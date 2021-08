Rozhovor Haló novin s místopředsedou ÚV KSČM, předsedou sněmovního mandátového a imunitního výboru Stanislavem Grospičem

Budoucí vládu čeká velice těžké období

Sněmovna schválila v tomto volebním období dvě z desítky navrhovaných změn Ústavy, a to rozšíření prověrkových pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a dobrovolný klouzavý mandát pro poslance, kteří by se stali členy vlády. Není to podle vás trochu málo?

Předkládání novel ústavních zákonů nebo Listiny základních práv a svobod je takový novodobý evergreen, který se nese téměř všemi volebními obdobími Poslanecké sněmovny, ovšem nikdy na nich nebyla nalezena průřezová shoda. To znamená shoda, která by zaručovala hlasy minimálně dvou třetin poslanců a adekvátně stejný způsob hlasování v Senátu, to znamená, že by obě komory musely vyjevit stejnou vůli. Připomenu, že v minulém volebním období nebyla přijata žádná úprava Ústavy a není vyloučeno, že se tato situace zopakuje i nyní.

Nicméně z našeho pohledu je úspěchem, že se podařilo ve Sněmovně schválit rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, i když my bychom uvítali, kdyby byly tyto pravomoci rozšířeny na všechny subjekty, které pobírají nějakou dotaci z veřejnoprávních prostředků, zejména od státu. Nemáme z toho žádné obavy. Představa, že by tím pádem úřad nabobtnal na tisíce úředníků, kontrolorů, je zcela mylná. Návrh jsme ale i tak podpořili, protože rozšíření pravomocí NKÚ máme dlouhodobě ve svém programu, i když je pravda, že jsme si to představovali ještě širší.

Pokud jde o klouzavý mandát, Sněmovna příslušnou novelu Ústavy, kterou připravili Piráti a podepsali se pod ni také poslanci SPD, STAN a hnutí ANO, schválila nejmenším potřebným počtem 120 hlasů. Komunisté se hlasování zdrželi. Proč?

Skutečně jsme tuto změnu nějak překotně nepodporovali. Myslím si, že je velice nevyvážená, protože například se netýká senátorů ve vztahu vstupu do vlády, kteří tak mají zachováno určité privilegium. Návrh svojí konstrukcí a svým obsahem podle mě neřeší úpravu institutu tzv. klouzavého mandátu, ale pouze rozšiřuje taxativní výčet důvodů, pro které mandát poslance zaniká. Domnívám se, že přinese řadu problémů a nebude řešit to, co si od této změny předkladatelé slibují. Třeba ale podotknout, že přijetí obou ústavních novel do říjnových voleb je značně nejisté, protože senátoři ani jednu z nich zatím neprojednali.

Sněmovna dosud jeden návrh změny Ústavy zamítla, a to byl právě návrh KSČM, který měl zakotvit ztrátu poslaneckého mandátu v případě stranického přeběhlictví. Předloha předpokládala i zánik mandátu zákonodárců při jejich pravomocném odsouzení k nepodmíněnému trestu za úmyslný trestný čin. Mrzí vás to?

Hodně mě mrzí, že nedošlo k tomu, aby byl provázán mandát poslance na politickou stranu nebo hnutí, které ho nominuje a za které ho občané zvolí. Když se člověk stane poslancem či senátorem, má samozřejmě hlasovat podle svého svědomí, nicméně má být vázán, protože kandidátní listiny jsou postavené na politických stranách a hnutích. Takže v momentě, když vystoupí z těchto uskupení a začne si zakládat jiné vlastní uskupení, tak to si myslím, že není správné. Nabízeli jsme několik variant řešení, ale bohužel nedošlo k tomu.

Šanci na poslanecké hlasování by ještě mohl mít vládní návrh, který se týká zejména zavedení pevného termínu obecních, krajských a senátních voleb a změn senátních volebních obvodů. Hlasování o ústavní novele by se mohlo odehrát ve druhé polovině září na poslední řádné sněmovní schůzi…

Pokud jde o změnu volebních zákonů, začalo se s velkou euforií, už na začátku volebního období byla vytvořena pracovní skupina při ministerstvu vnitra, byl jsem jejím členem za klub KSČM, která měla za cíl připravit dvojí reformu volebního práva. Za prvé šlo o úpravu hlasovacích lístků pro volby do zastupitelstev obcí a měst a za druhé nějakým způsobem stabilizovat na období minimálně dvanáct let senátní volební obvody.

Nakonec volby do zastupitelstev obcí usnuly na mrtvém bodě a sjednocení volebních obvodů do Senátu ministerstvo vnitra pod taktovkou pana Hamáčka uchopilo podle mého pohledu velice nešťastně, protože je postavilo na roveň ústavního zákona, to znamená, ústavním zákonem byl stanoven rozsah volebního obvodu do Senátu. Samozřejmě tam došlo k určitým dohadům, protože některé kraje, kdyby se to takto přepočítávalo, tak by přišly třeba i o tři senátory a začalo zase velké politikum, jestli si kraje uhájí ty své počty senátorů, či nikoli. Takže jediný výsledek z toho je, že v podstatě stávající obvody, až na drobné změny, jsou nějakým způsobem upraveny a zakonzervovány pro stabilitu a jistotu občanů jako voličů, že se 12 let nebude s jejich obvodem hýbat. Jedině kdyby diametrálně například poklesl nebo narostl počet voličů, tak by teprve bylo přistoupeno ke změně volebního obvodu.

Vidíte ve změně volebního zákona i nějaké pozitivum?

Co já považuji za dobré je, že se do zákona nedostala korespondenční volba. Myslím si, že tady máme velice negativní zkušenosti z Rakouska, které vedly u prezidentské volby k opakování voleb, a máme také informace z prezidentských voleb v USA, kde je dodnes předmětem přezkumu, zda bylo nebo nebylo falšováno využití tohoto práva. Osobně nevidím nic pozitivního na tom, aby několik set tisíc našich krajanů, kteří dostali za určitých okolností v devadesátých letech občanství, ale nežijí v České republice, tak aby najednou uplatňovali své volební právo v ČR a starali se o to, jak se má tady žít. O to se primárně mají starat občané, kteří tady mají trvalý pobyt.

KSČM dlouhodobě usiluje o prosazení zákona o celostátním referendu, ani v tomto volebním období k tomu už nedojde…

Mrzí mě, že byť je tento návrh před třetím čtením a téměř se rýsovala dohoda, která by zabezpečila dvoutřetinovou většinu, tak stále není síla, která by s tím pohnula, a konečně bychom o tom hlasovali. Dosáhli jsme výrazného kompromisu, že by se o všech běžných smlouvách hlasovalo automaticky a speciální smlouvy, o nichž se kdysi vedlo referendum, jako byl například vstup do EU, by nebyly vyloučeny tímto zákonem, ale musel by k tomu být přijat speciální zákon. To je varianta, která je pro nás do určité míry schůdná.

Takzvaně pod stůl s největší pravděpodobností spadne i další návrh ústavní změny z pera KSČM, který se týká ochrany přírodních zdrojů, zejména vody. Proč není ochota tento návrh projednat?

Ve Sněmovně jsou celkem tři návrhy, které se týkají této problematiky. Dospěli jsme ke kompromisu, že náš návrh a návrh KDU-ČSL jsou podobné, návrh STAN šel spíš do Listiny základních práv a svobod, ani jeho přijetí by ale ničemu nebránilo. Návrh, který předložila KSČM, by zakládal určitou povinnost pro orgány státní správy, tj. vládu a ministerstva, šetrně hospodařit se zdroji a přijímat taková opatření, aby se zdroje vody dostávaly primárně do majetku veřejnoprávních korporací, to znamená obcí, krajů případně státu.

To, že není ochota tyto návrhy projednat, si vysvětluji tím, že tady existují smlouvy zahraničních společností, které některým obcím třeba mohly vyhovovat, byť občanům ne, protože dochází ke zdražování vodného a stočného, a také tady není upraven zákon o vývozu pitné vody do zahraničí, na rozdíl například od Slovenska, kde takovýto zákaz existuje. Takže si myslím, že to jsou hlavní důvody, je zde obava, že by šlo o nepřiměřený zásah do vlastnictví.

Moc mě mrzí, že nebyly přijaty jak zákony o vodě, tak o volbách do zastupitelstev obcí, že nedošlo k úpravě hlasovacích lístků.

Nepřijetí kterého zákona z dílny KSČM vás mrzí nejvíc?

Nejvíc mě mrzí, že jsme nedokázali prosadit novelu zákoníku práce, která zavádí pětitýdenní kalendářní dovolenou. Hovoříme o zkracování pracovní doby, o různých benefitech, o home office, sick day atd., přitom máme několik kategorií zaměstnání, počínaje vojáky a konče učiteli, které mají nerovnoměrně rozdělenou daleko vyšší řádnou kalendářní dovolenou. Myslíme si, že v situaci, kdy téměř 82 % kolektivních smluv pokrývá pětitýdenní kalendářní dovolenou, tak nastal čas bavit se o tom, že by se to stalo pravidlem pro neveřejný sektor. Rozumím tomu, že to přinese problémy malým rodinným firmám, kde mají jednoho zaměstnance, ale i tam se to dá řešit. Navíc se ukazuje, že nebyla šťastná úprava, kterou prosadila paní ministryně Maláčová, to znamená přepočet hodin odpracované doby na jednotlivé kalendářní dny, protože tam dochází k tomu, že ty zápočty nejsou zcela přesné a člověk může při plném zapojení, kdy bude pracovat v třísměnném cyklu, nakonec přicházet o den dovolené, a to není dobré.

Sněmovna má před sebou ještě jednu řádnou schůzi, na programu je stále více než 500 neprojednaných bodů, hodně jednacího času zabírají obstrukce… Jak se díváte na končící volební období?

Současná Sněmovna se vykrystalizovala na dva tábory, v jednu chvíli téměř nesmiřitelné, to znamená pravicovou opozici a vládní menšinovou koalici, která stála na tom, zda vyhoví či nevyhoví v rámci dohody o toleranci komunistické straně. Z naší strany to nebyla podpora absolutní, vždy tam visel určitý Damoklův meč. Pravice se chovala od samého počátku tak, že sice nabízela konstruktivnost, ale ve skutečnosti všechno negovala, nenabízela žádná pozitivní řešení, všechno se to neslo v duchu tvrdého egoismu, jakákoli empatie tam chyběla. Pokud jde o hnutí SPD, které se staví do role ochránce národních pořádků při zachování současného kapitalismu tak jak je v České republice, tak to je kapitola sama pro sebe. V této chvíli vidím slabost a rozdrobenost pravicových koalic v tom, že ony samy jsou vcelku nejednotné, až na výjimky tam není výraznější tvář a jejich programy jsou si velice podobné. Důležité ale je, že vlastně bez ohledu na to, kdo vyhraje volby, bude nucen řešit dopady koronavirové krize, které se budou dlouhou dobu ekonomicky promítat, a není vyloučeno, že do toho přijde náběh očekávané a ekonomy předvídané klasické hospodářské krize. To není dobrý scénář, pro budoucí vládu to bude velice těžké období. V pravicových koalicích nevidím zrovna záruku schopných lidí, kteří by byli ochotni a připraveni vyvést ČR z takovéto krize. Také mě trošku mrzí, jak se hlavně koalice Spolu spojuje se sudetoněmeckým landsmanšaftem, s určitými projevy autoritářství, antikomunismu a šíření nenávisti ve společnosti. To si myslím, že by nemělo být, že bychom naopak měli v těch těžkých dobách hledat společnou cestu a jednotící prvek, který bude společnost spojovat.

Jana DUBNIČKOVÁ