Češi odmítají poplatky u lékařů

Naprostá většina Čechů podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) odmítá snížení počtu lůžek v nemocnicích, zavedení poplatku u lékaře či snížení počtu specializovaných pracovišť. To podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové svědčí o tom, že přání a potřeby občanů jsou dlouhodobě v souladu s programem KSČM.

Červnový průzkum CVVM zjišťoval názor veřejnosti na 12 vybraných opatření ve zdravotnictví. Patří mezi ně možnosti už zavedené do praxe i návrhy, které se objevují ve všeobecné debatě o stavu zdravotní péče v České republice. Žádná z možností nezískala nadpoloviční souhlas respondentů.

Nejvýraznější nesouhlas dotázaných vyvolala možnost snížení počtu lůžek v nemocnicích, kterou odmítlo 88 procent z nich. Případné znovuzavedení poplatku za návštěvu lékaře odmítlo 85 procent respondentů. Třicetikorunový regulační poplatek za návštěvu lékaře platili pacienti v České republice v letech 2008 až 2014.

Ne snižování pracovišť

Dalšími položkami v průzkumu, u kterých negativní názor výrazně převažoval, byla možnost snížení počtu specializovaných zdravotnických pracovišť. Odmítly ji více než čtyři pětiny dotázaných. S rušením oddělení v okresních a krajských nemocnicích by nesouhlasilo 77 procent lidí.

»Průzkum prokazuje, že kvalitní a dostupné solidární zdravotnictví je jednou ze základních hodnot české společnosti. Přání a potřeby občanů jsou přitom dlouhodobě v souladu s programem KSČM. Vždy jsme bojovali proti nesmyslným poplatkům za návštěvu lékaře, proti zvyšování spoluúčasti pacientů, proti nepromyšlenému rušení akutních nemocničních lůžek a odborných pracovišť,« okomentovala Marková výsledky průzkumu pro náš list.

Nejméně odmítavý je názor veřejnosti na rozdělení zdravotní péče na standardní, hrazenou ze zdravotního pojištění, a nadstandardní, za kterou by si pacient připlácel. Souhlas s takovým řešením vyjádřily v průzkumu více než dvě pětiny dotázaných. Téměř dvoupětinovou podporu získal návrh na zvýšení zdravotního pojištění rizikovým skupinám.

Může ohrozit zdraví a životy

Ve srovnání s předchozím průzkumem výrazně klesla podpora návrhu zřídit pouze jednu zdravotní pojišťovnu. Pro tento záměr se vyslovila více než třetina dotázaných. Právě o zřízení pouze jedné zdravotní pojišťovny komunisté usilují a podle stínové ministryně od tohoto záměru nehodlají ustoupit. »I když poklesla podpora vzniku pouze jedné zdravotní pojišťovny, KSČM ji bude i nadále prosazovat. Právě období pandemie ukázalo, jak je důležité solidární hrazení vysokých částek za testování, očkování a nezbytnou odbornou péči o pacienty. Zdůraznila se i potřeba odpovědnosti státu při organizování zdravotnictví a ochraně veřejného zdraví i důležitost pojišťovny jako silného partnera,« vysvětlila Marková záměr KSČM.

Průzkum podle ní také odhalil potřebu nepolitické veřejné diskuse nad tím, kolik »stojí« zdravotní péče a jaká by byla případně schopnost připlácet si, když většina občanů České republiky má pouze průměrné a podprůměrné příjmy. »Již dnes je třeba ve stomatologii 50% spoluúčast pacientů a části z nich se díky tomu potřebné péče nedostává. Další zvyšování přímých plateb ve zdravotnictví tak může vést k ohrožení zdraví a životů,« uvedla stínová ministryně KSČM. Za nezbytnou považuje i debatu o výchově ke zdravému způsobu života, o důležitosti prevence a odpovědnosti za své zdraví. »Sem patří případně úvahy o jinak nastaveném pojistném pro rizikové skupiny,« dodala Marková.

CVVM konstatovalo, že ve srovnání s výsledky stejného průzkumu z prosince 2019 se snížila podpora většiny návrhů.

Názory veřejnosti na opatření ve zdravotnictví sleduje CVVM pravidelně od roku 2010. K nejvýraznějšímu poklesu souhlasu za tu dobu došlo u platby za návštěvu u lékaře, která klesla z 32 procent v roce 2010 na letošních 12 procent souhlasných odpovědí. Podpora jednotného poplatku za recept se za 11 let snížila ze 48 na 26 procent. Významně poklesl i souhlas s platbou u specialisty.

Názory občanů pro letošní průzkum sbíralo CVVM od 29. května do 13. června. Zapojilo se do něj 957 lidí ve věku od 15 let.

