Olaf Scholz. FOTO - Wikimedia commons

SPD nepochybuje: Olaf Scholz to dokáže

Se sytě červenými plakáty s jednoduchou grafikou a mottem, že kandidát na německého kancléře Olaf Scholz to dokáže, vstupuje sociální demokracie (SPD) do kampaně před zářijovými parlamentními volbami. Zaměřit se chce na podporu korespondenčního hlasování, které v době pandemie získalo na popularitě, řekl ve středu generální tajemník SPD Lars Klingbeil, jenž představil podobu kampaně.

O volebním vítězství nepochybuje, i když uznává, že strana musí pro získání úřadu kancléře ještě mnohé učinit. »Bude to napínavá kampaň, ale SPD je připravena, SPD vyhraje a SPD chce, aby se Olaf Scholz stal kancléřem,« řekl Klingbeil. Hned na úvod novinářům v berlínském kině Delphi Lux zdůraznil, že současný vicekancléř a ministr financí Scholz má k vedení země lepší předpoklady než jeho rivalové Armin Laschet z konzervativní unie CDU/CSU a Annalena Baerbocková ze Zelených. Klingbeil poukázal i na to, že SPD nad výběrem kandidáta na kancléře neváhala, Scholze vybrala už loni v srpnu. »V SPD nemáme Roberta Habecka a ani Markuse Södera,« dodal. Baerbocková získala kandidátství na úkor Habecka, se kterým Zelené vede. CDU/CSU chtěl zase do voleb vést bavorský premiér Söder, jenž ustoupil Laschetovi.

Plakáty nejsou zastaralé

SPD se před volbami výrazně soustředí na plakátovou kampaň, protože ji nepovažuje za zastaralou, věnovat se ale chce i digitálnímu prostoru. »Naše plakáty jsou ve vysokém kontrastu černé a bílé na červeném pozadí,« uvedl. Od této grafiky si SPD slibuje jasné a okamžité rozeznání od plakátů ostatních stran. S plakáty SPD se voliči setkají nejen v SRN, ale i na španělském ostrově Mallorca. Ten je oblíbenou destinací Němců, kteří ho v nadsázce označují jako 17. spolkovou zemi. Plakáty, které si SPD na Mallorce objednala, vyzývají k očkování proti COVID-19. První vlna plakátů se bude věnovat poštovnímu hlasování. »V době pandemie má velký význam, jak ukázaly zemské volby v Porýní-Falci a Bádensku-Württembersku, kde takto hlasovalo přes 50 % zúčastněných voličů,« řekl Klingbeil.

Kandidáti už cestují

Chybět v kampani nebudou ani velká předvolební setkání s voliči. Scholz už po Německu stejně jako jeho rivalové cestuje, opravdové mítinky ale začne SPD pořádat od 14. srpna, kdy kancléřský kandidát navštíví Bochum na západě Německa. V Severním Porýní-Vestfálsku, kde Bochum leží, kampaň také skončí. »Severní Porýní-Vestfálsko je jednou ze srdečních komor SPD,« vysvětlil Klingbeil. Důvodem, proč se SPD zaměřila na tuto spolkovou zemi, je i to, že jejím premiérem je Laschet. Hlavním poselstvím kampaně je zdůraznit, že Scholz je ze všech konkurentů nejsilnější osobnost s důvěrou veřejnosti a má hlavní předpoklady zemi vést. »O co v těchto volbách jde? Následujících deset, patnáct let bude pro tuto zemi rozhodujících. Stojíme před třemi velkými výzvami,« řekl Klingbeil. Za zmíněné výzvy označil překonání pandemie, transformaci země v klimaticky neutrální stát a zajištění zahraničně-politické bezpečnosti.

Méně peněz

Na kampaň SPD vyhradila 15 milionů eur (381 milionů Kč), což je zhruba o 10 milionů eur (254 milionů Kč) méně než před volbami v roce 2017. Konkrétní rozdělení financí pro jednotlivé oblasti ale Klingbeil neuvedl. V průzkumech veřejného mínění se SPD pohybuje okolo 18 %. »To musíme ještě výrazně zlepšit, aby se Olaf Scholz stal kancléřem,« řekl Klingbeil. Sondáže se zhruba 28 % vede CDU/CSU a o druhé místo se nyní SPD přetahuje se Zelenými. »Jedno je jasné, chceme budoucí vládu bez CDU/CSU,« dodal. S konzervativci je SPD nyní ve vládě kancléřky Angely Merkelové, jež po volbách odejde z politiky.

(ava, čtk)