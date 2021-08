Degradace našeho školství

Koalice Spolu představila volební program, ve kterém je zmíněno, že se budou snažit prosadit konec biflování ve školách. Zajímalo by mě, kteří učitelé za tuto koalici mohou kandidovat, protože i laik ví, že zapamatování si je základním pilířem učení. Pokud se člověk nenabifluje slovíčka, cizím jazykem mluvit nebude. Stejně tak, pokud si člověk nezapamatuje data a roky, historii soudit taky moci nebude. Tento nesmyslný plán je jen další nedílnou součástí snižování úrovně našeho školství.

Tato degradace přišla hned v devadesátých letech, kdy se začaly měnit vzdělávací dokumenty. Zrušením osnov došlo k obrovské liberalizaci, která zapříčinila to, že na každé škole jsou jiné vzdělávací plány, které žákům, kteří přestupují na jinou školu, znemožní kvalitní vzdělání. Školní vzdělávací programy, které v současné době fungují, v sobě nesou malý náznak obsahu a spíše se orientují na dovednosti, se kterými by si žák měl do života vystačit. Zkrátka, postupuje trend, že je moderní si informace vyhledávat, než se je naučit. Samozřejmě, že žák by měl mít určité dovednosti a přehled, kde by další informace našel, ale stavět výuku na konci biflování je nesmysl nebo zlý úmysl, který by budoucím generacím bránil přemýšlet. Neměli bychom zapomínat na to, že řada odborných institucí označuje jako nejúspěšnější koncept školství současný finský vzdělávací systém. Ve Finsku však funguje princip jednotné školy. Tedy ten princip, který zde fungoval do nástupu kapitalismu a který zde zavedl profesor Zdeněk Nejedlý. S nástupem soukromých a alternativních škol se naše školství potýká s problémy, které zde nebyly. Příkladem jsou soukromé školy, ve kterých si vzdělání může movitější člověk koupit a nemusí proto udělat pořádně nic. Tyto negativní trendy je potřeba změnit. Může to dokázat pouze systematická změna, která bude stavěna na základní myšlence – tedy, že děti tu nejsou kvůli školám a učitelům, ale školy a učitelé kvůli dětem.

Jan KOROS, vedoucí kandidát KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny za Liberecký kraj