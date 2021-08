Díky za olympiádu

Tak jsme si tak nějak říkali, že ta letošní olympiáda bude divná, když bude bez diváků, bez šance sportovců jít fandit svým kolegům, bez možnosti vzájemného potkávání se v olympijské vesnici, bez šance se poznávat, družit, ale třeba i milovat, že prostě když na Hrách pod pěti kruhy místo rozdávání gumové ochrany k pohlavnímu styku se budou rozdávat roušky a respirátory, které kromě jídla a samotného sportovního výkonu budou muset sportovci a další aktéři Her nosit uvnitř, venku, všude, nebude to ono.

Řada sportovců, která ani nemusela být pozitivní na COVID-19, ale prostě se jen dostala do kontaktu s pozitivním kolegou, si taky v karanténách připomínajících vězení užila své. Na druhou stranu se všechno zvládlo a pozitivních účastníků LOH v Tokiu bylo v bublině daleko méně než za jejími zdmi v řadách běžné japonské veřejnosti.

A s tím odporem k olympiádě mezi Japonci to taky nebylo tak hrozné. Většina se snažila dostat se k olympijskému dění, jak to jen šlo – když už nemohla na stadiony fandit. A tak využívala všech venkovních (pouličních) disciplín a obléhala silnice, kudy jezdili cyklisté, běhali maratonci či chodili rychlochodci. A nejen to.

Nakonec to byly Hry, pomineme-li onen přídomek covidové, vydařené. A to ve finále i pro českou výpravu, která získala v samostatné historii rekordní medailovou žeň a nechybělo mnoho k dosažení i rekordního množství zlatých medailí (takhle jsme »jen« vyrovnali Atlantu 1996 a Londýn 2012). A za ostatní případy aspoň jeden - spravedlnosti se totiž dočkaly kanadské fotbalistky, které v již zmiňovaném Londýně zařízla tehdy v semifinále hlavní sudí opakovaně tak nehorázným způsobem (ve prospěch vždy a všude »povinně upřednostňovaných« USA), že to mohlo připomínat snad jen MS 1934 v kopané (tehdy samozřejmě to mužské), kde rozhodčí podle pamětí Františka Pláničky dovedli domácí Mussoliniho Itálii k titulu jako její dvanáctí hráči počínaje čtvrtfinálovým kláním, přes semifinále i samotné finále proti Československu… Kanaďanky tentokrát, ač zdaleka neměly takovou formu jako před devíti lety, přes USA v semifinále konečně prošly, a nakonec to dotáhly až ke zlatým medailím, ač ve vyřazovací části (od čtvrtfinále po finále včetně) nevstřelily jediný gól ze hry… Ale i takový je sport.

Zajímavé bude, jaké budou ZOH v Pekingu v únoru příštího roku. Jestli na ně dorazí státy tzv. demokratického Západu, které Hry politizují už teď až hanba, a přidávají i tvrzení, že opatření proti COVID-19 chystají Číňané ještě daleko přísnější než v Tokiu! Ale věřte jim…

Roman JANOUCH