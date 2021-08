Ilustrační FOTO - Pixabay

Triky v kuchyni. Kaše a »kašindy«

Kaše se u nás připravují nejen z brambor, ale z mnoha jiných surovin. Ke klasice patří pohádka mládí, totiž obyčejná krupicová kaše, kterou mají rády nejen děti, ale i dospělí. Její příprava je veskrze jednoduchá, a tak s ní začneme, tak ji jak dělaly a určitě i dnes dělají naše babičky.

Do mírně ohřátého hrnku mléka vmíchejte dvě lžíce krupice, lžíci cukru a za stálého míchání uveďte do varu. Vařte tak dlouho až kaše zhoustne. Poté ji vlijte na talíř, posypte skořicí nebo kakaem a zakapejte rozpuštěným máslem. Podle chuti můžete ještě osladit. Ovesnou kaši, další z pokladů tradiční kuchyně, připravíte například takto: Ovesné vločky (asi 40 g) přes noc namočte do hrnku polotučného mléka. Ráno je zvolna vařte spolu s tím, co máte rádi – s rozinkami, oříšky, skořicí… Můžete přidat i vanilku, čerstvé nebo kompotované ovoce, osladit medem, sirupem či jen cukrem. Na talíři pokapejte kaši rozpuštěným máslem, můžete ji posypat kakaem či strouhaným tvrdým tvarohem. Ovesná kaše, to je lahoda a chuťová paráda.

Za všechny jáhlové kaše, které se znovu vracejí do české kuchyně, jsem vybral následující tradiční babiččin recept. Jáhly jsou, jak jistě víte, loupané proso, jsou dobré a zdravé. Hrnek jáhel nejdříve důkladně promněte ve studené vodě, odstraňte nečistoty. Poté je alespoň dvakrát spařte vařící vodou, odstraníte tak jejich nahořklou chuť. Scezené jáhly zalijte třemi hrnky mléka, přidejte špetku soli, zvolna za občasného míchaní uveďte pod pokličkou do varu a vařte do změknutí (asi 30 minut). Jáhly by měly být měkké, mírně kašovité, tekutina pak zcela vyvařená. Dejte je do misek, posypte skořicovým cukrem, strouhanou čokoládou, ozdobte čerstvým pokrájeným nebo kompotovaným ovocem. A každou misku můžete ozdobit lžičkou šlehačky. Ale nemusíte. I tak bude výborná!

Ilustrační FOTO - Pixabay

Abychom nebyli příliš přeslazeni, pojďme si uvařit něco slaného. Nastavovaná kaše patří též k české tradiční kuchyni, kterou babičky měly a mají rády. Recept na její přípravu je jednoduchý. Oloupané brambory (500 g) uvařte ve slané vodě doměkka, sceďte je a rozmačkejte šťouchadlem. Někdo je mixuje, ale je to zbytečné. Přidejte trochu horkého mléka, případně i lžičku másla. Předtím uvařte v jiném hrnci, tak jako naše babičky, doměkka krupky (na 500 g brambor 100 g krupek stačí), sceďte je a vmíchejte do brambor. Přidejte několik rozmačkaných (prolisovaných) stroužků česneku a majoránku podle chuti, dosolte, je-li to třeba. Ihned podávejte. Bohatě stačí, když kaši ozdobíte jen osmaženou cibulkou, určitě jí neublíží opečené plátky slaniny či opečená klobáska. Výborný je plátek uzeného masa nebo volské oko. Ale to už je, řekněme – nadstandard.

Bramborová kaše je natolik jednoduchá, že se její přípravy nebojí ani úplní začátečníci. Bábinky ji dělaly rády vnoučatům, a ta ji milovala a milují. Receptů na její přípravu je více. Základní se připravuje z oloupaných a pokrájených brambor (1000 g), vařených v osolené vodě doměkka. Vodu slijte (můžete z ní připravit například skvělou česnekovou nebo bramborovou polévku), brambory rozšťouchejte. Přidejte kousek másla a vmíchejte horké mléko. Někdo přidává vaječný žloutek. Vymíchejte hladkou kaši. Pokud se nebojíte změny klasické chuti, společně s brambory rozšťouchejte kousek doslova rozvařeného celeru, či mrkve. Skvělá příloha. Naše vnoučata ji milují. A ač ji také umím připravit, moje žena (ano babička), je prostě lepší.

Jiná bramborová kaše, neméně dobrá, se připravuje z brambor vařených ve slupce. Tak ji dělaly naše babičky na Plzeňsku. Po změknutí brambory nechte brambory krátce vychladnout a oloupejte je. Ještě teplé je rozšťouchejte nebo prolisujte lisem na brambory. Mírně osolte, lehce opepřete, ani špetka muškátového oříšku jim neublíží. Postupně přidejte tři lžičky másla a metlou vyšlehejte dohladka. Přilijte teplé mléko a na mírném ohni za stálého míchání kaši povařte asi pět minut. Získáte tak jemné bramborové pyré. Dosolte podle chuti. Babičky do ní přidávaly (pravda, jen dospělým) několik čerstvě prolisovaných stroužků česneku. A jednotlivé porce zdobily strouhaným sýrem… Na talíři zdobily kaši zlatavou smaženou cibulkou a čerstvými, jemně usekanými bylinkami. Bez masa? Ano, jen tak.

Hrachová kaše je skvělá, když se dobře připraví. Babičky ji uměly připravit a nic nedbaly na to, že ji někteří kolem stolu sedící neměli rádi. Zhruba 500 g hrachu několikrát propláchněte studenou vodou a přes noc, nejméně však čtyři hodiny, namočte do čisté vody. Ve stejné vodě dejte hrát vařit, přidejte jeden či dva bobkové listy. Vody nechte jen tolik, aby byl hrách ponořený. Nesolte! I když jsou bábinky, které hrách již při vaření mírně solí. Až bude hrách uvařený (měkký), vyjměte bobkové listy a hrách rozmixujte. V jiném kastrolu rozpusťte sádlo, přidejte hladkou mouku a nechte ji zpěnit, zalijte mlékem, krátce povařte a pak přidejte hrách, česnek, sůl a pepř, pět minut zahřívejte. Kaši zjemněte lžící másla a osolte ji. Podávejte ji ozdobenou s do zlata osmaženou cibulkou a s plátkem ohřátého uzeného masa a sterilovanými okurkami.

Tak hrachovou kaši dělaly naše babičky.

(jan)