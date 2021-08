Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Začíná boj o Bidenův plán

Demokraté v americkém Senátu představili rozpočtové opatření v objemu 3,5 bilionu dolarů (75,5 bilionu Kč), které bude sloužit jako základ pro ambiciózní investiční plán do lidské infrastruktury, jak ho navrhl prezident Joe Biden.

Podle amerických médií tím začíná mnohaměsíční boj o jeden z klíčových Bidenových předvolebních slibů, který demokraté povedou nejen s republikány, ale i s některými zákonodárci ve vlastních řadách.

Představené opatření počítá s novou úlevou na dani pro pracovníky s nižšími příjmy a zavedení mateřské dovolené a nemocenské. Vládní program zdravotního pojištění pro seniory, známý jako Medicare, by nově pokrýval i zákroky zubařů a očních a ušních lékařů. Zvýšil by se objem peněz určených na podporu bydlení, domácí zdravotní péče a rekvalifikačních kurzů. Část prostředků by směřovala také na podporu rychlejšího přechodu k obnovitelným zdrojům energie. Peníze na zaplacení všech nových výdajů by přišly ze zvýšených daní pro bohaté Američany a velké podniky. Návrh rovněž vyzývá k přiznání statusu přistěhovalce milionům lidí, kteří vstoupili do USA bez patřičných povolení.

(čtk)