Hra s naší totožností

Úpravy občanských průkazů, které mají přispět k tomu, že nás nikdo nemůže sledovat, zneužít naše data, čeká mladší generace v nejbližších dnech, týdnech a letech. I to, že někdo má akademický titul, prý může totiž vést k odhalení naší totožnosti. Nebo to, zda jste muž či žena. Nikdo, ani držitel průkazu, si napříště nebude moci zapamatovat pořadí čísel, která budou přiřčena právě k němu. Navíc tam bude čip, i otisk prstů bude dalším identifikačním faktorem. Prostě, pro případného zloděje to vše údajně bude nepřekročitelná bariéra.

Jistě. Pro obyčejného chmatáka z Panoptika města pražského to bariérou bude, i když nepodceňujme našeho českého ničemu. Nejde však o zloděje. Je tu i »Velký bratr«, státní moc, moc velkých rozhodujících institucí. Ty o nás už dnes vědí vše, i když se tváří, jako když jsou naprosto bez informací.

Řeknu vám příběh, který mě šokoval. Nedávno jeden z mých přátel v jedné nejmenované bance si totiž potřeboval vybrat jistou částku ze svých peněz, které měl právě u ní. Úředník za stolem, dříve se říkalo »za přepážkou«, mu nabízel něco nového, novou službu. Jeho návrh byl bezesporu optimálnější než dosavadní způsob výběru peněz. Nerozebírejme, oč šlo. Můj přítel ho přesto odmítl. Byl zvyklý na dosavadní formu styku. Muž za stolem po chvilce studia monitoru před sebou však pokračoval dál a najednou mu přečetl, jaké částky má a na jakých dalších účtech. Přitom o jiné účty vůbec nešlo a měly zůstat v utajení. Nepokračujme dál, to už bych prozradil hodně. Z toho, co se můj přítel dozvěděl, vyplynulo, že vlastně »jeho banka« o něm ví vše a že ho, obrazně řečeno, »má v rukou«. Ví všechno o jeho finanční situaci a může s ním kdykoli, tedy bude-li chtít, manipulovat.

Ale nejde jen o banku. I když uvedená zkušenost člověka zaskočí. Když potřebujete cokoli projednat třeba jen se svým operátorem, dozvíte se, že všechno o vás, pokud jde o vaše telefonáty, a zvláště pak vaše údaje, má také uloženo v počítači. A nejde jen o operátory. Stačí si uvědomit, kolikrát za měsíc vám někdo telefonoval z organizace, s níž nemáte nic společného, a vyslovil svou určitou nabídku. Odkud vzal číslo vašeho telefonu, když už dávno byly zrušeny telefonní seznamy? Své údaje musíte uvést při koupi lecjakého zboží, při přijetí slevové karty v supermarketu, jsou spojeny s vaší zdravotní kartou, s členstvím v té či oné organizaci atd. Je sice pozitivní, že kamery hlídají vaše město, ale ony přitom hlídají i vás.

Je jistě moderní doba a moderní doba vyžaduje nové neotřelé přístupy ke všemu, tedy i k našim údajům. Ty není možné skrýt za chybějící údaje v občanském průkazu, protože to, zda nemáte, či máte titul, je méně důležité než to, co o vás vědí ve vaší bance, u operátora, v supermarketu. Možná že takto se zabrání drobným českým vykukům, aby vás obrali, ale nikoli »Velkému bratru«. A jestli se propojí všechny počítače, které mají vaše údaje, pak hra na neuvedení některých dat v průkazu totožnosti je jen dětskou hrou. »Velký bratr« vás totiž má úplně »ve svých rukou«. A vůbec mu nepůjde o vaše konto nebo o to, že nakupujete v supermarketu.

Jaroslav KOJZAR