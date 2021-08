Ještě jednou k »České vetokracii«

Dne 3. srpna vyšel v Haló novinách článek Česká vetokracie, jehož autorem je Jan Klán, předseda OV KSČM Kutná Hora a kandidát do Poslanecké sněmovny za Středočeský kraj. Jsem pravidelným čtenářem Haló novin od jejich vzniku a čtu každý článek, protože články jsou zajímavé a hlavně perfektně argumentačně zpracované. A toto je i případ tohoto článku. Jsou články, které si musím přečíst dvakrát, ne proto, že bych jim nerozuměl, ale proto, že je v nich velké množství informací. Nebudu se zabývat politologicko-sociologickou stránkou uvedeného článku, ale právní stránkou.

Úvodem je třeba říci, že v současné době platí u nás, a to je údaj uveřejněný v roce 2018, dva miliony platných zákonů, norem, vyhlášek, předpisů a nařízení. A toto číslo neustále narůstá, ne aritmetickou, ale geometrickou řadou. To je velmi špatně. Například trestní zákoník účinný od roku 2010 byl již 35krát novelizován, a tak bych mohl pokračovat s jinými právními předpisy. Nejde mi však o zákony. Ale jde mi o nařízení vlády, kdy podklad zpracuje ministerstvo zdravotnictví. Narážím na období, kdy republiku postihl COVID-19. Podle Ústavy ČR nesmí jedna moc zasahovat do druhé moci. Problém nastal v okamžiku, kdy ministerstvo vydalo nařízení, ale toto nařízení bylo špatně odůvodněno. Nezbylo tedy, než aby zasáhl nezávislý soud. A nařízení buď zrušil, nebo ministerstvu dal lhůtu na doplnění odůvodnění. Pikantní na celé záležitosti v posledním případě bylo, že soud uvedl, že pokud by nastala znovu stejná situace, tak tuto lhůtu ministerstvu nedá. Proto jsem velmi zvědav, jak dopadne audit na ministerstvu zdravotnictví, který nařídil ministr Vojtěch. Na první pohled je vidět, že tato nařízení dělají »opravdoví právníci – profesionálové«.

Jiná otázka je ve vetokracii řešení územních povolení, stavebních řízení… a u soudu. Soud by mohl, pokud to je možné a jsou k tomu zákonné důvody, okamžitě zamítnout žaloby například ekologů a dalších organizací ve věcech výstavby dálnic apod. Těch příkladů v tomto směru je hodně.

Pro srovnání s vyhláškami ohledně koronaviru například na Slovensku nastala také obdobná situace. Tam ale Úrad verejného zdravia a posléze ministr měli připraveny dvě vyhlášky. Totiž ministr zdravotnictví počítal, že může nastat situace, že tuto vyhlášku zruší Ústavní soud. V té době ještě neměli na Slovensku Nejvyšší správní soud. A to zrušení nastalo. Takže ministr vzápětí předložil již připravenou druhou verzi vyhlášky, trochu opravenou, stejně koncipovanou jako první verze. Tuto novou vyhlášku hned vydal jako nový právní předpis.

Obecně řečeno, pro novou vládu by měla být jednou z priorit revize všech císařských patentů, ústavních zákonů, zákonů, nařízení, vyhlášek a ostatních právních předpisů, které u nás platí od roku 1918. Prostě úkol by měl být - zjednodušit a snížit počet právních předpisů platných v současné době na území ČR a tím právo více přiblížit obyvatelům ČR s cílem, aby se v té dnešní právní »džungli« vyznal občan a samozřejmě i právníci.

Ivo LÁTAL