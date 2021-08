Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkování ze sportoviště do pivovaru

Očkovací centrum v Jilemnici na Semilsku čeká další stěhování. Od středy 18. srpna se začne očkovat ve sloupové síni bývalého zámeckého pivovaru, 16. a 17. srpna se tak v Jilemnici nebude očkovat.

Uvedl to ředitel nemocnice Jiří Kalenský. Od začátku roku se v Jilemnici nejprve očkovalo v nemocnici, 15. března otevřeli velkokapacitní očkovací centrum ve sportovní hale, protože prostory nemocnice už přestávaly stačit.

»Očkovaných je pořád víc než bychom zvládli v prostorách v nemocnici, domluvili jsme se na solidních podmínkách, takže do doby, než se to nějakým způsobem zklidní, bychom byli tam. Zatím to plánujeme do konce roku,« doplnil Kalenský. Prostory v nemocnici by podle něj umožnily očkovat denně do 200 lidí, ve sportovní hale je kapacita nastavena až na 800 očkovaných, plně využita ale nikdy nebyla. V pivovaru počítají lékaři, že vakcínu denně podají až 400 registrovaným zájemcům. O očkování neregistrovaných se tam zatím podle ředitele neuvažuje.

V Libereckém kraji bylo 12 velkokapacitních očkovacích center, ta v Turnově a Frýdlantu už ale ukončila provoz. Na konci května se přestěhovalo centrum v České Lípě z Kulturního domu Crystal do nově vybudovaných prostor v areálu nemocnice. Stěhování čeká na konci srpna také centrum v Jablonci nad Nisou. Z městské haly se přesune do bývalých prostor ARO v Nemocnici Jablonec, které se uvolnily po vybudování nového pavilonu intenzivní péče. Očkovat tam začnou 30. srpna.

Očkovat se v Libereckém kraji začalo 4. ledna, zatím v centrech a u praktických lékařů aplikovali 420 680 dávek vakcíny. Alespoň první dávku už v kraji dostalo bezmála 225 000 lidí, to je zhruba polovina z 441 820 obyvatel kraje. Kompletní očkování má téměř 196 000 lidí, co je přes 44 procent obyvatel kraje. Očkování bez registrace umožňují centra v Českolipské nemocnici a největší v budově D u Krajského úřadu v Liberci.

(cik)