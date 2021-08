Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Objeveni pravděpodobní viníci smrti Mozgového

V případě vraždy velitele brigády luhanských vlastenců Prizrak Alexeje Mozgového se objevuje obrat. Z luganského vězení byl propuštěn jeho nejbližší spolupracovník, zástupce náčelníka kontrarozvědky Prizrak, rodák z Baškirie Andrej Kozlov.

Byl uvězněn brzy po smrti svého velitele a ve vězení prožil více než šest let. Bývalý kontrarozvědčík potvrzuje, že má exkluzivní informaci, která může pomoci nalézt viníky smrti ruského Che Guevary, jak nazývali Mozgového.

Alexej Mozgovoj byl zabit podle ze zálohy 23. května 2015 na trase M-04, v blízkosti obce Michajlovka. Jeho auto, jedoucí z Alčevska do Lugansku, bylo rozstříleno z kulometů a dalších automatických zbraní. Zahynuli všichni, kdo byli v autě, sám Mozgovoj, jeho mluvčí Anna Sameljuková, řidič s romantickou přezdívkou Píseň a dva ochránci - Hols a Metla. Dohromady pět lidí. Do střelby se také omylem dostalo projíždějící osobní auto. Řidič a jeho těhotná žena zemřeli. Po šesti letech stále nebyli původci zločinu odhaleni. Počáteční verze o zapojení ukrajinské diverzní skupiny Stíny nebyla následně potvrzena. Členové diverzní skupiny Stíny byli zadrženi na území LLR v březnu 2017, o dva roky později byli odsouzeni k různým délkám odnětí svobody - od 11 do 20 let. Byli obviněni z mnoha zločinů a teroristických útoků, ale vražda Mozgového se mezi nimi neobjevila. Kdo tedy stojí za zabitím velitele? Vždyť není tajemství, že někteří z bývalých vlastenců věří, že se to nemohlo stát bez tichého souhlasu tehdejších kurátorů ukrajinského směru v Moskvě... »Nepodporuji tuto verzi,« říká Andrej Kozlov. »S největší pravděpodobností se jedná o stopy SBU (ukrajinská rozvědka). Ale vykonali to místní. Ti, kteří pracovali pro SBU uvnitř samotné LLR.«

Alexej Mozgovoj. FOTO - Wikimedia commons

Andrej měl léta, aby nad tím vším pečlivě přemýšlel. Čas ve vězení utíká pomalu. Ačkoli tam moc nuda nebyla: zabezpečili nejbližšímu pomocníku Mozgového extremní zábavu. Stejně jako mnozí se rozhodl jít na Donbas v roce 2014 z nejvyšších motivací. Ve jménu ideálů Ruského jara (název operací za samostatnost Luhanska a Doněcka, který se používá v Rusku). Jel bojovat s nacisty proto, aby Donbas co nejdříve opakoval osud Krymu, zanechal kvůli tomu svou vlastní advokátní kancelář v Moskvě.

První setkání

»Dne 31. 10. 2014 jsem dorazil do Alčevska,« říká Andrej, »a okamžitě jsem se dostal na příjem k Mozgovému. Ve starém štábu, který se tehdy nacházel v budově chemické čistírny, jsem slyšel, jak Mozgovoj diskutoval se svou mluvčí Annou Sameljukovou veřejnou reakci na zasedání Lidového soudu, konaného den předtím. (Tehdy kolem 300 obyvatel Alčevsku prostou většinou odsoudilo k trestu smrti zastřelením násilníka, který zneužil nezletilou). Mluvili o potřebě legalizovat tyto akce. Nabídl jsem pomoc, protože jsem měl právnické vzdělání a zkušenosti jako vyšetřovatel prokuratury v Baškirii. Také se tam v té chvíli nacházel náčelník kontrarozvědky Prizrak Roman Miličenko (nyní si odpykává trest na území LLR). Byl jsem okamžitě přidělen ke kontrarozvědce. Druhý den, 1. listopadu, jsem již zahájil službu.«

Postupně se mezi Kozlovem a Mozgovým rozvinuly blízké a důvěryhodné vztahy. Jako zástupce náčelníka kontrarozvědky brigády se fakticky stal jeho poradcem. Základem kontrarozvědky Prizrak bylo 30 lidí, které Mozgovému přidělil Igor Strelkov (do srpna 2014 vojenský velitel takzvaného Novoruska, funkce byl zbaven údajně na nátlak Ruska). Úkolem kontrarozvědky, kromě identifikace spolupracovníků ukrajinské armády, bylo udržování klidu v týlu, zajištění bezpečnosti obyvatel města. Bylo to tím aktuálnější, že orgány vnitra fakticky nefungovaly, v alčevském oddělení ministerstva vnitra v té době zůstalo pouze pět až sedm lidí. Kontrarozvědka byla nucena přijmout funkce policie, organizovat noční hlídky, zapojit se do prevence a potlačení trestných činů. Mezitím se vztahy Mozgového s Luganskem staly napjatější.

Svědectví Kozlova

Kozlov po propuštění poskytl rozhovor listu Moskevský komsomolec. Zde jsou jeho podstatné části.

Jaká byla příčina konfliktů Mozgového s vedením LLR?

Někdy od února 2015, kdy skončila Děbalcevská operace, rozdělily se trofeje, více méně se stabilizovaly pozice, začala druhá vlna zbavení se vlastenců jako takových. Politika Lugansku byla prostá a v něčem dokonce správná: shromažďovat různorodé části vlastenců jako součásti Lidové milice.

Proč byli proti tomu mnozí velitelé vlastenců včetně Mozgového?

Protože vznikající jednotky se nezahrnovaly do milice celé. Z každé z nich vzali jen nějakou část. Ale i v Prizraku, i u Pavla Drjomova u kozáků bylo 40-50 % lidí, kteří začínali už od Slavjansku, Kramatorsku a Lisičansku. Území, kde žili dříve a kde zůstali jejich příbuzní, byla pod kontrolou ukrajinské armády. Kam jít? Podle seznamu z února 2015 bylo v Prizraku 800-850 lidí, Lidovou milici LLR zajímalo 300 osob. A kam půjde zbytek, nikoho nezajímalo. To je jeden z hlavních důvodů, proč to velitelé nepřijali. Následně Lugansk dosáhl svého a po smrti Mozgového přešla část Prizraku do 4. brigády a část přesunuli do praporu teritoriální obrany, zřízeného ještě Plotnickým (první nejvyšší představitel Luhanské lidové republiky). Jeho kmenová sestava je 230 nebo 215 lidí. To byl první konflikt s Luganskem, ale ne hlavní.

Jaký byl hlavní?

Mozgovoj založil svou zdrojovou základnu. Jemu šly přímo dodávky humanitární pomoci, a v poměrně velkých objemech. V Alčevsku v listopadu 2014 fungovaly tři absolutně bezplatné jídelny. Jakýkoli obyvatel města tam mohl přijít, mohl dostat jídlo dvakrát denně. Přičemž jídlo bylo dobré. To vše bylo na účet Prizraku. Lugansku se to velmi nelíbilo. Když se paní Pjatkovová v prosinci 2014 stala starostkou Alčevska, uzavřela svým rozhodnutím tyto jídelny, ačkoli městský rozpočet to nic nestálo. Na konci března se Lugansk rozhodl nepouštět humanitárku, která šla přímo Prizraku, vůbec. Pak se stala ještě jedna událost. Přijela k nám mise OBSE v osobě zástupce jejího vedoucího. Navrhl, aby humanitární konvoj jel přes území kontrolované Prizrakem. Této schůzky jsem se zúčastnil. Na otázku, proč ne přes Lugansk, hosté odpověděli: Věříme vám, a ne Lugansku. Vždyť není tajemstvím, že 80 % humanitární pomoci, která přišla do Luganska z Ruska, se nakonec ocitlo na trhu.

Jak na tu nabídku reagoval Mozgovoj?

Souhlasil. V Lugansku začala hysterie. Přijel Sergej Kozlov, pozdější premiér LLR. Byla přemlouvání, byly hrozby. V důsledku toho OBSE od svého podniku odstoupila. Mozgovoj mi pak řekl: My bychom ten konvoj pustili, ale stejně by jej rozstřílela Lidová milice.

Lugansk chtěl převzít proud humanitárky na sebe?

Ano. A doslova týden po těchto událostech OBSE nabídla Mozgovému vytvořit vlastní společenské hnutí.

Má se na mysli hnutí Lidové obrození? Tak iniciativa jeho založení patřila OBSE?

OBSE k tomu Mozgového popíchla. S jejich pomocí byla organizována registrace hnutí na Ukrajině. Zakladateli se stali Mozgovoj, Anna a já.

Mozgovoj skutečně plánoval bojovat proti oligarchům, měl plány na znárodnění podniků?

Nejen plánoval, ale také začal tento boj. V první fázi byly dvě drůbežárny reorganizovány do podoby lidových podniků. Počet zakladatelů byl maximálně povolený počet podle právních předpisů Ukrajiny - 50 osob. Všechno bylo provedeno podle zákonů Ukrajiny, protože začít tyto projekty, které by byly založené na právních předpisech neuznané republiky, by bylo hloupé. Zákony ani v té době ještě nebyly. Převod vlastnictví byl legální z hlediska ukrajinských zákonů. Továrny byly akreditovány. Soukromí vlastníci, kteří zůstali na Ukrajině, fakticky ztratili vlastnictví kvůli nezaplaceným dluhům.

Plánoval Mozgovoj účast ve volbách, aby stanul v čele republiky?

Ano. Alexej Borisovič se chtěl dostat k moci. Sám ani tak nechtěl, spíš ho k tomu postrkovali. Asi v něm viděli vůdce, za kterým nebyla krvavá stopa. Mozgovoj dospěl jako vůdce, stal se váženým politikem. Tento muž byl skutečným vlastencem Ukrajiny v dobrém smyslu slova. Opravdu chtěl zastavit válku. A lidé mu věřili, včetně těch na Ukrajině. Každý, kdo byl na jeho pohřbu 27. května, potvrdí moje slova: dělostřeleckým pozdravem jej doprovázeli na poslední cestě bojovníci ukrajinské armády. Hřměla celá linie dotyku.

Ale chtěl zastavit válku v čí prospěch - kapitulovat před Kyjevem?

Ne, to ne. Kyjevský režim nenáviděl celou duší. Nebyla řeč o vzdání se. Řeč byla výhradně o smíření na základě toho, že tato válka byla vyvolána uměle a není v zájmu lidu. Několik dní před svou smrtí se setkal Borisyč na linii dotyku s veliteli dvou brigád ukrajinské armády. Projednávala se dohoda o tom, že nám plně otevřou frontu. Byli připraveni přejít se všemi svými lidmi, technikou, zbraněmi na naši stranu. Vždycky říkal, že je třeba bojovat do vítězství, ale otázka zní - s kým. Mozgovoj nepovažoval vojáky ukrajinské armády za nepřátele. Za nepřátele považoval ty, kteří je poslali do této války.

Řekl jste, že ho postrkovali. Kdo?

To je můj osobní názor. Ale jsem si jist, že byl vůdcem, jehož iniciativy by podpořili ti, které u nás rádi nazývají kolektivním Západem. Společenské hnutí Lidové obrození bylo v polovině května 2015 registrováno v ukrajinském ministerstvu spravedlnosti. To znamená, že to bylo jediné společenské hnutí v LLR, uznávané Ukrajinou.

Toto bylo příčinou smrti Mozgového?

Příčina jeho smrti je v souhrnu akcí, které jsme on a my, jeho tým, dělali. První pokus o zabití Mozgového se konal 7. března 2015. Nebudu se zastavovat u jeho okolností. Ale příčina je důležitá. V prosinci 2014 se v Krasnodonu shromáždili velitelé, kteří nesouhlasili s politikou Lugansku. Projednávaly se otázky těsné koordinace jednotek ve vojenské, právní, humanitární sféře. Na mnoha otázkách se dohodli. Byli tam Mozgovoj, Foma (Fominov, velitel OBRON samostatného praporu rozvědky zvláštního určení Oděsa), zástupci kozáků Stachanova a Perevalska.

Po této schůzce, o které bylo Lugansku známo, začaly represe. A dál není těžké sledovat chronologii. Dne 1. ledna byl zabit Batman (Alexander Bědnov, velitel štábu 4. brigády LLR), pak 23. ledna starosta Pervomajsku Jevgenij Iščenko (byl znám jako protivník Minských dohod), pak Mozgovoj, 12. prosince 2015 - kozácký ataman Pavel Drjomov. Foma byl zatčen, ve skutečnosti unesen a umístěn do luganského vězení 7. ledna 2015. Osvobozen byl 6. listopadu téhož roku, kdy většina spolupracovníků byla již zatčena, nebo donucena k odchodu z území LLR do Ruska. Takže určit jednu konkrétní příčinu nelze. Akce Mozgového jako společenského vůdce budily strach, bránily realizaci luganské politiky, v kontrastu ukázaly, kdo působí v zájmu lidí a kdo ve svých osobních.

Překlad Jaromír VAŠEK