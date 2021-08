Jsme šťastnější?

Podle režimních ekonomů a politiků v čele s Andrejem Babišem se nám začíná dařit dobře, z ekonomické krize se »proinvestováváme« především rostoucí spotřebou domácností, a celkově si tak žijeme stále šťastněji a radostněji. Důkazem má být růst hrubého domácího produktu, který za celý rok 2020 poklesl o 5,6 procenta, aby se za aktuální pololetí zvýšil o 2,8 procenta. Jsme tedy po roce krize skoro o desetinu šťastnější? Bohužel pravda je taková, že HDP nic nevypovídá o štěstí lidí. To platí obecně, s výjimkou himálajské monarchie Bhútán, která ovšem má kvalitativně jiná kritéria hodnocení.

Hrubý domácí produkt se počítá podle rovnice: HDP = to, co spotřebujeme, plus co nainvestujeme, co koupí vláda, co prodáme v zahraničí, minus to, co dovezeme. Za první kvartál růst děkuje z 60 % zahraničnímu obchodu, z 34 % nákupní horečce lidí. Zbytek jsou nákupy státu (při snížených investicích). Dodejme, že za těmito špičkami ledovce se skrývají pochybnosti o kvalitní zdravotní péči v rámci koronavirové pandemie, stagnující kvalita životního prostředí, růst různých spotřebitelských úvěrů znamenajících ve skutečnosti život na dluh, nezdravý způsob života, množení zdravotních, bezpečnostních, ba i existenčních rizik a obav.

Existuje i jiné pojetí HDP. Je dáno rovnicí: co chceme = co máme, plus NĚCO (co nám pocitově chybí ke spokojenosti). Čili co máme a potřebujeme, plus to, co nás uspokojuje, nikoli však existenčně. Jde o jakousi existenciální nadstavbu, která se neodvíjí od vlastnictví a hromadění statků. Podle nedávného výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění roste v Česku za poslední čtyři roky spokojenost se životem. Spokojenost vyjadřují dvě třetiny lidí. To ale neznamená nutně kauzalitu: majetek = štěstí. Kdyby tomu tak bylo, pak by obrovský růst materiálního blahobytu v posledních 100 letech musel vyvolat takový růst lidské spokojenosti, že bychom se utápěli v biblické blaženosti. Generace »květinových dětí« prožívala ve svých komunitách mnohem intenzivnější pocity štěstí než současní »závisláci« na PC.

A ještě závěrečnou poznámku. Podle nejnovějších prognóz nahradí automatizované systémy do roku 2035 až 30 procent lidské pracovní síly. Jak zvýší světový HDP umělá inteligence, se lze jen dohadovat.

Ladislav ŠAFRÁNEK