají, jestli vězně budou zaměstnávat, či nikoli. A ze své praxe vím, že řada osob ve výkonu trestu odnětí svobody by chtěla pracovat. Problém je, že pro ně není práce. Velmi správně poslanec Grospič říká, že mediánový dluh je velice vysoký. A jsem stejného názoru jako on, že je možná již doba, kdy by bylo vhodné se zamyslet nad zvýšením odměn. Jistě, jakmile vyjde člověk z výkonu trestu má větší pravděpodobnost, že dosáhne na insolvenci. Ale za podmínky, že chce vést řádný život. V praxi při posuzování podmíněného propuštění se velmi často setkávám s případy, kdy osoba, která podá žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu má zajištěno bydlení a práci, ale hlavně má vykonanou polovinu uloženého trestu. Zde odkazuji na ustanovení § 88 tr. zákona. Každý vězeňský psycholog má své metody, samozřejmě, že platí obecné metody práce s osobou ve výkonu trestu. Z praxe vím, že rodina tomu člověku hodně pomůže, pomáhají i známí, pokud jde o sehnání práce a dále pomáhají i různé spolky, které dávají soudu záruku za osoby ve výkonu trestu, které požádaly o podmíněné propuštění.

Naprosto souhlasím se širokým sociálním programem a samozřejmá musí být spolupráce úřadu práce, probačního úředníka, sociálních pracovníků. Samostatnou kapitolou je bezdomovectví. Je to nejen problém kapitalismu, ale ten člověk se může do této situace dostat i vlastní vinou. Zavedení domovských knížek není ta správná cesta, naopak, je to cesta do pekel. Pokud jde o práci, to je velký problém. Další velký problém, a to KSČM dlouhodobě říká, je, aby byly startovací byty nejen pro mladé rodiny, nesezdané páry, ale i pro osoby v registrovaném partnerství. Samozřejmě by bylo vhodné, aby tyto byty byly i pro lidi, kteří byli ve výkonu trestu.

Pokud se týká exekutorů, je jasné, že to je bolavé místo kapitalistické společnosti. Skutečně je podstatný rozdíl mezi exekucí a insolvencí. Jsem také rád, jako poslanec Grospič, že prošla alespoň malá novela exekučního řádu. Velmi mne mrzí, že neprošla tzv. čistá příslušnost. Zkusme se zamyslet po volbách, které budou, a nevíme, jak dopadnou, znovu nad exekučním řádem a pokusme se prosadit tzv. čistou příslušnost. Je přece špatně, když exekutor je, obecně řečeno, z Čech, a problém je na Moravě. Tedy per analogiam uzákonit místní příslušnost, jak je to uvedeno např. v trestním řádu. A skutečně byla velká chyba a velký omyl privatizace exekucí. Toto mělo jasně zůstat v rukou státu. Kdybych to vzal ad absurdum, dobře, nechť je privatizace exekucí. A bavme se tedy o privatizaci notářů. Je to špatně, ale notáři by byli ve stejné pozici. Ona stejně u notářů ta příslušnost je zajímavá. Osobně se mě tento problém dotknul před osmi lety. Bydlím na jednom obvodu v Praze, ale notáře v obou případech, byť rozhodoval místně příslušný soud, mi stanovil z jiného obvodu v Praze. Vše naštěstí pro mne dopadlo dobře, ale kdo zaplakal, byla místní příslušnost.

Ivo LÁTAL, kandidát do Poslanecké sněmovny v Praze