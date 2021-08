Migrace jako politická zbraň

O krizi na litevsko-běloruských hranicích se moc nepíše. Chápu proč. Evropská unie si tam uřízla hodně velkou ostudu.

Totiž, Litva spolu s Lotyšskem, Estonskem a Polskem stojí dlouhodobě v čele uměle vytvářené rusofobní hysterie a snaží se rozvrátit Rusko a sousední Bělorusko. Za normálních okolností by to již dávno skončilo konfliktem, na který by Litva po právu doplatila. Litva je ale členem válečného paktu NATO a také EU, a tak si prý může hodně dovolit.

Z Litvy byl organizován pokus o státní převrat v Bělorusku po loňských srpnových prezidentských volbách. Litva umožnila, aby si tam samozvaná běloruská prezidentka zřídila svou úřadovnu. Že ji čeští dementi v Senátu přijali jako řádnou prezidentku Běloruska, ač zvolena nebyla, na věci nic nemění. S vůlí běloruských voličů si prý můžou tak leda »něco vytřít«.

Pokus o svržení prezidenta Lukašenka v Bělorusku v srpnu 2020 se přes mohutnou podporu Západu nezdařil. Nyní prý Lukašenko udeřil proti nepřátelské Litvě. Ptáte se jak? Prý do ní začal posílat nelegální převážně muslimské migranty. Zda běloruské úřady organizují jejich dopravu na hranice s Litvou nebo jim jen nebrání v cestě do Litvy, není podstatné. Podstatné je, že převážně muslimští migranti proudí v nemalém počtu do Litvy a způsobují ji velké problémy.

Litva vyhlásila program výstavby hraničního plotu, aby jejich pronikání do Litvy zastavila. Současně požádala o pomoc vedení EU. Údajně má jít o typ maďarského plotu, vybudovaného za účelem bránění nelegální migraci v roce 2016. Typ plotu ale není důležitý. Podstatné je přiznání, že vysílání migrantů do cizích zemí je poměrně účinná vojenská zbraň, citelně poškozující příslušný stát.

Teď to nejlepší: vedení EU, které všemožně sankcionuje běloruský stát a jeho prezidenta Alexandra Lukašenka zvlášť, neboť nenechává Bělorusko rozkrást, tak jak činí údajní demokraté na sousední Ukrajině, se ve sporu postavilo za Bělorusko. Bránit se zničující převážně muslimské migraci je prý proti evropským hodnotám.

Chápu, že litevští vládci jsou z toho na mrtvici. Již 30 let lezou Západu do zadku, ztratili nejméně třetinu obyvatelstva (jednak prudkým poklesem porodnosti, jednak masovou emigrací převážně mladých a vzdělaných Litevců do západní Evropy za lepším), zastavením provozu Ignalinské jaderné elektrárny na přání EU zničily svou elektroenergetiku a učinili sebe i sousední Lotyšsko drtivě závislé na dodávkách elektřiny z Ruska (Bělorusko, resp. ruští dodavatelé, mezitím postavili poblíž litevských hranic první běloruskou jadernou elektrárnu), a nyní je vedení EU takto hodí přes palubu.

Chápu, že to naštve. Nevím ale, co čekali. Velmoci nikdy neměly, nemají a nebudou mít přátele, velmoci mají jen své zájmy. Osud nejen maličké Litvy je jim ukradený.

Jan ZEMAN