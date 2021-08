Jakub Ludvík a Martin Maxa

Pomáhat je normální, vědí hvězdy

Herec Marek Taclík je jednou z prvních tváří charitativní kampaně Adopce na dálku - Pomáhat je normální, který je projektem s názvem ČESKÉ SRDCE pod nadačním fondem ČESKÝ MOZEK. Jeho portrét od fotografa Jakuba Ludvíka se objeví nejen v charitativním kalendáři, ale ke své fotce natočil Marek Taclík také spot s tématem Adopce na dálku.

»Nikdy jsem nebyl tváří žádného projektu, tohle je moje premiéra. Ale jsem rád, protože projekty, za kterými stojí Valentina Armandi, mně připadají dobré. Denně děkuji osudu, že mám děti zdravé a nemusím řešit problémy, které mají pečující o handicapované děti. Natočil jsem spot a nafotil fotografii s Jakubem Ludvíkem, a přestože nesnáším focení, tak to byla pohodová akce,« uvedl Marek Taclík, který práci obětoval letní dovolenou. »Hodně točím, dva seriály pro Primu, film Po čem muži touží 2, nedávno jsem dotočil jednu minisérii, je toho hodně. Na dovolenou si mne letos rodina neužije. Akorát jsem zaznamenal, že v televizi běží Kriminálka Anděl, 20 let starý seriál. To se jim snad zasekla ‚véháeska‘. Nekoukám na sebe, to bych si zkazil večer. Snad někdy, až budu v penzi, si na to udělám čas.«

Maxa, Kolář, Trávníčkovi i Anife

V kalendáři se objeví fotografie také Martina Maxy, Petra Koláře, Báry Polákové, manželů Trávníčkových, Michaely Noskové s partnerem Jindřichem a další. Ke každé fotografii se natočí ještě spot, který je zaměřený na podporu projektu Adopce na dálku – Pomáhat je normální. Výtěžek z prodeje kalendářů půjde na podporu dětí se speciálními potřebami a zároveň každý portrét, který Jakub Ludvík nafotí, půjde na speciální plátno, které se vydraží.

Nový projekt podpořila také herečka a kavárnice Anife Vyskočilová. »Něco dělat pro druhé beru jako samozřejmost. Jestli moje tvář pomůže někomu jinému, ráda to udělám. Teď jsem zrovna přispívala na invalidní vozík, pojišťovna hradila jen část a já jsem po kamarádech posbírala zbytek,« uvedla temperamentní Anife, která si na Střeleckém ostrově zařizuje novou kavárnu a padne na to prázdninové volno. »Dovolenou mám pracovní a maximálně pojedu za příbuznými do Německa nebo vezmu vnučku a pojedu na Šumavu nebo do Krkonoš. Tam je také krásně. Nepotřebuji nikam daleko,« dodala.

Projekt Adopce na dálku přiblížila Valentina Armandi, zakladatelka a ředitelka Nadačního fondu ČESKÝ MOZEK. »Jsem sice zakladatelka nadačního fondu, ale především jsem máma a pečující osoba v jednom. Proto mým dalším cílem bylo zaměření na pečující osoby a propojení konkrétních příběhů a potřeb dětí a rodičů s cílenou finanční pomocí. Z našich životů čerpám nápady na různé projekty, které trochu usnadní těmto dětem a jejich rodičům život. Adopce na dálku je příležitost podílet se na zlepšení životních podmínek dětí i dospělých, kteří potřebují pravidelnou podporu. Adoptovat či sponzorovat můžete jakékoliv dítě se speciální potřebou, které je na našem seznamu a může mít libovolný počet adoptivních rodičů nebo sponzorů,« uvedla Valentina Armandi.

