Zdražování a zdražování, kam se člověk podívá. Všimli jste si? To, že v létě zdraží benzín je takový sezónní kolorit. Ale podstatně zdražila i většina potravin. Mnohé restaurace nevědí po otevření, kam až vyhnat své ceny, aby se co nejrychleji zahojily. Minule jsem psala o zdražení parkování a lístků na MHD. Zdražuje i užitkové zboží, i když ne tak razantně. Ale mnohým se zdražila i jedna z největší položek rozpočtu. A ne málo.

Od srpna totiž začalo platit plánované zdražení městských nájemních bytů, které v Praze, ale i v mnoha dalších městech, zdražily ne o deset či dvacet procent. Nájem stoupl rovnou o sto procent! Nehledě na dobu, kdy mnozí kvůli pandemii neměli a někde stále nemají stejné příjmy, jako před ní.

Zvláště v Praze ale má zdražování ještě hořčejší příchuť. Nájemníci se o zvýšení cen dozvěděli z magistrátních dopisů. V nich se dočetli, že buď se dostaví podepsat zvýšení nájmu, nebo budou nuceni se ihned odstěhovat. Tečka. Komunikace magistrátu s nájemníky byla poměrně tvrdá a nekompromisní. Dopisy ale přišly na začátku léta, a tak je mnozí našli až pozdě po návratu z dovolené.

Nutno říct, že si platební možnosti obyvatel magistrát předem zjišťoval. Nechal si poslat od nájemníků výpisy z příjmů. To aby věděli, zda budou schopni splácet. Zvýšení nájmů totiž neplatí pro všechny - výjimku mají například senioři, lidé se zdravotním handicapem nebo takzvané nízkopříjmové domácnosti. Tedy podle tabulek magistrátu ty domácnosti, ve kterých bydlí buď jeden člověk s čistým příjmem nižším než 18 tisíc korun, nebo například dvou a tříčlenné domácnosti s méně než 30 tisíci korunami na měsíc.

Jenže… Nájem takto o sto procent zdražily i mé sestře, která bydlí v jedné z okrajových čtvrtí Prahy. Ona má stálý příjem, ale její muž, podnikatel, na tom nebyl v posledních měsících s příjmy zrovna dvakrát dobře. Do tabulek se ale vešli, takže platí nyní o sto procent víc. Jiná mladá rodina se do nich nevešla a svou situaci vyřešila ještě před prázdninami tak, že se odstěhovala na venkov k rodičům. Jenže do jejich bytu a do dalšího volného v domě byly přistěhovány jiné nízkoprahové rodiny. Poměrně početné, s kupou dětí a neustále pendlujícími příbuznými. Víte, jaký nájem platí oni? Žádný! Ten platíme my všichni, respektive je za ně platí neziskovka a doplácí stát. Ale že by děti byly ve značkovém oblečení s moderními mobily v rukou chudé, to se nikomu v domě nezdá.

Je jasné, že bydlení je základní lidská potřeba. Je důležité, aby bylo dostupné. Ale to, co se děje dnes – kdy vlastní bydlení je luxusem, vyšroubovaným boháči a developery do neskutečných cen a z nájemního městského bydlení se děla další byznys, kdy platí jen někteří a jiní se přiživují… A víte co tvrdí piráti, kteří takto nájemné v Praze zvedli? Že prý mají v plánu novou bytovou výstavbu. Opravdu? A který developer se na tom s nimi přiživí?

Helena KOČOVÁ