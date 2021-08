Radikální antifašistický bojovník

Alexej Mozgovoj patřil k nejvýraznějším postavám bojů v Donbasu, které propukly v reakci na násilný pravicový převrat v Kyjevě v únoru 2014.

Svoji činnost zahájil již na samém počátku ukrajinského konfliktu, kdy velel výcviku mužstva pro nasazení v nejtužších bojích u města Slavjansk pod vedením Igora Strelkova, tehdejšího vrchního velitele povstaleckých vojsk. Byl jím jen krátce, přešel do Doněcké republiky, kde se stal ministrem obrany. Později začal Mozgovoj s četou a následně praporem bojovat u města Lysyčansk a po dočasném ústupu v červenci 2014 se již s více než tisícihlavou brigádou stalo centrem jeho působení město Alčevsk v Luganské lidové republice. Brigáda Prizrak se hrdinně zapojila do úspěšných bojových operací vedoucích v únoru roku 2015 k vítězství v takzvaném Debalcevském kotli. Po něm se vojenští velitelé stali mezi obyvatelstvem velice populární a Mozgovoj toho využíval, poskytoval řadu rozhovorů médiím, v důsledku toho se dostal do konfliktu s civilní vládou republiky, která se nechtěla nechat odstavit od vlády nad zemí. Vznikaly časté konflikty.

Alexej Mozgovoj. FOTO - Wikimedia commons

Mozgovoj byl respektován a uznáván jako voják s velitelskými kvalitami, ale i jako svébytný a charizmatický vůdce a nekompromisní antifašista. Měl obrovskou vůli ke spolupráci s obyčejnými lidmi a upřímně usiloval o vytvoření spravedlivější, lidové společnosti bez moci oligarchie a zkorumpované byrokracie, bez nacionálního štvaní. Vítal ve své brigádě komunistické, radikálně levicové bojovníky, vytvořil z nich samostatný prapor.

Mozgovoj podporoval solidární akce světové radikální levice na pomoc bojujícímu Donbasu a účast dobrovolníků na těchto bojích, stejně jako levicové aktivity v Luganské lidové republice včetně fór solidarity a antifašistických karavan. Většinou je organizovaly italské levicové skupiny.

Názory velitele Prizraku se mnohdy rozcházely s těmi, kteří se podle něho po zádech bojovníků vyšplhali v Donbasu k moci. Mozgovoj nekompromisně kritizoval příměří z Minsku jako zradu Donbasu a prosazoval revoluční válku za Novorusko. Mozgovoj kritizoval vměšování NATO i ruské vlády do konfliktu, Luganskou a Doněckou lidovou republiku označoval za zpuchřelá knížectví a situaci v nich popsal jako diktaturu, nikoliv ale vojáků nebo proletářů, ale diktaturu starých ředitelů. Šel tak daleko, že se prohlásil za sympatizanta obyčejných stoupenců Majdanu na druhé straně fronty a navrhoval jim společný boj proti vlastním pohlavárům, oligarchii a šovinistům řízeným cizími vládami. Mnohokrát mu bylo ze strany oligarchů a byrokratů vyhrožováno, a to i fyzickou likvidací. K ní nakonec došlo, vyšetřování dlouho nepřinášelo výsledky, oficiálně není zakončeno ani teď.

Politický komisař komunistické Jednotky 404 Markov na Mozgového pohřbu připomenul starou známou pravdu: Člověk může být zavražděn, ale ne jeho myšlenky. Myšlenka Alexeje Mozgového se uskutečňuje již od minulého roku a přivedla k nám tisíce lidí, řekl. Se smrtí jednotlivce myšlenky neumírají. Budeme se jich držet navzdory válce, navzdory bídě, navzdory smrti. S těmito myšlenkami budeme žít a vytvoříme lepší svět.

(za)