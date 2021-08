Ilustrační FOTO - Pixabay

Hasiči zachránili Olympii

Úřady kvůli rozsáhlým lesním požárům nařídily další evakuace na druhém největším řeckém ostrově Euboia. Hasičům se ale v noci podařilo zachránit starověkou Olympii na západě Peloponéského poloostrova a pod kontrolu dostali i plameny u Atén.

Na ostrově Euboia, který leží asi 100 kilometrů severně od Atén, bylo od úterý evakuováno bezmála dvanáct vesnic. Nařízeny byly další evakuace, neví se ale, kolik lidí muselo prchnout. Z domovů je vyhnaly kostelní zvony bijící na poplach před blížícími se plameny. Euboia se potýká s jedním z největších požárů v celém Řecku, podle svědků na vzdálených částech ostrova »pršel popel«. Kouřová clona zahalila celý ostrov a setmělo se i v Aténách. Na místě zasahuje přes 170 hasičů, 25 hasičských vozů a šest letadel.

Plameny ve středu ohrožovaly i archeologické naleziště Olympii. Úřady musely evakuovat sedm okolních vesnic. Řecká ministryně kultury Lina Mendoniová uvedla, že památka, podle níž dostaly jméno olympijské hry, byla po celonočním boji s živlem zachráněna. Hasiči dostali pod kontrolu i lesní požáry, které vypukly asi dvacet kilometrů severně od Atén. V rámci programu civilní obrany EU do Řecka dorazili francouzští hasiči, dvě letadla z Kypru a další dvě ze Švédska. Do boje s plameny se ve větší míře zapojuje i řecká armáda. Řečtí odborníci varovali, že území, které požáry od neděle spálily, přesahuje padesát procent rozlohy, která je průměrně sežehnuta za celý rok. Aténská observatoř uvedla, že požáry podle jejích odhadů už sežehly 6000 hektarů. Za celý loňský rok shořelo 10 400 hektarů. V Řecku vrcholí vlna veder, která patří k nejhorším za posledních 30 let. Vysoké teploty v zemi vydrží až do konce týdne, uvedli meteorologové.

