Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Alibistické rozhodnutí vlády

Premiér Andrej Babiš (ANO) se jménem nového šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) zatím nepřišel. Rozhodnutí chce nechat na příštím kabinetu, který vzejde z říjnových sněmovních voleb. Podle stínového ministra vnitra za KSČM Zdeňka Ondráčka jde ze strany vlády o alibistické rozhodnutí.

O postupu při jmenování nového šéfa BIS jednal Babiš s vicepremiérem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). »Pokud pan premiér preferuje řešení nechat rozhodnutí na příští vládě, tak je to plně v jeho rukou,« řekl Hamáček po schůzce novinářům.

Vicepremiér je s fungováním BIS spokojen. »Můj názor je stále stejný, já jsem vůči fungování BIS neměl žádné výhrady. Nicméně ve chvíli, kdy pan premiér se rozhodl to nechat na příští vládu, tak to je jeho kompetence a mně nezbývá, než to respektovat,« doplnil Hamáček. Je přesvědčen, že civilní kontrarozvědka funguje profesionálně a zcela jistě zvládne i případné přechodné období.

To rozesmálo stínového ministra vnitra za KSČM a místopředsedu sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeňka Ondráčka. »Odůvodnění činnosti práce BIS ze strany pana ministra Hamáčka mi skutečně vyvolalo úsměv na tváři. Tu profesionalitu tam opravdu nevidím, BIS jako tajná služba, by měla fungovat úplně jinak, než funguje dneska,« řekl Ondráček našemu listu.

Zdeněk Ondráček (KSČM)

Kabinet není schopen rozhodnout

Přechodné období podle něj BIS samozřejmě zvládne. »BIS jako taková nestojí na jednom jménu ani na funkci ředitele, to znamená ta služba bude fungovat dál ať s panem ředitelem Koudelkou, nebo bez něho,« uvedl Ondráček. Připomněl, že úkoly BIS ukládá prezident republiky se souhlasem vlády, ale především vláda. »Chtěl bych vědět, kolik úkolů ji vláda uložila a jak jejich plnění následně kontrolovala. Ta služba funguje nekontrolovaně, parlamentní kontrola, která je jenom kontrola pro kontrolu, v podstatě žádná kontrola není,« kritizoval Ondráček současný stav. S tím, že vláda ponechává jmenování nového šéfa až na novém kabinetu, nesouhlasí. »Ze strany vlády to je alibistické řešení. Očekával bych, že vláda má jasno, že je schopna udělat ten krok a říct, kdo službu po Koudelkovi povede. Ukazuje se ale, že toho schopna není, a v tom případě ať raději rozhodne následující vláda,« míní Ondráček.

Se situací není spokojen ani předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. »Nevím, proč nemají odvahu jmenovat někoho jiného,« uvedl pro ČTK.

Babiš minulý týden po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem nastínil dvě možnosti. Podle jedné z nich by zpravodajskou službu dál vedl Michal Koudelka, kterému končí v polovině srpna funkční období. Druhá varianta předpokládá, že by Koudelkova nástupce vybral až nový kabinet. V takovém případě by měl BIS v mezidobí vést Koudelkův zástupce Jan Pavlíček. Přiklonil se ale k druhé možnosti.

Vláda strká hlavu do písku

Zástupci pravicové opozice spojují rozhodnutí premiéra s jeho strachem z prezidenta Miloše Zemana. Hlava státu Koudelku dlouhodobě kritizuje. V květnu nevyhověl už pošesté návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal Babišovi ohledně Koudelky kritický materiál.

»Andrej Babiš se bojí Miloše Zemana jako čert kříže a neudělá nic, co by skutečně prezidentovi vadilo,« uvedl šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Předseda občanských demokratů Petr Fiala ještě před jednáním Babiše s Hamáčkem uvedl, že situace kolem (ne)jmenování ředitele BIS ilustruje, o co půjde v říjnových volbách. »Zda zemi definitivně ovládnou populistické síly, které z Česka chtějí udělat 'filiálku Kremlu', nebo ubráníme prozápadní, svobodnou a demokratickou zemi,« poznamenal.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové už se tedy ví, koho Zeman za ředitele BIS nechce. Teď by mohl Babiš říci, koho naopak ano. »Jedná jako královna Koloběžka. Jmenuji, nejmenuji, nechám na příští vládě. Strach premiéra z prezidenta ohrožuje bezpečnost země,« uvedla.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan považuje Babišův krok za nedostatek politické odvahy, ustoupení tlaku prezidenta a v důsledku též ohrožení důvěryhodnosti BIS v očích spojenců.

»Výběr nejvyššího státního zástupce na příští vládu počkat nemohl, ale když jde o vedení klíčové bezpečnostní služby v zemi, tak to klidně pár měsíců čekat může. Takto se vláda staví k bezpečnosti země a k spolupráci s našimi partnery v zahraničí. Raději strčí hlavu do písku!« kritizoval předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Mimořádná schůze je politické gesto

Podle zákona o zpravodajských službách jmenuje ředitele BIS vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Kvůli záležitosti se v ČR rozhořela politická debata. Koalice Spolu, která stejně jako další koalice Pirátů a STAN Koudelku podporuje, podnítila kvůli nynější situaci svolání mimořádné schůze dolní komory. Poslanci se mají sejít v pátek.

Hamáček nevidí důvod pro to, aby o záležitosti jednala Poslanecká sněmovna. Jde podle něj plně o kompetenci vlády. Schůze nemá smysl ani podle Ondráčka. »Všichni víme, že páteční mimořádná schůze je k ničemu, je to politické gesto a kdybych byl na místě pana Koudelky, tak bych se styděl, že kvůli mně někdo dělá takovouhle komedii,« uvedl. Otázka podle něj je, zda se v pátek vůbec sejde potřebný počet poslanců. »Je možné, že tam nebude ani požadovaná jedna třetina poslanců a tím pádem to bude fiasko svolavatelů schůze,« míní. Navíc i kdyby se schůze konala, tak jejím výstupem může být podle Ondráčka jedině přijetí usnesení, kterým bude Sněmovna doporučovat vládě, aby Koudelku nechala ve funkci. »To je jediný výstup, který může být, a jestli to panu Koudelkovi za tohle stojí, to už je jeho věc,« dodal Ondráček.

(jad)