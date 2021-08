Sídlo Bezpečnostní informační služby v Praze-Stodůlkách. FOTO - Wikimedia commons

Kdo bude ředitelem BIS?

Schůze sněmovního bezpečnostního výboru k postupu při výběru ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) se podle jeho předsedy Radka Kotena (SPD) neuskuteční, premiér Andrej Babiš (ANO) totiž nepodal regulérní žádost pro její svolání.

Už ze středečního Kotenova dopisu členům výboru vyplynulo, že páteční schůze s velkou pravděpodobností nebude. Šéf výboru v něm uvedl, že nemá zákonný podklad pro svolání mimořádného jednání. Babiš bude o šéfovi BIS jednat s předsedou koaliční ČSSD Janem Hamáčkem v pondělí a poté oznámí stanovisko vlády, odpověděl na dotaz ČTK.

O svolání výboru požádal Babiš v úterý. Koten napsal, že do středečního večera od premiéra neobdržel opakovaně požadované doplnění jeho žádosti. »Na termín schůze rezervovaný na pátek 07.30 tedy zatím nejsou zákonné důvody a usuzuji, že po vyjádření v médiích o to nestojí ani pan premiér, ani kolegové, kteří posbírali sedm podpisů před 14 dny,« stojí v dopise.

Funkční období nynějšího ředitele BIS Michala Koudelky končí v polovině srpna. Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání právě v bezpečnostním výboru.

»Je-li podmínkou projednání ve výboru, tak když nedojde k projednání, podmínka splněna není. Otázkou je, pokud by výbor dlouhodobě obstruoval, jestli by to změnilo situaci. Každopádně v takové situaci nejsme,« řekl ústavní právník Jan Kysela. Doplnil, že když nebude ředitel jmenován, tak se provizorního řízení BIS ujme jeho zástupce.

Babiš mluvil ve středu o politizaci záležitosti. »Je opozice, která má v tom jasno a už si vybrala svého kandidáta, zase jiné strany říkají, že to máme nechat na příští vládu. Takže já myslím, že to v nejbližších dnech vyřešíme,« řekl premiér novinářům v Ostravě.

Kontrarozvědku dlouhodobě kritizuje prezident Zeman, který několikrát požadoval konec Koudelky v čele této tajné služby. V květnu nevyhověl pošesté návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal Babišovi kritický materiál ohledně Koudelky.

(ng)