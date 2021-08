Svévole některých chovatelů ohrožuje nejen lidi

Stalo se tristní praxí, že někteří chovatelé chovají zvířata »načerno«. Někdy jde o jedince velmi vzácných, ve světě přísně chráněných druhů, jindy jde o jedince, nebezpečné svému okolí. Sem tam uniknou z chovu a nastává pozdvižení. Poslední bylo 24. července v Ostravě, kde chovateli zmizel asi metr dlouhý krokodýl čelnatý. Dva dny o maléru mlčel, teprve pak jej oznámil na policii. Začalo velké pátrání. Metrový krokodýl mohl napadnout kočku, menšího psa, dítě. Mohl se dostat do Odry a po ní do sousedního Polska. Po třech dnech byl ztracený krokodýl nalezen ve sklepě majitele. Bude mít co vysvětlovat. Krokodýla sice legálně koupil v Olomouci, ale v Ostravě jej nepřihlásil, přestože jde o druh vzácný, chráněný a také nebezpečný. Citelná pokuta by ho minout neměla.

Bohužel nejde o případ ojedinělý. Letošního 15. června nastalo pozdvižení v Českém Těšíně, když tam na břehu řeky Olše zpozorovali šestimetrovou krajtu mřížkovanou. Ukázalo se, že had je mrtvý. Komu unikl z nelegálního chovu, se neví. Jisté je jen, že nejde o krajtu, jejíž kůži v červenci 2018 našli v lázních Konstanty u Varšavy. Její nález na půl roku paralyzoval návštěvnost lázní, neboť se potenciální návštěvníci báli, že by se mohli stát její obětí. Experti na hady ujišťovali, že krajta nemůže přežít zimu. Zima ale nepřicházela, udeřila až v druhé půlce ledna 2019. Protože šlo o krajtu tygrovanou, v Těšíně musí jít o jinou krajtu.

V říjnu 2018 pražské Hlubočepy zachvátil strach. Jistá paní tam chovala extrémně jedovatou mambu zelenou. Ta ji uštkla a zmizela neznámo kam. Krátce nato uštknutá paní zemřela, byť se ji lékaři snažili zachránit. Mamba se našla až po třech dnech na stromě v zahradě nedaleko vily, kde byla nezákonně chovaná. Obyvatelé Hlubočep si oddychli.

Není to tak dávno, kdy cyklistka na Zlínsku utrpěla šok, když se na ni vrhla lvice. Srazila ji z kola, ale jinak jí neublížila. Značka »chov páru lvů načerno« a netečnost úřadů. Později byl »černý« chovatel lvů v chatrné kleci svým lvem rozsápán. Prý zlý lev a zlé úřady. Ano, úřady se provinily tím, že proti »černému« chovateli lva nezasáhly.

Největší aféra byla léta spojena s provozováním zoologické zahrady v Táboře Větrovech načerno, v rozporu s veterinárními a dalšími předpisy. Odpovědné úřady tuto zjevnou nezákonnost léta kryly. Po letech prosadily legalizaci této soukromé zoo.

V 90. letech se někteří Češi »proslavili« chytáním jedinců vzácných a ohrožených druhů zvířat a rostlin v řadě rozvojových států. Prý zlé tamní úřady je zatýkaly a posílaly za mříže. Některé naše ambasády za tyto darebáky, prý ve jménu pravdy a lásky, bojovaly do roztrhání těla. Ochrana přírody či mezinárodní dohody, při kterých Česko na sebe vzalo určité závazky? Nenechte se vysmát.

Někomu se může zdát, že jde o kuriózní případy. Bohužel i ty ukazují těžký morální rozklad české společnosti. Zákony platí jen pro někoho. To je špatné.

Jan ZEMAN