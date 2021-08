Ilustrační FOTO - Pixabay

Příčina srážky vlaků je stále nejasná

Správa železnic (SŽ) a České dráhy (ČD) zahájily odklízecí práce po středeční čelní srážce vlaků u Milavčí na Domažlicku, při níž zemřeli tři lidé, a desítky dalších byly zraněny.

Práce komplikuje rozbahněný povrch a déšť. Na místě, které je ohraničeno policejními páskami, byly týmy SŽ a ČD, vyprošťovací firmy se dvěma nákladními vozy a přes deset hasičů.

»Tahač, který přivezl závaží, klouže a zapadl a pomalu ho tlačí buldozer,« uvedl fotoreportér. Podle pracovníků SŽ byla louka ve středu měkká a rozjezdily ji vozy záchranářů.

»Poškozených je zhruba 200 až 300 metrů kolejí a musí se vyměnit výhybka. Přesně se to ukáže, až tam vlaky nebudou a celé se to projde,« řekla mluvčí SŽ Radka Pistoriusová. SŽ tam nyní naváží pražce, které se budou měnit.

Trosky odvezou po kolejích

»Lokomotiva (nabouraná) a německé vozy pojedou nějakým nouzovým způsobem po kolejích zpátky do Německa ke společnosti Länderbahn, která je jejich vlastníkem,« řekl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. Lokomotiva by podle něho šla teoreticky naložit na návěsy tahače, ale v podmáčeném terénu by to bylo obtížné. »Vykolejenou lokomotivu dáme zpět na koleje«, řekl montážník na místě. Zdemolovaný vůz ČD, který byl zapřažený těsně za ní, je na louce a bude podle něj rozřezán. Podle Štáhlavského je jeho osud zatím nejasný. V úvahu přichází sešrotování a není vyloučena ani oprava.

Po kolejích by se měla odvézt také zadní, méně poškozená polovina motorového vlaku RegioShark, která dohromady váží 86 tun. »U nabourané poloviny, která váží zhruba 43 tun, je zatím záměr, že by se mohla naložit na trajler, odvézt do depa a prověřit, zda půjde opravit,« uvedl Šťáhlavský. Podle něho se tyto práce těžko plánují a je otázkou, jaké bude vyprošťování a odklízení, která jsou náročná fyzicky i na bezpečnost práce. »Za ČD jsme tam vyslali s naším nehodovým vlakem nejlepší odborníky, co mají zkušenosti s odstraňováním podobných následků,« uvedl. Vedle místa nehody není druhá kolej, poblíž u zastávky je ale výhybna a dvě koleje, kde se vlaky původně měly minout.

Trať byla bez závad

Podle Dušana Gavendy ze SŽ policie, inspektoři Drážní inspekce a SŽ ukončili šetření na místě nehody. Kriminalisté zahájili trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Drážní inspekce událost dál vyšetřuje. Podle jejích středečních informací a vyjádření ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) rychlík vjel na úsek bez povolení. Mohlo jít o chybu strojvedoucího nebo závadu techniky. Materiální škody přesáhnou 100 milionů korun.

»Kolegové se chystají zítra (v pátek) do Německa kvůli analýze dat rychloměru z té lokomotivy,« řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Zopakoval, že šetření je teprve na začátku. »Proběhly základní úkony na místě, byly prověřeny viditelnosti návěstidel, byla prověřena funkce zabezpečovacího zařízení a šetření bude dál pokračovat,« uvedl Drápal.

Generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera k tomu v České televizi řekl, že na železniční trati inspekce nenašla žádnou závadu. Staniční zabezpečovací zařízení ve výhybně i v Domažlicích, odkud je výhybna dálkově řízena, bylo podle něj v pořádku a rovněž viditelnost návěstidel byla v souladu s právními předpisy. »V tento okamžik prakticky můžeme vyloučit selhání na straně provozovatele dráhy, návěstí byla v pořádku,« řekl Drápal.

Strojvůdce brzdil

Proč strojvůdce nezastavil před návěstím, inspekce zatím neví. Nicméně zjistila, že těsně před událostí začal brzdit. »Z toho se dá dovodit, že byl při vědomí a sledoval trať. Proč nezastavil před návěstím, to nevíme,« doplnil Kučera.

Vlaky se srazily ve středu kolem osmé ráno. Jedním z nich byl expres z Mnichova. Mezi třemi oběťmi srážky jsou oba čeští strojvůdci, z nichž jeden řídil německý rychlík. Třetí obětí byla cestující v protijedoucím regionálním vlaku. Většinu zraněných záchranáři převezli do plzeňské fakultní a domažlické nemocnice a dva do Prahy. »Celkem jsme ošetřili 67 lidí,« řekla mluvčí krajské záchranné služby Mária Svobodová. Dalších zhruba dvacet lehce zraněných cestujících neuposlechlo, aby počkali na místě, a odešli. Z Německa přijelo deset sanitek a odvezly do Německa deset lidí hovořících německy.

Všech pět těžce zraněných lidí po středeční srážce vlaků na Domažlicku je ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života, řekli ČTK mluvčí nemocnic.

(ng)