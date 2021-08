Tam, kde chybí sebereflexe, chybí i morálka

V souvislosti s nedávným projednáváním novely zákona o důchodovém pojištění vznesl lidovec, bývalý neúspěšný ministr zemědělství v Sobotkově vládě Marian Jurečka pozměňovací návrh, aby skupině důchodců, kteří byli tzv. protagonisté či podporovatelé »předlistopadového« režimu, byly fakticky pokráceny důchody. Jednalo se o prokazatelný, zcela nepřijatelný akcent na kolektivní vinu, a bylo prakticky jisté, že takovýto segregační, politický revanš Sněmovnou projít nemůže. »Své« jsem si k tomu, a přirozeně též i k lidovcům, řekl již v průběhu sněmovní diskuze a tedy nyní již nemá prakticky žádný smysl se v tomto návrhu znovu pitvat.

Co však mne zarazilo, byl fakt, že Jurečkův předvolební populismus poměrně hlasitě propagovaly některé další politické subjekty, například Piráti, TOP 09 či ODS. A u občanských »rádoby« demokratů bych se nyní rád zastavil! Nejen mne fascinuje, jak subjekt, který byl, a stále je, prolezlý kriminálně kontroverzními figurami nejen přepisuje novodobou historii, ale také namnoze kádruje a moralizuje.

Posuďte ale sami: Bývalý radní Přerova a politik ODS Marek Dostál byl podmíněně odsouzen za sexuální nátlak, senátor zvolený za ODS Alexander Novák obdržel za zneužití pravomoci veřejného činitele a přijímání úplatku čtyři roky, exposlanec ODS Roman Pekárek musel nastoupit do vězení, aby si odpykal pětiletý trest za korupci, vlivní politici ústecké ODS Raad a Čermák měli svého času jít do basy v souvislosti se solárním byznysem, expředseda ODS na Havlíčkobrodsku Josef Musil byl obviněn z přípravy vražd, trestní oznámení bylo podáno na náměstka primátorky Jihlavy za ODS Petra Laštovičku, který si údajně půjčil od staré ženy dva miliony korun a peníze nevrátil, nejbližší spolupracovník expředsedy vlády za ODS Mirka Topolánka, Marek Dalík, byl odsouzen na pět let v kauze Pandury, podle písemného prohlášení Stanislava Polčáka (SNK-ED) si o tři miliony korun úplatků řekli také emisaři Vlastimila Tlustého z ODS, v rozsáhlé korupční kauze na městské části Brno-střed mířilo, kromě podnikatelů a členů ANO, předloňské obvinění z účasti v organizované zločinecké skupině i na vlivného politika ODS Jiřího Hose, ještě o dva roky dříve policie zatkla předsedu jednoho ze sdružení ODS v Praze Martina Skálu za zneužití pravomoci veřejné osoby, jiný bývalý politik ODS, exstarosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský, byl pro změnu obžalován kvůli fiktivním opravám hřišť se škodou 62 milionů korun, deset let za mřížemi hrozilo pražskému exradnímu za ODS Radku Lohynskému, který chtěl údajně smlouvu za 850 milionů korun prodloužit bez tendru aj. Takto pokračovat bychom mohli i dále, výčet rozličných delikventů, rekrutujících se z »modré státostrany« je snad nekonečný!

Takže milý občane a voliči, již asi možná chápeš, proč je před volbami, za pomoci ideově kompatibilních médií, efektivní vytahovat z klobouku umělé problémy, které mají potenciál odvést pozornost veřejnosti jiným směrem. Jenže tentokráte se to mocichtivému souručenství SPOLU, konkrétně tedy lidovcům, TOPákům a »občanským demokratům« vůbec nepovedlo! Jejich pozměňovací návrh byl nejen politicky krátkozraký, legislativně špatně zpracovaný, ale navíc ještě i hloupě a ahistoricky vyargumentovaný. Ale co se jím však »vinulo jako červená nit«, a česká veřejnost to také jistě zaregistrovala, byl zřetelný nedostatek vlatní sebereflexe, tedy i v politice tolik nezbytné morálky!

Jiří VALENTA, poslanec a lídr kandidátky KSČM v Plzeňském kraji