Na Lázku představili kandidáty do Sněmovny

Za velmi slunného dne se v sobotu v poledních hodinách již tradičně uskutečnilo jubilejní 30. setkání Čechů, Moravanů a Slováků na Lázku. Návštěvníci na akci dorazili z celé České republiky.

Hlavní odpovědnost za celou akci už po řadu let nesou organizátoři z OV KSČM Chrudim a OV KSČM Ústí nad Orlicí. A právě předsedkyně OV KSČM Ústí nad Orlicí Erika Kohoutová, po zaznění československé státní hymny a pietním položení květin u památníku na Lázku, setkání slavnostně zahájila. Představila také vystupující hudební duo Václav Žákovec a Anička Volínová i skupinu SaMo band. Kohoutová připomněla rovněž tragické dějinné události, jež se zde odehrály a které jsou také důvodem, proč se tato akce tradičně už třicet let pořádá. Poděkovala s hlubokým uznáním všem, kteří tuto akci po celá léta podporovali a organizovali.

Dále zdůraznila, jak důležité je vlastní poslání této akce a představila hlavní hosty – prvního místopředsedu PS PČR a předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa, europoslankyni za KSČM Kateřinu Konečnou, poslankyni PS PČR a lídryni kandidátky Pardubického Kraje Květu Matušovskou, předsedkyni Ústřední rozhodčí komise ÚV KSČM Helenu Vrzalovou, předsedu OV KSČM ve Svitavách Josefa Bohatce a místopředsedu KV KSČM Pardubického kraje a současně předsedu OV KSČM v Chrudimi Ivana Bělohlávka.

Dále pak kandidáty v Pardubickém kraji Otu Kovaříka, Václava Snopka, Kateřinu Dymákovou, Richarda Noska, Josefa Bohatce, Antonína Vyšohlíka, Vladimíra Příhodu, Richarda Kohouta, Vladimíra Dosoudila, Miroslava Hlavatého, Karla Přenosila a omluvila náhle onemocnělou Lenku Bělohlávkovou, která je na kandidátce zařazena pod číslem 3. Ze sousedního okresu Rychnov nad Kněžnou na kandidátce Královohradeckého kraje se přijeli představit Josef Lukášek a Věra Kučerová. A za Šumperk na kandidátce Olomouckého kraje byli přítomni Jolana Rippelová a Vladislav Rulíšek.

Útok na státní suverenitu

Vojtěch Filip na úvod popřál hlavně mnoho sil kandidátům do nastávajících parlamentních voleb a zdůraznil slova Eriky Kohoutové, jak důležité je si připomenout 80 let protifašistického odboje na zemské hranici Čech a Moravy. Filip připomněl slova Edvarda Beneše, že Německo bude stejně po čase usilovat o znovuzískání našeho území, a to nesmíme nikdy dopustit. »Nejde jen o ty návštěvy KDU-ČSL na setkání Sudetoněmeckého landsmanšaftu, kde se chvástají tím, že by klidně zorganizovali jejich sraz na území České republiky, ani o ten návrh Mariana Jurečky na odebrání důchodů lidem, kteří byli představiteli takzvané komunistické moci – to totiž není ani tak útok na důchody, jako je to útok na státní suverenitu našeho státu, aby se zpochybnilo to, co jsme tady měli do roku 1989. Aby se zpochybnilo právo každého národa na vlastní režim a vlastní využívání svých zdrojů,« uvedl Filip.

»Je nutno se tomuto bránit, a to na frontě jak ideové, tak politické, ale i na frontě kulturně společenských vztahů. Nemůžeme přehlédnout, že dnes máme nejhorší vztahy s těmi, kdo nás osvobodili. Nejde jen o dostavbu Dukovan a přijmutí vakcíny Sputnik V, ale především o rozvrácení a zničení dlouhodobě dobrých vztahů České republiky s Ruskou federací. O toto jim jde zcela zásadně. Mají za úkol v ustanovení, které je v Česko-německé deklaraci, dosáhnout změny, že tady není státní hranice, ale stávající hranice!« konstatoval Filip.

»Jsem rád, že KSČM má řadu kvalitních lidí, kteří dokážou říct jasné Ne! a dokážou prosazovat program KSČM. To, že KSČM přistoupila na toleranci vlády Andreje Babiše, bylo nutné, a díky tomu jsme dokázali prosadit zvýšení důchodů a růst mezd. Také jsme zachránili lithiové ložisko, převedli OKD do rukou státu a do rukou státu se převádí také veřejné vodovody. Chováme se čestně, nejsme populisté, nelžeme a neseme odpovědnost. Ten, kdo to nechce vidět, nás volit nebude. Proto je potřeba obhájit naši politiku ve volbách,« uzavřel předseda ÚV KSČM.

Energetická soběstačnost ČR

»Já sama mám dnes problém mluvit o Evropské unii, protože si myslím, že dnes už z ní opravdu nic dobrého nepřichází, už vůbec ne to, s čím přicházejí úředníci Evropské komise, ať už tomu říkají ‚Zelený úděl‘, nebo ‚Fond obnovy‘, nebo jakkoli jinak. Navíc je to právě česká vláda, která se u nás prezentuje tím, jak tvrdě vyjednává s Evropskou komisí, až nakonec stejně uhne a neudělá to, co bychom potřebovali. To vše má vliv na to, že si v budoucnu nebudeme moci vyjednat náš vlastní energetický program, kde nejde jen o Dukovany, jde i o dostavbu Temelína a malé jaderné bloky, které zde potřebujeme, abychom byli energeticky soběstační a nebyli závislí na Německu a na tom, jestli nám sem nějakou energii pošle nebo nepošle,« navázala Kateřina Konečná.

»Samotné by se mi líbilo, aby auta neměla uhlíkovou stopu, ale garantuji vám, že výroba elektromobilů stojí tak moc, že samotná uhlíková stopa je pak daleko větší než při výrobě aut se spalovacími motory. Musíme dělat vše pro to, abychom si mohli pro tohle vše dupnout a zajistit si pro nás nezávislost,« dodala Konečná a vyzvala přítomné, aby šli všichni do volebního boje, protože kdo jiný se postará o konkrétní projekty a programy, než právě komunisté. »Kdo jiný bude bránit například svobodné matky s dětmi, které musí mít tři práce, aby uživily svou domácnost? A kdo jiný by měl ubránit český stát, aby zůstal českým státem?« otázala se Konečná.

Volby jako výzva

Květa Matušovská následně poděkovala za milé přijetí a vyřídila pozdravy kolegů poslanců z klubu KSČM a dodala, že kampaň nebude určitě jednoduchá, a proto je třeba se k volbám postavit čelem a vzít je jako výzvu. Na závěr vystoupila za Republikovou radu Levicových klubů žen Květa Šlahúnková.

V diskusním stanu pak návštěvníci mohli klást dotazy přítomným kandidátům. Ti sami otevírali aktuální problémy a poukazovali na to, že řešení jsou často velmi složitá. Návštěvníci také velmi ocenili význam levicového deníku Haló noviny, s tím, že přináší jako jediný nejen informace objektivní, ale i informace, které odmítá poskytovat hlavní mediální proud.

Kromě živé diskuse si přítomní v rámci programu mohli po celé odpoledne užívat i připravené akce, například tradiční ukázky letecké akrobacie nad jejich hlavami, slosování vstupenek nebo soutěž pro rodinné týmy.

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO