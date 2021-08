Š + O ne, V + V ano: stříbro a bronz!

Už to vypadalo na první návrat českých atletů s prázdnou. Předposlední den olympijských her v Tokiu měl našlápnuto k české medailové žni. Nakonec se to, co mnozí očekávali už od dvojice oštěpařek Báry Špotákové a Nikoly Ogrodníkové, povedlo jejich kolegům Jakubovi Vadlejchovi s Vítězslavem Veselým. Ty dokázal porazit jen Ind Níradž Čopra. V české medailové sbírce tak je po čtyřech zlatých i stříbrných a tři bronzové, což jsou nejúspěšnější letní hry v samostatné historii.

Program olympijských her v Tokiu vrcholil. A také v předposlední den sportovního svátku byly v akci české medailové naděje. Šanci vylepšit českou bilanci měl kanoista Martin Fuksa, ale na 1000 m skončil pátý. V keirinu se nedařilo Tomáši Bábkovi, který neuspěl ani v opravách a na hrách skončil.

Olympijskou vítězkou v golfu se stala dcera tenistů Petra Kordy a Reginy Rajchrtové Nelly Kordová, ovšem jako Američanka. Do sbírky cenných kovů mohli přispět v moderním pětiboji i Martin Vlach a Jan Kuf. Ten byl před poslední střeleckou položkou na medailové pozici, ale střelba mu totálně nevyšla. Dostal se tak před něj i Vlach na páté místo, Kuf skončil osmý.

Parádní česká disciplína

To už ovšem házeli Vadlejch (ročník 1990) s Veselým (1983). Vadlejch prvním pokusem hodil 83,98 m a postoupil na třetí místo. Veselý byl osmý s výkonem 79,73 metrů, což na postup do šestičlenného finále zatím nestačilo. Ve třetí sérii však hodil 85,44 m, nejlepší výkon za pět let, a bylo z toho třetí místo. Vadlejch si pátým pokusem 86,67 m došel pro stříbro. Česká republika tak zažívá historický triumf, kdy si hned dva čeští oštěpaři odvážejí z olympijských her medaili. Navíc od předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Trojnásobný olympijský vítěz Jan Železný v hledišti musel mít radost.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Oba čeští oštěpaři o sobě v posledních letech nedávali příliš vědět a ani letošní sezona až dosud nebyla oslnivá. Ale formu načasovali na nejdůležitější závod roku a ukázali, že oštěp je parádní česká disciplína.

A oba už vrcholnou medaili stejné hodnoty mají – Vadlejch byl druhý na mistrovství světa 2017, Veselý na olympiádě 2012. A oba v Londýně – i když u Veselého to tak úplně neplatí: bronz získal až dodatečně po diskvalifikaci dopujícího Ukrajince Oleksandra Pjatnycji. »Nemám slov. Před devíti lety jsem si medaili neužil, dostal jsem ji zpětně. Letos jsem v nic takového nedoufal, i když jsem byl dobře připravený. Draly se mi slzy do očí, když jsem věděl, že medaili budeme mít oba. Už na sebe nemám tlak, to už je na jiných, já si to užívám. A možná to nese ovoce,« dodal bronzový medailista.

»Víťa byl hrozně šťastný. Od začátku, když on hodil, já byl taky šťastný, hned jsem šel za ním, bylo vidět, že je emotivní, a ve své podstatě jsme byli oba v té chvíli, protože vím, co za tím stojí,« řekl vlajkonoš české výpravy při slavnostním zakončení her Vadlejch.

Svěřenci rekordmanů

Byl nadšený, že mohl s Veselým medaili sdílet. »Je to neskutečně silné. Víťu jsem měl vždycky moc rád, a že jsme oba dva spolu na pódiu na olympiádě, je neskutečně skvělé. Je to člověk, s kterým jsem trávil pomalu víc času než s rodinou,« řekl oštěpař, s nímž byl Veselý dříve ve skupině Jana Železného. Blízko k sobě mají dosud.

Mimochodem – dokázal je porazit pouze svěřenec jiného bývalého oštěpaře, východoněmeckého Uwe Hohna, který jako jediný v celé historii překonal stometrovou hranici, když 20. července 1984 poslal v Berlíně starý typ oštěpu do vzdálenosti 104,80 m. O více než pět metrů vylepšil tehdejší světový rekord Američana Toma Petranoffa, který hodil v roce 1983 v Los Angeles 99,72 m.

V roce 1986 poté IAAF rozhodla o posunutí těžiště o čtyři centimetry dopředu, čímž došlo ke zkrácení hodů. A kdo je držitel současného světového rekordu z roku 1996 (98,48 metru)? Od zavedení nových pravidel bylo oštěpem 84krát hozeno přes 90 metrů. Z těchto 84 hodů patří 52 Janu Železnému…

(zmk)

České medaile z Tokia

Zlato Barbora KREJČÍKOVÁ a Kateřina SINIAKOVÁ tenis

Zlato Lukáš KRPÁLEK judo

Zlato Jiří LIPTÁK sportovní střelba

Zlato Jiří PRSKAVEC vodní slalom

Stříbro Markéta VONDROUŠOVÁ tenis

Stříbro David KOSTELECKÝ sportovní střelba

Stříbro Lukáš ROHAN vodní slalom

Stříbro Jakub VADLEJCH hod oštěpem

Bronz Josef DOSTÁL a Radek ŠLOUF rychlostní kanoistika

Bronz Alexander CHOUPENITCH šerm

Bronz Vítězslav VESELÝ hod oštěpem