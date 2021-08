Z-vrácená budoucnost

Nedá mi to a do třetice všeho dobrého i zlého si ještě rýpnu. Moc mě totiž pobavily informace, jak se Piráti a STAN strašně diví tomu, že jim padají preference. A to prosím jsou data z průzkumů minimálně pár týdnů stará.

Ono už to jejich heslo – vrátíme zemi budoucnost. Jak mohou vracet něco, co se ještě nestalo? Co tím jako chtěl básník říci? Kde prosím tu budoucnost vidí, kam směřuje? A hlavně jak chtějí ovlivnit budoucnost, když řeší jen lokální žabomyší války? Jen sami sebe a své jedinečné příznivce? »Udělali jsme chybu, že jsme celý náš tým zahltili tím, že jsme se začali věnovat defenzivě. Tiskli jsme letáky proti hoaxům (lživým zprávám). Sledovali jsme všude, co se o nás řekne, a proto se vytratila pozitivní emoce a prezentace našich témat,« přiznal Právu předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Zahledění sami do sebe vůbec nepochopili, o čem by měla předvolební kampaň být. Zvláště s jejich heslem… Jaká bude budoucnost s lidmi, kteří již teď řeší jen minulost, byť pár dnů starou? Tedy klepy a pomluvy? A za všechno může zase jen jeden jediný člověk. »Babiš se každý den snaží Piráty nakopnout a o Starostech úmyslně nemluví. Chce z voleb udělat referendum o Pirátech,« fňukal šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Tady se projevuje lidská inteligence. Jen vzteklý hlupák se nechá strhnout rýpáním druhého do hádek. Jak říkal už Werich – hádáš-li se s blbcem déle jak minutu, hádají se už dva blbci. A na předvolební scéně to vypadá, že se tam hraje olympiáda o nejpodařenější rýpnutí a nejkřiklavější hádku.

Jenže to voliče nezajímá. Jim je jedno, kdo komu rozkopl bábovičku. Oni potřebují slušně žít. Mít kde bydlet, mít příjmy - tedy práci, mít možnost nákupu za rozumné ceny, mít možnost cestovat za prací i zábavou, mít čas na kulturu, na rodinu. Mít vůbec možnost rodinu založit. Mít s kým, kde, za co… Vždyť v tom je budoucnost.

A jak se k tomu tito experti staví? Zdraží nájem v obecních bytech o sto procent (tedy pro ty zaměstnané, samozřejmě). Zdraží parkování, jízdenky, všude nakreslí modré zóny. Nejdůležitější je přeci vyrovnat rozpočet. Příjmy jsou nutné. A pak výdaj 650 milionů na duhový festival. Ten je přeci pro náš kulturní a společenský přehled také nutný, no ne? A když do toho ještě hodí vidle Ondřej Profant s hláškou, že ve Sněmovně jsou bílí páprdové, kteří inklinují k fašismu, protože jim neschválili manželství pro všechny. A jak hnusné je, že se zde vládne za pomocí extremismu… Neva, že pro zákon hlasovala i právě podle něj extremistická KSČM…

Už se moc těším, jak budou vypadat předvolební průzkumy za měsíc, až se všichni voliči vrátí z prázdnin a zjistí, jaké novinky se v létě spustily. Až budou platit každý den víc a víc… A to je teprve začátek té z-vrácené budoucnosti…

Helena KOČOVÁ