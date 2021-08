Konfirmační zkreslení levici blokuje řešení

Konfirmace rovná se ověření, upevnění, potvrzení, utvrzení. Výzvy typu »hledejme řešení« či »potřebujeme rozvíjet teoretické základy« atd. léta slýchávám a čtu od mnoha komunistů a příznivců komunistů. Proč se toto léta nedaří?

Názor není fakt

Je pohodlné ve vlastní mysli vydávat své názory za fakta. Názor je výsledek logické úvahy. Dospělí často žasnou nad naivními logickými argumenty dětí. Obdobně psycholog žasne nad logickými argumenty lidí, které se týkají lidského chování. Když je někdo vědcem nepsychologického oboru, neznamená to, že jako vědec rozumí lidskému chování, jen si to myslí.

Zaujala mne »zajímavost« v časopise Psychologie dnes (6/2021) »Konfirmační zkreslení a efekt zpětného rázu«. V podstatě je to zvýšený sklon lidí vyhledávat a pamatovat si takové informace, které podporují osobou již vytvořený názor, a sklon ignorovat, zapomínat či bagatelizovat informace, které jsou v rozporu s již vytvořeným názorem.

Efekt zpětného rázu

V čem spočívá efekt zpětného rázu? Když se osobě s vytvořeným názorem předloží důkazy vyvracející její názor, má zvýšený sklon se držet svých názorů ještě pevněji, případně je rozumově dotvářet do extrémů. Toto je dnes prověřeno psychologickými experimenty.

I u antikomunistů platí efekt zpětného rázu. Čím pádnější mají komunisté argumenty ve svůj prospěch, tím zarytější jsou antikomunisté ve svých antikomunistických názorech.

Lidé se často sdružují se shodnými názory, jsou si sympatičtější – tak vznikají party, kluby, hnutí, strany. Vzájemně se pak ubezpečují o správnosti svých názorů, nakonec své názory staví nad vědecky potvrzované poznatky. Poté vyrukují s logickým argumentem: »Když to říkají všichni, tak to musí být pravda.« Nakonec se uzavřou do své bubliny, svého virtuálního světa a bojí se z něj vyjít.

Názor většiny není zárukou pravdy

V dávnověku všichni lidé věřili, že země je placatá. Nebyla to pravda. Všichni věřili, že Země je středem vesmíru. Nebyla to pravda. Vědci nevěřili v existenci živých tvorů, které není vidět. Nebyla to pravda, mikroskopy takové pomohly odhalit. Naštěstí existují i pochybovači, kteří se nespokojují s pouhými názory, ale chtějí mít vědecky doložené důkazy. Šířit pravdu, která je v rozporu s vžitými názory, je těžké. Takoví průkopníci pravdy bývají ve společnosti často odsuzování.

Aplikace zkreslení a zpětného rázu

Konfirmačního zkreslení, bohužel dnes úspěšně, využívají manipulátoři v médiích. Čtenáři, diváci, posluchači raději uvěří lžím, které jsou v souladu s jejich představami než pravdivým informacím, jsou-li s představami v rozporu.

Konfirmační zkreslení způsobuje, že antikomunisté si pamatují hlavně ty informace, které jsou v neprospěch minulého socialismu a idejí komunismu. Nemají uložené v paměti informace ve prospěch socialismu nebo je ignorují. K vážení kladů a záporů socialismu užívají pouze jednu misku vah s vlastními argumenty, druhá miska pro ně neexistuje.

Když si konfirmační zkreslení a efekt zpětného rázu aplikuji na komunistické ideology a lídry, pak je pochopitelné, proč stále lpí na zastaralých teoretických východiscích a odmítají je revitalizovat tak, aby byly v souladu se současnými vědeckými poznatky.

Většina z komunistických hledačů řešení odmítá korigovat vlastní názory v souladu s vědeckým poznáváním. Mají vlastní rámec řešení a vlivem konfirmačního zkreslení lpí na svém rámci a odmítají si připustit, že řešení může existovat mimo rámec jejích představ. A čím více se jejich názor vyvrací vědeckými argumenty, tím více se »zabejčí« a lpí na svém rámci myšlení.

Rámec myšlení

Vývoj je o překračování rámců myšlení! Rozvoj létání prostřednictvím vzducholodí ukazoval na jejich skvělou budoucnost. Představte si, že by dosud lidé lpěli na masovém létání vzducholoděmi (vzducholodě tvoří rámec) a rozvíjení letadel by dosud ignorovali, bagatelizovali, překrucovali informace v neprospěch letadel či se odvolávali na zachovávání jednoty v oblasti letectví - jednoty vzducholodí.

Představa člověka pohybujícího se rychlostí 100 kilometrů za hodinu byla v minulosti katastrofická. Takřka nikdo si nedovedl představit člověka pohybovat se touto rychlostí. To vytvořilo rámec představy, že člověk nemůže takovou rychlost přežít. Praxe ukázala naivitu tohoto rámce. Člověk přežije i nadzvukové rychlosti.

Světoví odborníci na výbušniny věděli, že výbušniny při výbuchu trhají, ničí. Tato představa vytvořila rámec jejích myšlení. Jen překročením tohoto rámce myšlení mohl vzniknout spalovací motor, pohon pomocí řízených výbuchů, které netrhají a neničí.

Protože se chemikům rozkládat atomy nedařilo, odvodili zákonitost: Atom je nedělitelný. Jen zásluhou překračování tohoto názorového rámce dnes existují atomové elektrárny.

I stávající komunističtí politici mají vytvořené rámce svých představ a neustále hledají reálná řešení uvnitř svých rámců, které odmítají překročit. Proto vytvářejí různá teoretická řešení, která bývají »logicky« správná. Mají však jeden drobný nedostatek: Nedaří se je realizovat.

V »rámci« konzervativního myšlení zkoušejí apelovat, přesvědčovat, vysvětlovat, vyzývat,… Výsledek? Rozpad socialistické soustavy, zánik socialismu a restaurace kapitalismu. Nyní hrozí reálné nebezpečí, že KSČM přestane být parlamentní stranou. Nestane-li se to letos, podle trendu to bude příští volby.

Ano, hledejme řešení, avšak mimo rámců stávajícího konzervativního myšlení, vyjděme z bludného kruhu. Přiznejme si existenci konfirmačního zkreslení a místo racionálních konstrukcí hledejme řešení opírající se o soudobé vědecké poznatky.

V kterém rámci existuje nejvíce a nejpravdivějších informací o motivacích lidského chování? (Sem spadá i chování voličů.) Je to rámec tvořený filozofií, ideologií či psychologií?

Léčení společnosti vyžaduje mezioborovost

Léčit společnost je obdobné jako léčit člověka. Dovedete si představit, že by vás dnes léčil lékař držící se rámce učení Sokratových metod a zavrhující všechny moderní diagnostické metody?

Současná medicína dnes se propojuje s řadou věd: chemie, biochemie, fyzika, atomová fyzika, elektrotechnika, strojírenství aj. Medicína dlouho odolávala propojení s psychologií, přísně se od ní oddělovala. Dnes je tomu jinak, dnes se i u nás vyučuje psychosomatická medicína.

Vývoj společnosti jde kupředu i bez levicových ideologů. V zahraničí již nastalo pozvolné pronikání psychologie do politologie. Řada vědeckých výzkumů a experimentů ukazuje na významné souvislosti některých mozkových struktur s politickou orientaci. Souvislost mezi emoční inteligenci a politickou orientaci, vztahy mezi schopností empatie a levicovosti.

Levicové reálné řešení leží mimo rámec zastaralých představ, leží v soudobé psychologii zažívající boom a pronikají do všech vědních oborů, dnes i do technických. Vývoj společnosti z historického pohledu jde kupředu nezávisle na levicových politicích, kteří za vývojem vědění zaostávají, proto se propadají.

Konfirmační zkreslení lze považovat za klíčovou překážku, která brání konstruktivnímu levicovému dialogu o společenských problémech. Z pokusů o dialogy se často stávají monology a z diskuzí se stává přednášení referátů či pouhé výměny názorů bez vyříkání si problémů. Takřka nikdo nechce rámec vlastního myšlení opustit a absorbovat novodobé poznatky mimo tento rámec.

Jak toto změnit?

Konfirmační zkreslení lze omezovat kritickým myšlením. Nejde o intelektuální kritizování, ale o vědecký přístup k řešení problémů, jaký se běžně užívá u seminárních a diplomových prací.

»V období první světové války začala všeobecná krize kapitalismu. Je to všeobecná krize celé světové kapitalistické soustavy, která je charakterizována revolucemi, bojem mezi umírajícím kapitalismem a rozvíjejícím se socialismem, přechodem lidstva od kapitalismu k socialismu. Všeobecná krize kapitalismu postihuje všechny stránky kapitalismu, jak ekonomiku, tak i politiku.« (Otázky mezinárodní politiky I, vydalo oddělení propagandy a agitace ÚV KSČ v roce 1960, str. 8.)

Levicové ideje jsou dobré, avšak chybná východiska vedou k chybným závěrům. Zejména marxisté by se měli vrátit k základům své filozofie – dialektickému materialismu: Všechny věci a jevy spolu souvisejí. Z tohoto pohledu je vylučování psychologie z řešení společenských problémů popírání základů marxismu.

Stanislav HENDRYCH, Hradec nad Moravicí