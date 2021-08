Rozhovor s Olgou Sidorenkovou, obyvatelkou šedé zóny na Donbasu

Maminko tohle je válka?!

Vaše rodina žije v obci Okťabrskij, která se nachází nedaleko od frontové linie v Donbasu, jen pár kilometrů dělí váš dům od ukrajinských ozbrojených pozic, ze kterých je vaše vesnice pravidelně a ničivě ostřelována. V ten den, kdy začala válka, jste si zrovna vyzvedávala svoji dvouletou dcerku ze školky a váš desetiletý syn jen pár hodin před prvními odstřely stihl oslavit se svými spolužáky zakončení studia na základní škole. Můžete popsat, co následovalo?

Tehdy ještě můj syn netušil, že za pár okamžiků mu nad hlavou budou kroužit vrtulníky, ze kterých se bude kulomety střílet po vystrašených a zcela nepřipravených lidech. Poté začal život plný každodenních ostřelování, která trvala dlouhé roky a neskončila dodnes. Vedle našeho domu pravidelně dopadají nálože, nejstrašnější byl přílet miny ráže 120 mm, která náš dům silně zdevastovala. Nehledě na to, že jsem stíhala vychovávat svoje děti, pracovat a také se zabývat dobrovolnictvím. Například jsem vyvážela z oblasti za odpočinkem děti bydlící v okolí fronty a také děti, jejichž rodiče bohužel padli v této strašné válce, aby si mohly alespoň trochu odpočinout od války a těžkých vzpomínek.

Povězte nám, jaká byla obec Okťabrskij, která doposud nemizí z vojenských zpráv, před začátkem ozbrojených střetů? Jak se vám tehdy žilo?

Před válkou to bylo nádherné místo. Byla to obec prestižní, bohatá, byla tam pracovní místa, důl, sady, školy, nemocnice. Žilo se nám velmi dobře, podnikali jsme, dělali si plány do budoucna, všechno bylo skvělé. A válka rozdělila náš život na »před a po«.

Když v Kyjevě začal Majdan, měla jste obavy? Napadlo vás tenkrát, že by mohla začít válka?

Špatné předtuchy jsme měli každý den. Vůbec by nás ovšem nenapadlo, že by nás mohli začít bombardovat. Ani v tom nejstrašnějším snu jsme si to nedokázali představit. Každý den jsem sledovala události na Majdanu, vracela jsem se z práce a v online režimu sledovala to, co se tam dělo. Byla jsem šokována tím, jak zabíjeli naše přátele »berkutovce«, cítila jsem, že to nedopadne dobře. Tenkrát obyvatele Doněcku navíc rozčílilo, že jim začala chodit poštou výzva k zaplacení restaurování hlavního města Kyjeva. Takže vlastně ti lidé, kteří dál pracovali, horníci, kteří pod zemí dobývali uhlí, v ten samý okamžik, kdy se rozhoříval Majdan, kde se prosazovaly nám zcela cizí ideály, ještě museli platit ze svých peněz za škody způsobené na Majdanu. Výplaty nám chodily s odečtenou částkou na obnovu Kyjeva. Lidé byli rozzuřeni touto nespravedlností.

Co přesně na heslech z Majdanu rozčilovalo a děsilo obyvatele Donbasu nejvíce?

Děsilo nás to, že lidé vycházející na Majdan nepamatují historii. Když jsem se koukala na tu mládež, která nezná historii, zhrozila jsem se. Ti mladíci vystupovali pro roztržení vazeb s bratrským Ruskem, prosazovali ultranacionalistické hodnoty a opomíjeli naše vítězství nad fašismem. No a potom přišla Oděsa 2. května, kde nacisti zaživa upálili lidi v Domě Družstev. To námi všemi otřáslo.

Dobrovolníci z různých zemí často vyprávějí, že se rozhodli postavit na obranu obyvatel Donbasu právě po událostech 2. května, že to byl bod, odkud není návratu. A jaké pocity jste měla vy po Oděse?

Měla jsem z toho husí kůži, zemřel tam syn mých příbuzných Andrej! Všichni jsme si tu tragédii vzali k srdci. Navíc fakt, že Oděsa, Charkov, to jsou naši rodní lidé, přemýšlíme stejně, brali jsme jejich neštěstí jako svoje vlastní.

Podpořila jste události Ruského jara na Donbasu, referendum o sebeurčení?

Jistě, vždyť tenkrát na Ukrajině nám už zakazovali myslet jako Rusové a mluvit v ruštině, vyžadovali od nás odmítnutí vlastních hodnot, bořili památníky důležité pro naši historii, sovětské monumenty, přejmenovávali ulice na počest ukrajinských nacionalistů. Vyžadovali od nás odmítnutí naší identity, našeho vlastního já, vyhrožovali násilím v případě neuposlechnutí. Donbas, všichni jeho obyvatelé, s tím nesouhlasili, a já taky ne.

Před začátkem války jsem pracovala ve farmaceutickém skladu Optima Farm, který se nacházel v dole Okťabrskaja. Začala jsem tam pracovat nedlouho před válkou, po mateřské, hned, jakmile jsem odvedla svoji malinkou Arinu do školky na adaptaci. Tenkrát jí byly dva roky. Mimochodem to byla ta samá školka vedle obchodu Sofia, kam přiletěla ukrajinská střela, když děti zrovna spaly. Dodávky na Optima Farm jezdily přes Peski, po Krasnoarmějské trase. A když se tam usadil Pravý sektor (v Rusku zakázaná nacionalistická organizace), tak náklaďáky s životně důležitými léčivy pro onkologicky nemocné si ukrajinští nacionalisté zabrali pro sebe. Zastavovali náklaďáky po cestě, a buď je otáčeli zpátky, anebo je ničili a přisvojovali si léky, aniž by je nechali projet k pacientům do Doněcku. To bylo v dubnu, začátkem května roku 2014. Celý měsíc jsme trpěli, bránili jsme každý náklaďák. Jezdili jsme do Pesků, tam na nás mířili samopaly a vyhrožovali nám. Říkali jsme jim, klidně nás zabijte, ale my prostě potřebujeme dovést tahle léčiva do Doněcku. Čekají tam na to lidi. Bylo to opravdu moc složité a hlavně těžké.

Hlasovala jste v referendu o sebeurčení? Proč jste ho podpořila?

Samozřejmě že hlasovala, bylo to tak povzbuzující. Jako na Den vítězství, šli jsme jako na svátek, na demonstraci 9. května, s hrdostí, že děláme krok do světlé budoucnosti. Pamatuji si, jak tam šla naše sousedka, stařenka, která dnes už není naživu. Šla o dvou holích, celá shrbená, taková malá a seschlá. Šla k hlasovacímu místu. Zeptala jsem se jí, jestli nechce pomoci, jestli není vyčerpaná. Říkala, že to prý zvládne, že je sice unavená, ale stejně tam půjde a bude hlasovat. »Dám svůj hlas pro vás, aby se vám žilo dobře, aby bylo líp«, řekla. V Okťabrském, stejně jako v celém Doněcku, se stály fronty. Celá obec byla u hlasovacích míst. Šli jsme jako na přehlídku. Povzbuzení a odhodlaní.

Jak pro vás začala válka?

Na ten den, 26. května roku 2014, nikdy nezapomenu. Tehdy nás pustili dřív z práce, v 11 hodin dopoledne. Žádná dodávka léčiv nebyla v plánu, měla jsem volno. Malá Arina byla tenkrát ve školce, rozhodla jsem se ji vyzvednout dřív, koupila jsem jahody. Byl to takový sluneční, teplý den, chtěla jsem ho strávit s dětmi. Vyzvedla jsem dceru, odvedla ji domů a pak začalo peklo. Létala letadla, stíhačky, vrtulníky, střílelo se. Syn se ještě nevrátil ze školy, a naše škola byla kousek od domu, je to soukromý pozemek, jen 100 metrů od nás. Všichni jeho spolužáci už byli dávno doma, bylo poslední zvonění v základní škole, a on nikde. On věděl, že jsem v práci, a proto moc nespěchal. Ten den zašel na návštěvu ke kmotře, což je v opačném směru, než náš dům. Jenže já o tom v tu chvíli nevěděla. Běhala jsem mezi školou a domovem, nevěděla jsem, kde je. A mezitím se kolem rozhořívala válka. Najednou jsem ho uviděla, rychle jsme spolu utíkali k domu a zničehonic se nad námi objevil ukrajinský vrtulník a začal nám střílet na nohy. Lidi utíkali sem a tam, hned vedle tam byla nemocnice, školka. Maminky s kočárky utíkaly. A z vrtulníku se střílelo. Otevřená dvířka, vystavené kulomety a střílelo se pod nohy. Neviděla jsem nikoho padnout, ale tenkrát se střílelo pod nohy utíkajících civilistů. Moje dítě utíkalo, oči vyděšené: »Maminko, je tohle válka?« Odtáhla jsem ho domů, když v tu samou chvíli sestřelili jeden z vrtulníků. Přišli jsme domů, a moje dcera, které byly sotva dva roky, strachem křičela tak srdceryvně, že na to v životě nezapomenu. Nikdy takhle nekřičela. Bylo to hrůzostrašné. Po těchhle událostech syn Fjodor, kterému bylo tehdy sotva deset, onemocněl psoriázou v nejtěžší formě, způsobenou prožitým stresem. Toto onemocnění ho teď bude doprovázet celý život.

A od té doby jste žili pod neustálým ostřelováním?

A žijeme dosud. Střílí se každý den, obzvlášť se běsní po minských dohodách. Ticho není skoro vůbec.

Jaké byly nejsilnější dopady střel vedle vašeho domu?

Dne 12. dubna 2018, hned po Velikonocích, začalo ostřelování. Znělo to, jako kdyby vedle domu padaly z nebe mnohatunové vagóny, a bylo to slyšet blíž a blíž. Moje dítě vyšlo z pokoje s polštářem v rukou se slovy: »Tady není bezpečno, musíme do sklepa«. Jen co jsme odvedli děti do sklepa, dopadla vedle domu střela ráže 120 mm a všechny střepy letěly k nám. Střílelo se z Pesků. Tehdy jsme přišli o poslední okna, která jsme jen nedávno namontovali, kovové dveře vyletěly z pantů, poškodila se plynová roura. Bylo to hrozné. Moje dítě poté více než dva týdny žilo ve sklepě, odmítalo vyjít ven i jen na 10 minut.

Jaké ještě válečné vzpomínky jsou pro vás nejstrašnější?

Velmi mnoho přátel padlo, zemřel náš kamarád Jevgenij Kisilev. Byl to skvělý, světlý člověk. Zůstaly po něm dvě děti a manželka s matkou. Byl jejím jediným synem. Žil v naší přifrontové obci, ale padl během ostřelování skoro v centru Doněcku na zastávce Jama. Náš soused zemřel, když šli se ženou zkontrolovat byt, zahalovali rozbitá okna alobalem. Začalo ostřelování a jemu se zarazil střep do hlavy. Velmi dlouho jsme bojovali o jeho život, ale marně. Skvělý člověk to byl, hospodář, včelař. Strašně moc smrti bylo a je kolem nás.

Jak Arina reagovala na ostřelování?

Všechna ostřelování, všechny hlasité zvuky se jí začaly zdát nebezpečné. Při nejmenším hluku šla do úkrytu, všechno se jí zdálo nebezpečné. Před večerkou, pokud začala fronta aspoň trochu hlučet, snažili jsme se ji odvést k babičce. Babička také bydlí na frontové linii, ale z nějakého důvodu se tam Arina cítí bezpečněji. Tohle všechno jen tak neodezní. Po výbuchu v roce 2018 jsme si pronajali byt na pár měsíců v bezpečné čtvrti. Jednou v červnu jsme byli na procházce v parku, když začala letní bouřka. Zatímco jsme s dcerkou utíkali domů před deštěm, celou cestu křičela: »Nezabíjejte mě, maminko rodná, já chci žít, nezabíjejte mě, prosím!«

Rusko k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) podalo oficiální státní žalobu na válečné zločiny Ukrajiny. Podala jste i vy soukromou žalobu?

Ne, nedovedla jsem to až do konce. V létě jsem se zabývala odvozem dětí z přifrontových oblastí na odpočinek a jindy jsem měla moc práce a neměla jsem čas. Moc jsem nevěřila tomu, že Evropský soud je spravedlivý, když jsem viděla jejich zaujatost v tomhle konfliktu. I když proces jsme začali, natáčeli jsme rozhovory, podávali jsme dokumenty. Ale můj syn Fjodor neměl zranění, které bylo možné jednoznačně vysvětlit, jako třeba jizvy. Jeho onemocnění vyvolalo psychologické prostředí, bylo potřeba sepsat znalecký posudek a dokazovat, že moje dítě onemocnělo v důsledku stresu, ale já jsem se rozhodla tím nezabývat, protože si myslím, že ESLP je zaujatý.

Povězte nám něco o vaší dobrovolnické aktivitě. Viděla jste hodně zlomených osudů?

Tolik příběhů prošlo kolem mě, tak moc lze vyprávět o každém zlomeném osudu a ukradeném dětství. Jedna holčička se mi obzvlášť zaryla do paměti. Její otec zemřel ve válce, matka těžce onemocněla a starala se o ni babička. Holčička byla invalidní, měla jednu nohu kratší. A žila v přifrontové zóně. Měla oči dospělého člověka. Odvezli jsme ji k moři spolu s jinými dětmi z přifrontové zóny. Ona se tak málo smála, jen málokdy se jí v očích objevil záchvěv dětství. A na hodinách kreslení kreslila všechno v černých tónech. Můžete si to představit? Na všech obrázcích z celého spektra barev si vybírala černou a hnědou. A ke konci výletu, a byly tam skvělé výlety, moře, ta holčička nakreslila obrázek pestrý, různými barvičkami. Podivila jsem se, zeptala jsem se jí, co kreslí. Odpověděla mi, že kreslí štěstí. Kvůli těmhle chvílím je potřeba organizovat tuhle pomoc. Chtěla bych, aby děti kreslily štěstí, ne válku...

Kristýna MĚLNIKOVOVÁ